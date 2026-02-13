Isabel Coixet inaugura una nueva edición del Cornellà Creació Fòrum: "Rodar en una lengua ajena le da a tu cabeza una libertad muy sana"

En plena vorágine promocional tras el reciente estreno en España de su última película, 'Tres adioses', la cineasta Isabel Coixet (Barcelona, 1960) será la encargada de protagonizar este viernes la sesión número 100 del ciclo de conferencias Cornellà Creació Fòrum, una iniciativa que en esta nueva edición, la 16ª, pondrá en el centro la cultura como instrumento fundamental en la transmisión de valores y tradiciones, en la generación de riqueza y en la construcción de sociedades libres, informadas e inclusivas. Coixet hablará de todo ello desde su posición de "rara avis" en el cine español e internacional, un estatus que ha ido consolidando a lo largo de una carrera guiada por una curiosidad inagotable y por la falta de complejos a la hora de trabajar en distintos lugares y con distintas lenguas.

"Rodar en un idioma que no es el tuyo es una experiencia que yo recomendaría a todos los directores -explica-. De hecho, lo hago. Hace poco he estado seis meses en Nueva York dando clases y con los alumnos hemos hablado mucho de eso. En clase tenía estudiantes de Ecuador, de Irán, de China, de España, de Estados Unidos… Y casi todos hacen proyectos sobre sus propios países, que es algo que está muy bien, pero rodar en otra lengua y en un entorno que te es ajeno le da a tu cabeza una libertad muy sana. Es verdad que quizá yo lo he llevado al extremo, pero así me siento muy cómoda en muchos sentidos".

De Portland a Benidorm

Ya en su segunda película, 'Cosas que nunca te dije' (1995), Coixet eligió rodar en Portland, Oregón, y en inglés. Desde entonces ha trabajado en Vancouver, Galicia, Sarajevo, Barcelona, Irlanda del Norte, Tokio, Londres, Noruega, Benidorm, Nueva York, La Rioja, París… 'Tres adioses', su último filme, una adaptación de dos relatos póstumos de la escritora y activista sarda Michela Murgia, está rodado en Roma y en italiano. "Cada director encuentra su camino -señala la directora-. Yo no planeé que quería trabajar en todos esos sitios, pero tampoco he estado nunca cerrada a nada. 'Cosas que nunca te dije' la escribí en inglés porque en esa época vivía en Estados Unidos y luego la vida me ha ido llevando. Yo no planeaba hacer una película en Italia. Me la propusieron y, después de darle unas cuantas vueltas, pensé que era un proyecto que merecía la pena. Precisamente, una de las cosas de las que habla 'Tres adioses' es de la importancia de estar abierto a hacer cosas que de entrada te pueden dar miedo o pereza".

De hecho, el primer impulso de Coixet cuando le llegó el proyecto de 'Tres adioses' fue decir que no. Entre otras razones, porque el tema de la enfermedad terminal, que es central en la película, ya lo había abordado en 'Mi vida sin mí' (2003) y porque le intimidaba un poco la posible reacción de los admiradores de Murgia. "Era una de las cosas que me angustiaba un poco. Esta era la primera adaptación de una obra de Michela Murgia que se hacía después de su muerte, y ella tiene un culto allí en Italia que..., es difícil explicarlo. Me preguntaba qué iban a pensar, siendo yo de fuera". Al final se decidió a dar el paso y la respuesta del público recompensó su valentía. "Todo el mundo lo tomó como una cosa muy natural, sin poner el foco en que era una mirada ajena ni nada de eso. Todo lo contrario". La película encabezó durante un mes el ránking de taquilla en Italia. "Creo que es algo que ni los productores se esperaban, porque es una película bonita, sí, pero no es una comedia loca ni una cosa policiaca".

Y de Roma a París. Coixet tiene ya a punto de estreno (el 19 de marzo) una serie rodada en francés para el canal Arte que lleva por título 'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde' (igual que el libro publicado en 2011 en el que recogía artículos que había escrito para el suplemento dominical de EL PERIÓDICO). La serie trata sobre una chica que quiere ser directora de cine. ¿Autobiográfica? "Es una reescritura idealizada de un periodo de mi vida. No es lo que me pasó, sino lo que me habría gustado que me pasara. La ficción tiene ese poder".