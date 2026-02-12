'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow

‘Ruta de escape’ Dirección: Bart Layton Intérpretes: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry Estreno: 13/2/2026 Puntuación: * * *

En ‘Ruta de escape’, adaptación del relato de Don Winslow ‘Código 101’, incluido en su libro ‘Rotos’, Mark Ruffalo encarna a un policía al estilo del inspector Colombo, pero no tan desastrado. Halle Berry es una mujer de 53 años a la que no hacen socia de la compañía de seguros en la que trabaja precisamente por la edad. Y Chris Hemsworth es un ladrón de joyas con dos códigos concretos: solo atraca joyerías cercanas a autopista 101 de Los Ángeles y nunca ejerce la violencia.

Durante los primeros minutos de este ‘thriller’ moderado tenemos la sensación de hallarnos antes un filme de historias cruzadas: los tres personajes no se conocen entre ellos pero los vemos en un mismo lugar, en sus coches, en la citada y concurrida autopista. Después la acción les va uniendo hasta configurar una trama más sencilla de lo que quiere aparentar. El ladrón es un lobo solitario que no socializa con nadie. La ejecutiva despierta cada mañana activando un aparato que le dice que ha tenido un sueño deficiente. Y el policía se separa de su pareja y está obsesionado en resolver el caso: él es también un lobo solitario en la comisaría. Siendo una película de acción, ‘Ruta de escape’ construye mejor a los personajes que el relato. Es eficiente en cada uno de ellos, pero algo insuficiente en el conjunto.