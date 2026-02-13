El temporal de lluvia mantiene 66 carreteras cortadas, 50 de ellas solo en Andalucía

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Clima extremo

EFE

EFE

Madrid
Madrid, 13 feb (EFE).- Las inundaciones ocasionadas por el temporal de lluvia que azota la península ibérica mantienen cortadas en el inicio de la mañana de este viernes 66 carreteras, todas pertenecientes a la red secundaria y nacional, de las cuales 50 se ubican en Andalucía.

Córdoba es la provincia andaluza más afectada por las inundaciones y desprendimientos provocados por las intensas lluvias que hacen intransitables algunos tramos de 15 carreteras, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas del viernes.

Cádiz y Granada también se encuentran muy afectadas, con cortes en 12 carreteras en ambas provincias, mientras que a nivel nacional Ciudad Real es las más perjudicada, con hasta 16 vías intransitables en su totalidad.

Asimismo, el hielo y la nieve afectan a otras 19 vías secundarias de la red en Granada, Huesca, Asturias, Salamanca, Segovia, Cáceres, Navarra y la Comunidad de Madrid, con hasta un total de 10 carreteras con tramos cortados.

En dos carreteras es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre ellas la SA-203 entre El Cabaco y Peña de Francia (Salamanca), así como la NA-137 entre Isaba e Izaba (Navarra).

La DGT recomienda consultar el estado del tráfico y el tiempo antes de emprender la marcha debido a los distintos avisos que se han activado en varias comunidades autónomas.

