Rosalía
DEL 6 AL 15 DE MARZO

La 'sección oficial' del Festival de Málaga se reivindica en la Academia de Cine: "Tenemos un firme compromiso con las mujeres"

Juan Antonio Vigar, su director, ha presentado en Madrid las 22 películas que competirán por la Biznaga de Oro en la 29º edición: además, la categoría contará con otros 21 títulos fuera de concurso

El Festival de Málaga presenta en la Academia de Cine su 'sección oficial'.

El Festival de Málaga presenta en la Academia de Cine su 'sección oficial'. / ISA SAIZ

Pedro del Corral

Pedro del Corral

Madrid
Se notaban los nervios. Los cineastas que el Festival de Málaga ha seleccionado para su 'Sección oficial' apenas podían ocultar la emoción. Estaban ahí, eufóricos, en una Academia de Cine expectante, a punto de presentar sus películas. Han sido elegidos entre 2.883 opciones. Y, claro, ante la atenta mirada de Fernando Méndez-Leite, su director, alguno no paraba de sonreír. "Deben estar orgullosos, sus trabajos son excelentes. Hemos tenido una participación alta, lo que nos ha permitido hacer una selección diversa y equilibrada", ha subrayado Juan Antonio Vigar, director del certamen. En total, entre el 6 y el 15 de marzo, en la 29º edición se proyectarán 263 audiovisuales, de los que 22 competirán por la Biznaga de Oro.

"Los hemos escogido por las ideas, sonrisas y mundos que transmiten. Las ocho personas que conforman el comité suelen valorarlas tras verlas en nuestra plataforma y, poco a poco, según las críticas, van pasando de nivel. Al final, se hace una puesta en común", ha explicado Vigar sobre el proceso de selección. Una criba que, en esta ocasión, ojo, se ha saldado con 12 filmes españoles y 10 iberoamericanos.

Ángeles González-Sinde, en la Academia de Cine este jueves.

Ángeles González-Sinde, en la Academia de Cine este jueves. / ISA SAIZ

Se trata de Calle Málaga, de Maryam TouzaniAltas Capacidades, de Víctor García LeónDespués de Kim, de Ángeles González-SindeCorredora, de Laura García AlonsoIván & Hadoum, de Ian de la RosaLa buena hija, de Julia de PazLapönia, de David SerranoMala bestia, de Bárbara FarréMi querida señorita, de Fer González MolinaPioneras. Solo querían jugar, de Marta Díaz de Lope DíazPizza Movies, de Carlo Padial; y Yo no moriré de amor, de Marta Matute son las cintas nacionales que lucharán por el máximo galardón del Festival de Málaga. Por su parte, las internacionales son: Ángeles, de Paula MarkovitchEl corazón del lobo, de Francisco J. LombardiEl guardián, de Nuria IbáñezEl jardín que soñamos, de Joaquín del PasoHangar rojo, de Juan Pablo SallatoJuana, de Daniel Giménez CachoLa mujer de la fila, de Benjamín ÁvilaLa hija Cóndor, de Álvaro Olmos TorricoMil pedazos, de Sergio Castro-San Martín; y Neurótica anónima, de Jorge Perugorría Rodríguez.

Arancha Echevarría presentará 'Cada día nace un listo' en el Festival de Málaga.

Arancha Echevarría presentará 'Cada día nace un listo' en el Festival de Málaga. / ISA SAIZ

"El cine español goza de una salud sólida. El talento siempre ha estado ahí, incluso en los momentos más críticos. Lo tenemos a raudales. Nuestra industria es solvente", ha enfatizado Vigar, que también ha puesto el foco en las políticas que han ido adoptando para alcanzar la paridad. En esta edición, 1.182 películas han sido dirigidas por mujeres, lo que traduce un 41% del total. Y, entre las seleccionadas, 102, un 39%: "Tenemos un firme compromiso con ellas. De hecho, suyas son nueve de las 22 que conforman la sección oficial".

Fuera de concurso

Ésta también contará con otros 21 títulos fuera de concurso: 9 lunas, de Patricia OrtegaA una isla de ti, de Alexis MoranteAndy, de Román ParradoAuri, de Violeta SalamaCada día nace un listo, de Arantxa EchevarriaCasi todo bien, de Andrés Salmoyraghi y Rafael López SaubidetDía de caza, de Pedro AguileraDos días, de Gonzaga MansoFemení Singular, de Xavi PueblaHora y veinte, de Marc RomeroHugo 24, de Luc KnowlesLa familia Benetón +2, de Joaquín MazónLos justos, de Jorge A. Lara y Fernando PérezMallorca confidencial, de David IlundainSolos, de Guillermo RíosTodos los colores, de Beatriz de SilvaUn altre home, de David MoragasUn hijo, de Nacho la CasaViaje al país de los blancos, de Dani Sancho; Bye bye paraíso, de Kim Elizondo Navarro; y La casaca de Dios, de Fernan Miras.

Carlo Padial, durante la presentación del 29º edición del Festival de Málaga en Madrid.

Carlo Padial, durante la presentación del 29º edición del Festival de Málaga en Madrid. / ISA SAIZ

"Nos encanta escuchar a voces emergentes. En 2026, el 31% de los proyectos elegidos son óperas primas. Málaga se ha convertido en un semillero de nuevas voces", ha apuntado Vigar. El festival, además, dará el Premio Málaga a la actriz Rossy de Palma, el Ricardo Franco a la productora Manuela Ocón, el Málaga Talent a la cineasta Alauda Ruiz de Azúa y el Retrospectiva al director Francisco Lombardi. A ellos se suman la Biznaga Ciudad del Paraíso a Victoria Vera y las Biznagas de Honor para la actriz uruguaya Natalia Oreiro, el fallecido director argentino Fabián Bielinsky, los directores argentinos Mariano Cohn y Gastón Duprat y el actor español Saturnino García

