Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta viento CatalunyaVuelos aeropuertoAfectaciones tráficoRodaliesClases suspendidasPrevisión tiempo CatalunyaBorrasca OrianaRecomendaciones vientoRosalía
instagramlinkedin

Estreno de cine

'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow

Mark Ruffalo interpreta a un policía con métodos poco ortodoxos en 'Ruta de escape', mientras que Halle Berry se enfrenta a la discriminación laboral por su edad, y Chris Hemsworth es un ladrón con códigos estrictos

Don Winslow: "Sabemos que a los matones como Trump hay que darles un puñetazo metafórico en la nariz"

Chris Hemsworth en 'Ruta de escape'.

Chris Hemsworth en 'Ruta de escape'. / EPC

Quim Casas

Quim Casas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

‘Ruta de escape’

Dirección: Bart Layton

Intérpretes: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry

Estreno: 13/2/2026

Puntuación: * * *

En ‘Ruta de escape’, adaptación del relato de Don Winslow ‘Código 101’, incluido en su libro ‘Rotos’, Mark Ruffalo encarna a un policía al estilo del inspector Colombo, pero no tan desastrado. Halle Berry es una mujer de 53 años a la que no hacen socia de la compañía de seguros en la que trabaja precisamente por la edad. Y Chris Hemsworth es un ladrón de joyas con dos códigos concretos: solo atraca joyerías cercanas a autopista 101 de Los Ángeles y nunca ejerce la violencia.

Durante los primeros minutos de este ‘thriller’ moderado tenemos la sensación de hallarnos antes un filme de historias cruzadas: los tres personajes no se conocen entre ellos pero los vemos en un mismo lugar, en sus coches, en la citada y concurrida autopista. Después la acción les va uniendo hasta configurar una trama más sencilla de lo que quiere aparentar. El ladrón es un lobo solitario que no socializa con nadie. La ejecutiva despierta cada mañana activando un aparato que le dice que ha tenido un sueño deficiente. Y el policía se separa de su pareja y está obsesionado en resolver el caso: él es también un lobo solitario en la comisaría. Siendo una película de acción, ‘Ruta de escape’ construye mejor a los personajes que el relato. Es eficiente en cada uno de ellos, pero algo insuficiente en el conjunto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
  2. Paul Thomas Anderson pide que se elimine banda sonora de 'El Hilo Fantasma' de 'Melania
  3. Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
  4. Bad Bunny planta la bandera latina en la Super Bowl 2026 para reivindicar que América es mucho más que EEUU
  5. Luis Tosar: 'Ahora que se promueven discursos de odio tan peligrosos, una serie como 'Salvador' es muy necesaria
  6. Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Superbolw con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo
  7. Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: 'Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa
  8. Crítica de 'Sirat' de Oliver Laxe: trance, fe y supervivencia

El Festival de Málaga mantiene su mirada amplia y diversa al audiovisual en español del momento

'El barquer', una travesía irlandesa de primera clase: Julio Manrique levanta en el Lliure la gran producción de la temporada, un tragedia familiar coral con un excelente nivel interpretativo

'El barquer', una travesía irlandesa de primera clase: Julio Manrique levanta en el Lliure la gran producción de la temporada, un tragedia familiar coral con un excelente nivel interpretativo

Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom, el gran trotamundos de la literatura europea

Muere a los 92 años el escritor Cees Nooteboom, el gran trotamundos de la literatura europea

Cómo recuperar el importe de las entradas de las actividades suspendidas por el temporal de viento

Cómo recuperar el importe de las entradas de las actividades suspendidas por el temporal de viento

Museos cerrados, conciertos cancelados y premios aplazados: el temporal de viento paraliza la cultura

Museos cerrados, conciertos cancelados y premios aplazados: el temporal de viento paraliza la cultura

'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow

'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow

Tamar Novas, candidato al Goya por 'Rondallas': "Andamos faltos de mensajes que no sean tan individualistas"

María Adánez: "Huí de la popularidad de 'Aquí no hay quién viva' porque lo necesitaba"