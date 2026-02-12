Isabel Vidal, nueva CEO del Grup Focus tras 30 años en la principal empresa de teatro catalana

Isabel Vidal (Barcelona, 1971) asume ilusionada su nuevo reto ante el Grup Focus tras ser nombrada CEO. Lleva 30 años en esta empresa a la que ha dedicado su vida. Empezó en su época de una estudiante de Derecho que, para pagar sus estudios, se puso a vender entradas de teatro en Puerta del Ángel. Como disfrutaba viendo espectáculos y recomendaba muy bien al público vendió más entradas que nadie. Su eficiencia no pasó desapercibida. Focus fichó a aquella espabilada chica que ha ido escalando posiciones y asumiendo mayor responsabilidad a medida que crecía la influencia de Focus en el mundo del espectáculo y en otros sectores como el audiovisual. Actualmente el grupo está en plena de expansión con la puesta en marcha Gènesis, una nueva sala de teatro para 500 espectadores y una escuela para 600 alumnos artes escénicas que transformará la sede de la empresa en Poblenou. Costará 11 millones de euros y su inauguración está prevista para 2028.

El grupo cuenta con 400 trabajadores, incluyendo a los artistas que participan en sus temporadas. Ha crecido mucho desde que Vidal aterrizó en sus oficinas hace 30 años. En 2016 fue nombrada dirección general y 10 años después alcanza la cima. Desde su llegada ha luchado no solo por Focus, también se ha implicado en el sector. Es presidenta de ADETCA (Empreses de teatre de Catalunya) que preside y vicepresidenta de la patronal española FAETEDA (Federación estatal de asociaciones de empresas de teatro y danza). También forma parte del clúster Audiovisual de Catalunya, entre otros.

Dieciocho empresas integran este potente grupo con sedes en Barcelona y Madrid, dedicadas a la creación, producción y distribución de contenidos culturales que fundaron los miembros de una compañía de aficionados llamada Génesis surgida en el Turó de la Peira: Jordi González, Amparo Martínez, Daniel Martínez de Obregón y Ángel Torrecillas.

Barcelona 09/02/2026 Icult. Daniel Martínez de Obregón, fundador de FOCUS, recoge la Medalla de Oro al Mérito Cultural en el Ayuntamiento de Barcelona. AUTOR: MANU MITRU / MANU MITRU / EPC

Daniel Martínez dejó de subir a escena y dirigir a su compañía para capitanear una empresa dedicada a la cultura que utilizaba las ganancias obtenidas con servicios técnicos -iluminación, sonido, estructuras, escenarios y logística de montajes teatrales y eventos- para programar y producir espectáculos. Actualmente Grup Focus gestiona cuatro teatros en Barcelona -Condal, Goya, La Villarroel y el Romea- y uno en Madrid, La Latina. "La facturación ronda los 67 millones de euros, aunque el ejercicio del 2025 no está cerrado", señala Vidal, que tiene por delante el reto de la expansión del grupo.

Vidal conoce bien la filosofía del Grup Focus con su apuesta por "la excelencia y el retorno a la sociedad" así como la promoción interna de los empleados. Todos los socios son trabajadores de la empresa, que no es una cooperativa sino una Sociedad Anónima. "El modelo de gestión se basa en no repartir beneficios sino reinvertirlos en la empresa. Eso ha permitido que sea tan grande y esté tan capitalizada". Pero el fuelle interno es la pasión por el teatro, la cultura y el compromiso social de este grupo 'made in Barcelona' que se ha convertido en la mayor empresa privada de capital español de las artes escénicas. "Como en el teatro, el trabajo en equipo es fundamental en Focus, así como la actitud, la dedicación, el esfuerzo, la excelencia, la lealtad y la pasión". Sabe que la suerte también juega un papel en la vida y en un sector donde el público tiene siempre la última palabra. "Celebramos mucho los éxitos y asumimos juntos los fracasos", resalta Vidal. Cuenta con Carlos Teixidor como director financiero y César Martínez como director de contenidos.

Isabel Vidal, presidenta de Adetca, durante su intervención en el acto conmemorativo del 30 aniversario de la asociación en el Teatre Tívoli de Barcelona. / ACN/Guillem Rosset

Su nombramiento como CEO refuerza su imagen de cara al exterior. "Ahora toda la responsabilidad ejecutiva recae en mí pero me hace mucha ilusión", afirma ante los excitantes retos de esta nueva etapa de esta empresa creada hace 40 años. "Estamos en una fase de plena expansión donde habrá que diseñar planes estratégicos, también en el sector audiovisual".

Su nombramiento la ha hecho tomar conciencia del camino recorrido. Quizás por eso se ha paseado por los diferentes departamentos, para valorar el impresionante viaje realizado desde que empezó a vender entradas pie de calle. Ahora tendrá que rendir cuentas al consejo presidido por Daniel Martínez, recientemente distinguido con la Medalla de Oro al mérito cultural por el Ayuntamiento de Barcelona, que seguirá al frente de Àfora-Focus, hub de pensamiento y dinamizador cultural.