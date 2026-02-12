El Sónar cierra su cartel con The Prodigy, el traslado del +D a la Llotja de Mar y el regreso de Sónar Kids

El Sónar cierra su programación del 2026, del 18 al 20 de junio, con una nueva escuadra de fichajes artísticos, encabezados por The Prodigy, a la que se une el regreso de Sónar Kids, ahora en el Parc del Fòrum, y una renovada configuración de sus espacios, como la ubicación del Sonar +D en la Llotja de Mar. Esta 33ª edición será la primera cuyo grueso se desplegará en el recinto de Fira Gran Via, en L’Hospitalet, dado que el tradicional espacio diurno, Fira Montjuïc, queda afectado por las obras que afrontará la zona con la vista puesta en el centenario de la Exposición Universal de 1929.

Al cartel desvelado el pasado noviembre, una treintena de nombres (como Kelis, Skepta, Charlotte de Witte, Cabaret Voltaire o Modeselektor), se unen ahora otros 60 artistas, entre los que destaca el grupo británico The Prodigy, institución de la electrónica más agitadora (y punk), con una actuación que representará su debut en el Sónar y su vuelta a Barcelona nueve años después de su última visita. Conserva a dos de sus integrantes históricos, Liam Holwett (teclados y ‘samplers’) y Maxim (voz), y este año conmemora el 30º aniversario de su icónica canción 'Firestarter'. Se suman asimismo al cartel los holandeses Speedy J (con su proyecto de improvisación ‘STOOR’, en formato de 360º) y Reinier Zonneveld (con una IA), el tándem londinense Two Shell, el ‘set’ a cuatro manos de Goldie b2b Doc Scott con Medic MC, el dúo techno berlinés FJAAK con Kittin y la sueca Namasenda, así como el colectivo barcelonés Cutemobb y la castellonense Metrika.

Horario ininterrumpido

La concentración de actividades en Fira Gran Via comporta una redefinición de los horarios y una continuidad entre el programa diurno y el nocturno. El Sónar abrirá cada día a las 17.00 horas y cerrará, sin interrupciones, a las tres de la madrugada (la jornada del jueves) y a las siete (viernes y sábado). El jueves contará con cuatro escenarios, y el viernes y sábado, con seis, tres de ellos aire libre y otros tres en espacios interiores. Hasta ahora, operaban cuatro escenarios en la franja diurna y cuatro en la nocturna.

El Sónar +D se desplaza a otro recinto, la Llotja de Mar, con actividades durante las mañanas y tardes del jueves 18 y el viernes 19, al tiempo que mantendrá una presencia en la sede central del festival, ahora en Fira Gran Via, a través de una instalación inmersiva y de otras atracciones. Y vuelve el Sónar Kids, programa paralelo de enfoque familiar, que se había ido diluyendo desde hace años hasta desaparecer, y lo hará en un nuevo enclave, el Parc del Fòrum. Formará parte del Sónar District, que incluirá las fiestas Solid Grooves (viernes) y Metamorfosi, de Josep Capriati, y You&Me, de Josh Baker (sábado). Propuestas que, junto al ‘Off Sónar’ del Poble Espanyol, constituirá la oferta completa de Sónar Week.

En esta edición debuta como director el belga François Jozic, si bien ha contado con la implicación de uno de los directores fundadores salientes, Enric Palau. El festival subraya que “todo el Sónar ha sido repensado y diseñado, desde los escenarios y su equipamiento técnico hasta la iluminación de espacios y los recursos presentes a lo largo de todo el recinto”. El acabado del recinto de Fira Gran Via es fruto del diálogo entre “el equipo técnico habitual” de la muestra y la agencia neerlandesa de arquitectos culturales Twofiftyk.