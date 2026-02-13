Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo single

¿Qué esconde ‘Ni borracho’, lo nuevo de Quevedo? Nuevo videoclip y el homenaje al carnaval canario

El artista alaba en el nuevo single su tierra, sus costumbres y sus tradiciones

El artista Quevedo da un concierto en Madrid

El artista Quevedo da un concierto en Madrid / José Luis Roca / EPC

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

El artista de Gran Canaria, Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo, ha estrenado esta madrugada su nuevo single ‘Ni borracho’

Tras casi siete meses sin sacar una canción en solitario, el cantante ha estrenado videoclip con una canción la cual bebe del ritmo del merengue (género musical y folclórico originario de la República Dominicana). 

Tras semanas de espera...

El intérprete hace una oda carnavalera a su tierra y deja claro desde los primeros versos su propósito. Mientras recorre barrios, costumbres y el buen rollo, Quevedo va dejando entrever que él nunca se mudará de su ciudad. Que aunque a veces haya pensado en irse lejos de allí -así lo explica en sus primeros versos- la vida del canario siempre estará con él. 

A lo largo de la canción, el artista menciona desde los mogollones (verbenas de Carnaval) hasta los guachinches (establecimientos que sirven comida casera autóctona) y pasa por todos los lugares del mapa canario.

En el estribillo ya resume la esencia del tema: “No me mudo ni borracho”, por si aún no había quedado claro. Quevedo insiste en que ni la fama, ni el éxito ni los viajes podrá sustituir el amor que le tiene a su tierra. 

Referencias de su tierra

El intérprete llena la letra de la canción con expresiones canarias, como chacho (muchacho); baifo (cabrito); pivito (pibe); o magua (sentimiento de pena, nostalgia o añoranza), y es una forma de preservar la oralidad de Gran Canaria y de todo el archipiélago canario en general.

Quevedo está subido en una carroza de Carnaval hasta que llega a la gran fiesta, donde se rodea de todos sus amigos y conocidos canarios. Durante esta fiesta, el canario hace referencia a momentos históricos de esta tierra: la imagen de Pelé a hombros de los aficionados en la final del Mundial de México en 1970 o el ascenso a Segunda de la UD Las Palmas en 2006.

El intérprete también baila con uno de los artistas emergentes más reconocidos nacionalmente y que ha colaborado en numerosas ocasiones con él, La Pantera, también grancanario. Los dos se ven rodeados por la Banda Agaete, una agrupación musical de Gran Canaria muy emblemática. 

Otras figuras reconocidas que aparecen en este videoclip son algunos integrantes de Efecto Pasillo, además de Lucho RK, Fabiuki o Lewis Potter. Estos se ven rodeados de las marcas más reconocibles del archipiélago, como las reinas cerveceras, Tropical y Dorada, el Ron Arehucas y Ambrosías Tirma (empresa grancanaria especializada en dulces).

La fama no descansa

En julio de 2022, la carrera musical de Quevedo despegó con la canción del verano de ese momento, 'BZRP Music Sessions, Vol. 52' (el conocido “Quédate”). Previamente, en enero de 2022 ya había empezado a construir su base con canciones como 'Cayó la Noche Remix', junto con La Pantera, Cruz Cafuné y Bejo, entre otros, o 'Universitaria'. 

Aunque el cantante nació en Madrid, lleva desde los cinco años viviendo en lo que para él es la tierra que nunca abandonará. 

