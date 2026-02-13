Una novela sobre "los esplendores y las miserias" del paseo de Gràcia gana el Premi Santa Eulàlia

Roger Bastida (L'Hospitalet de Llobregat, 1990) es el ganador de la cuarta edición del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona con 'Passeig de Gràcia. Història d'una família'. El galardón está convocado por Comanegra y Àfora Focus Edicions y tiene una dotación económica de 25.000 euros. El jurado, formado por Francesco Ardolino, Alba Cayón, Jordi González, Enric H. March y Laura Tejada, subrayó "la audacia de centrar la obra en una zona tan emblemática y tan estudiada de Barcelona y tener la capacidad de dar como resultado una obra de gran vigor narrativo que a la vez es historiográficamente valiosa".

Pese al subtítulo 'Història d'una família', 'Passeig de Gràcia' recorre y entrelaza las historias de tres familias a lo largo de más de 200 años. Unidas por el paseo de Gràcia. Una familia noble, una familia burguesa y una familia obrera, sector servicio doméstico. El núcleo narrativo, no obstante, se concentra entre 1854 y 1952, del derribo de las murallas de Barcelona al final del racionamiento de la posguerra. El epílogo proyecta la novela a la crisis de la vivienda actual. "No es una novela histórica clásica porque en todo momento está conectada con el presente -dijo Bastida en la presentación del premio, este viernes- La voz narrativa pretende ser absolutamente contemporánea. A la vez, he luchado para que los personajes y sus acciones no se vieran contaminados por la ideología que yo pueda tener".

Asesor histórico

'Passeig de Gràcia' es la cuarta novela de Bastida, que trabaja en el mundo audiovisual como asesor histórico, por ejemplo de las series 'La templanza', 'Ena, la reina Victoria Eugenia' o 'Sira'. Su especialidad son los estilos de vida de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. ¿Cómo era un telegrama? ¿Cómo vestía la gente? ¿Qué colonias había? Son preguntas a las que el autor puede responder. "Me gusta poner la lupa en detalles aparentemente menores, pero que explican la sociedad", señaló. La buena documentación le parece solo el primer y elemental paso de una novela histórica.

"He intentado sacar el paseo de Gràcia de la postal de arquitectura y lujo actual -explicó Bastida-. Hace solo 50 años en el paseo de Gràcia vivía gente. Ahora igual vive alguien. El ecosistema de las 'cases bones' tenía dos caras, la rica y la proletaria. Por eso 'Passeig de Gràcia' retrata los esplendores y las miserias de la calle". La arquitectura tiene protagonismo, por supuesto, pero sobre todo desde el punto de vista de cómo se habita la arquitectura. El escritor admitió su debilidad por 'Vida privada', de Josep Maria de Sagarra, y 'Mirall trencat', de Mercè Rodoreda. "Seguro que algo de esos libros se ha colado en 'Passeig de Gràcia'".

Materialidad de 'trencadís'

Fèlix Riera, director de Àfora Focus Edicions, describió 'Passeig de Gràcia' como "una novela con materialidad de 'trencadís'", en tanto que engarza historias que "aparentemente no tienen nada que ver" y géneros diversos. Como en un "'tableau vivant'" de las distintas épocas del paseo de Gràcia se sentirá el lector, aseguró.

Alba Cayón, directora general de Comanegra, celebró la pujanza que ha adquirido el Premi Santa Eulàlia en poco tiempo. Por ejemplo, expuso, 'Veus de mort als Encants Vells', de Sylvia Lagarda-Mata, ganadora del galardón en 2024, va por la quinta edición.