El Rey del Paralelo ya tiene su estatua en el templo del artisteo barcelonés

Los artistas de la icónica avenida de teatros del Paralelo salen tarde del escenario, buscan un lugar para picar algo y acaban sí o sí en el bar El rincón del artista, donde la fiesta sigue con la persiana medio bajada y aunque afuera ya luzca el sol.

Ese restaurante lo regenta no solo un hostelero, sino también un auténtico empresario teatral, Jaime Albó (Barcelona, 1943), que aún está detrás de la Sala Apolo y otros espacios patrimonio cultural de la ciudad que en los últimos años han corrido el riesgo de convertirse en un supermercado.

Aunque ahora ya vive en una residencia y no ha podido estar en el acto de presentación de su estatua, su espíritu estaba presente a través de la ilusión de los amigos que no han querido perderse el momento, como el actor Joan Pera, la artista de variedades Lita Claver, la Maña, o el presentador Marc Giró.

Albó ha sido siempre conocido como el Rey del Paralelo y por eso este miércoles se ha erigido en su restaurante, su casa, una estatua creada por maestros falleros en la que recrean su actitud jovial, sus corbatas imposibles y su buen humor. Aunque la figura no está a tamaño real (son casi dos metros del Jaime Albó real).

Por protocolo, tenía que ser otro miembro de la 'realeza' quien descubriera al público la nueva figura conmemorativa y por eso el encargado ha sido Toni Albà, el actor que interpreta al rey Juan Carlos I en el programa 'Polònia' de TV3, y que también está involucrado en revitalizar la arteria cultural.

Helena García Melero (5d), Marc Giró (2i), Joan Pera (3i), Lita Claver "La Maña" (4i), Toni Albá (4d) y Paco Pàmies (3d) son algunas de las personalidades que se han reunido este miércoles para homenajear a Jaime Albó, el denominado como Rey del Paralelo, propietario de la Sala Apolo y el restaurante El Rincón del Artista. EFE/Marta Pérez / Marta Pérez / EFE

Joan Pera y la Maña, buenos amigos

"Yo me paso horas hablando con Jaime por teléfono. Le conocí a través de conocidos. Sabe mucho de teatro y tiene una manera maravillosa de entender esta ciudad que no se puede perder de ninguna manera", ha contado a EFE Giró, que ha reclamado que se encuentre la fórmula para volver a dinamizar la avenida, más allá de usos turísticos o comerciales.

"Llevo casi 30 años con función en el Paralelo de una forma u otra y la persona que siempre venía a verme era Jaime. Éramos personas sencillas y nos entendíamos. La verdad que nos queríamos mucho. Yo he pasado más tiempo aquí, en el Paralelo, que en mi casa", contaba también a EFE Joan Pera.

El veterano actor ha explicado que sigue en contacto con el empresario, aunque por su edad Albó ahora ya vive en una residencia. "Pero hace lo quiere", explica. "Sale mucho a comer fuera y pronto querrá venir a ver su homenaje en su local. Seguramente un día que esté todo más tranquilo", vaticina.

La del actor es una relación tan familiar con el empresario como la de otro mito del Paralelo, la Maña, retirada de los escenarios y dedicada, confesaba, a "dedicarse tiempo" a ella misma por una vez.

De Albó, palabras también de cariño. La cabaretera ha contado que él nunca se perdió un estreno en su larga carrera que la ha llevado por teatros como el Apolo, el Molino o el antiguo teatro Arnau.

"Toda la vida conociéndonos", rememoraba Claver, quien explicaba a EFE que aún estaba triste y afectada por la muerte de su buen amigo Fernando Esteso hace unos días.

El azafato de honor del acto, Toni Albà, contaba por su parte que lleva un tiempo involucrado en el despertar de nuevo del Paralelo y que el local Loco Loco Paralel, que antes estaba en manos de Paco Pàmies, ahora pasa a las suyas.

El impulso del Mago Pop

Preocupado porque la zona no viva los momentos de esplendor del pasado, Albà ha demandado medidas de protección para los bienes culturales como los propios teatros en una zona altamente gentrificada.

Entre los amigos de Albó también estaba prevista la asistencia -aunque no ha podido llegar a tiempo- de Antonio Díaz, el Mago Pop, que representa la nueva generación de empresarios del espectáculo en la ciudad y cuyas fotos también decoran las paredes del lugar, historia viva del faranduleo barcelonés.

En los buenos tiempos de Jaime Albó no existían los 'selfies' con los famosos, pero no había rostro conocido que actuara en la gran avenida de teatros catalana que no se inmortalizara a su lado y acabara impreso y enmarcado en las paredes del restaurante. Un Facebook de otra época.

"Disfrutamos de la vida" es la frase preferida de Albó, han coincidido en comentar varios de sus amigos, que han destapado y celebrado este miércoles, a la hora de la merienda, su contribución a la vida social y cultural de la ciudad.