Museos cerrados, conciertos cancelados y premios aplazados: el temporal de viento paraliza la cultura

El temporal de viento previsto para este jueves en toda Catalunya también ha alterado notablemente la agenda cultural del día, forzando aplazamientos, cancelaciones y cierres preventivos en museos e instituciones. Es el caso del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el Museu Picasso, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), la Fundació Joan Miró y el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), equipamientos que permanecerán todo el día cerrados al público atendiendo a la alerta del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que anticipa vientos de riesgo muy alto o extremo en prácticamente todas las comarcas catalanas. El Museu Tàpies ha aplazado al viernes la inauguración de 'El moviment perpetu del mur', prevista para esta tarde.

Librerías

Librerías como La Calders y Alibrí también han optado por mantener la persiana bajada hasta que amaine, mientras que en otras como Finestres han cerrado y, además, han decidido trasladar la presentación del nuevo libro de Stefanie Kremser, prevista para esta tarde, al próximo 24 de febrero. La Central también ha aplazado al 26 de febrero una presentación de Salvador Enguix programada inicialmente para esta tarde.

Premios

Asimismo, la climatología adversa ha forzado a la suspensión de la gala del Premio Biblioteca Breve, galardón que entrega anualmente la editorial Seix Barral y cuyo ganador se iba a conocer este mediodía en una ceremonia en el Gran Teatre del Liceu. Otro premio literario, el Santa Eulàlia de Novela de Barcelona, tenía que haberse anunciado este jueves, pero finalmente el fallo se ha aplazado hasta mañana. También el Biblioteca Breve desvelará mañana el veredicto del jurado.

Conciertos

A la espera de ver qué ocurre con algunos conciertos programados para esta noche y que se mantienen según lo previsto (es el caso, por ejemplo, de Jeff Tweddy en la Sala Paral·lel 62 y Mujeres en la fiesta de presentación del Vida en la Antiga Fàbrica Damm), Barnasants ha anunciado que aplaza al 10 abril el concierto que Elena Rey tenía que ofrecer esta noche en Sant Boi de Llobregat.

Noticias relacionadas

La actividad teatral, por su parte, sí que se ha visto afectada: el Lliure ha suspendido el estreno de ‘Una festa a Roma’ en Gràcia y los pases de ‘El barquer’ en Montjuïc; el TNC ha cancelado las funciones del día; y el Condal ha suspendido la sesión matinal de ‘Germans de sang’. En todos los casos, el dinero de las entradas se devolverá a los espectadpres de forma automática.