Karen Madrid y Susana Vallejo relevan a Ricard Ruiz Garzón al frente del Festival 42

Karen Madrid y Susana Vallejo, adjuntas al comisariado del Festival 42, tomarán el relevo a partir de la próxima edición al escritor Ricard Ruiz Garzón, máximo responsable del certamen de Géneros Fantásticos de Barcelona en sus primeras cinco ediciones, entre los años 2021 y 2025.

Ruiz Garzón deja el comisariado para, según informa Efe, centrarse en su faceta como escritor y en la creación de nuevas historias. El anuncio coincide con la recuperación de 'Veus del laberint', libro que Ruiz Garzón publicó hace casi dos décadas y que La Campana ha puesto de nuevo en circulación en una nueva edición.

Karen Madrid, vinculada al Festival 42 desde la primera edición y que ha formado parte del jurado, además de moderar varias mesas a lo largo de los años, es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Nacida en Tordera (Barcelona) en 1985, se ha especializado en periodismo cultural de géneros fantásticos y, entre otras actividades, ejerce como vocal de la Junta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia (SCCFF).

Por su parte, Susana Vallejo, nacida en Madrid en 1968, es escritora y fundadora de la escuela de escritura de género en línea Phantastica.com. En su trayectoria ha ganado premios como el Edebé y ha publicado una quincena de novelas, como 'Por siempre' o 'Nueve días en el jardín de Kiev'. Colabora con la organización del Festival 42 desde el 2022 y forma parte del fandom desde los años ochenta

El festival 42 empezó a tomar forma a finales del año 2020, cuando el entonces teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Subirats, anunció que para 2021 se estaba preparando la primera edición de un nuevo festival dedicado a los géneros fantásticos, comisariado por Ruiz Garzón.

La primera edición se celebró entre el 3 y el 7 de noviembre de ese año en la Fabra i Coats, con la presencia de un centenar de autores de todo el mundo, después de un año de pandemia de coronavirus, pero también en un momento de una "gran efervescencia de las narrativas no realistas".

Durante este lustro, el evento se ha convertido en referente del género en Cataluña, tanto por las actividades que organiza, desde conferencias, presentaciones o entrevistas con autores a talleres, recitales y exposiciones, como por los premios que entrega a obra publicada.