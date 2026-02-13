Charli XCX proyecta en un álbum bello y angustiado la tragedia gótica de 'Cumbres borrascosas'

'Wuthering heights' Charli XCX Atlantic Pop-electrónica ★★★★

Pasado el efecto de 'Brat' (2024), Charli XCX deja en pausa su hyperpop de autor, signo de los tiempos, y acude a otro tipo de material sonoro: narrativamente atemporal, atormentado, sujeto a alucinaciones baladísticas y a tensas tramas de conflicto, con mucho sintetizador, pero también cuerda frotada, violenta y trágica, y vistas al otro lado del espejo. Manda la historia, que no es otra que la de 'Cumbres borrascosas', la novela de Emily Brontë, de 1847, llevada una vez más al cine, ahora por Emerald Fennell (tras firmar 'Una joven prometedora' y 'Saltburn').

Es la segunda incursión de Charli XCX en la banda sonora, muy distinta de la primera, la comedia 'Bottoms' (2023). El relato de 'Wuthering heights' nos habla de la relación entre el huérfano Heathcliff y la hija de la mansión donde lo acogen, Catherine Earnshaw, así como del amor frustrado por la diferencia de clase, de la traición consiguiente y de la dependencia de una pasión que deviene obsesiva y que se proyecta más allá de la muerte. Una fantasía gótica de aquí te espero, con desgarro romántico, injusticia social y fantasmas, a la que Charli XCX se acoge adentrándose en territorios sónicos inhabituales en su obra.

Atrapado en casa

Para empezar, una pieza claustrofóbica, 'House', guiada por el 'spoken word' de John Cale, quien se pone en la piel de Heathcliff y nos dice que se siente atrapado en su mundo ("creo que moriré dentro de esa casa"), entre sordos chirridos y planos de calma tensa que se liberan con guitarras y distorsiones de metal industrial, y donde su voz acaba doblando con la de Charli XCX. Ella toma el relevo en 'Wall of sound', balada de ambientación amenazante, crujidos de película de terror.

En el meollo de la historia está la dependencia sin remedio de ese amor fatal, donde el protagonista se confiesa sometido, porque prefiere seguir sufriéndolo que vivir sin él. Una resignación ante el destino de la que Charli XCX saca partido en 'Dying for you', sobre una cadencia bailable de 'beats', y en 'Chains of love', suerte de 'power ballad' compungida en la que canta de modo lastimero a su agobiante circunstancia: "Las cadenas del amor son crueles", "no puedo respirar sin ti".

Hay pasarelas ingrávidas con 'síndrome Enya' ('Always everywhere'), pero también fibra en ese juego de lo orgánico y lo electrónico ('Seeing things'), espirales melódicas atrayentes ('Altair') y una cita abismal con Sky Ferreira ('Eyes of the world'). Hace casi 50 años, Kate Bush se inspiró en 'Wuthering heights' (y su acto final) en una canción de halo sobrenatural, y ahora es Charlie XCX quien logra interpretar la angustia anímica del relato de Brontë en una bella obra inquietante. Un álbum con entidad propia, al margen de su rol de 'score', donde ese anhelo del amor imposible y lacerante flota hasta el final (y más allá). Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Railcard' Railcard Skep Wax Indie pop ★★★★

Tres veteranos de la escena 'indie' inglesa -Rachel Love (Dolly Mixture), Ian Button (Papernut Cambridge) y Peter Momtchiloff (Heavenly)- se alían con la trompetista Allison Thomson para demostrar que el pop adulto no está reñido con el entusiasmo, la frescura y el encanto. Su álbum de debut contiene trazas de pop 60s, jangle, soul, psicodelia y ska (versión del 'Think about that' de Dandy Livingstone) integradas en la mezcla con tanta calidez y buen gusto que el conjunto huele a nuevo. Rafael Tapounet

'B. B. King’s summit 100' Joe Bonamassa Keeping the Blues Alive Records Blues ★★★★

El as de la guitarra neoyorquino da un paso al lado en este doble álbum en homenaje al que fue su mentor. Abrumador elenco de invitados que amplían el encuadre y dispensan registros sustanciosos, con el toque 'roots' del matrimonio Tedeschi-Trucks y la fogosidad de las hermanas Larkin Poe, la voz venerable de Paul Rodgers y las esencias de Chicago encarnadas por Buddy Guy. Y un sentido 'The thrill is gone', estirando el 'mojo' con la voz de Chaka Khan y el punteo de Eric Clapton. J. B.