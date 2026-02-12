Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta viento CatalunyaAfectaciones tráficoRodaliesPrevisión tiempo CatalunyaClases mañanaBorrasca OrianaVuelos aeropuertoRecomendaciones vientoRosalía
instagramlinkedin

En el Fòrum

Estrella Damm recluta a Oques Grasses y otros grandes nombres del pop catalán para celebrar sus 150 años con un macroconcierto

El fenómeno Oques Grasses, autenticidad, comunidad y "bolacos" para llenar cuatro veces el Estadi Olímpic: "No había visto nunca nada parecido"

Concierto de Oques Grasses en el Palau Sant Jordi, en enero del 2023.

Concierto de Oques Grasses en el Palau Sant Jordi, en enero del 2023. / FERRAN SENDRA

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Estrella Damm celebrará su 150 aniversario con un macroconcierto en el Parc del Fòrum de Barcelona para el que reclutará un buen y variado puñado de nombres del pop catalán. La empresa cervecera ha llamado a participar en esta fiesta, por ejemplo, a Oques Grasses, y el grupo de Osona actuará el próximo sábado 16 de mayo en esta celebración multitudinaria en uno de sus últimos conciertos antes de su cuádruple despedida en el Estadi Olímpic el próximo octubre.

Más allá del grupo liderado por Josep Montero, también estarán bandas como Love of Lesbian y Els Catarres y una numerosa escudería de artistas de la nueva escena catalana como Mushka, Maria Jaume, The Tyets, Ginestà y 31 Fam.

La fiesta en el Fòrum requiere de entrada y se pondrán a la venta 20.000 en total, según ha anunciado este jueves la empresa cervecera. Pero, de hecho, tan solo 3.000 estarán disponibles para su compra directamente a través de la web de Estrella Damm (a 50 euros cada una) a partir del 23 de febrero a las 12 horas.

Noticias relacionadas

El resto, 17.000, se podrán conseguir a través de una gincana por los bares de Catalunya y Andorra. Los consumidores de la cerveza deberán recoger 25 collarines promocionales de las botellas (disponibles desde mediados de este mes) e introducir en la web de Estrella Damm los códigos para obtener un 50% de descuento (es decir, la entrada a 25 euros). De estos, los primeros 10.000 podrán comprar directamente la entrada (a 25 euros) y los 7.000 tickets restantes se sortearán entre todos los participantes. El sorteo será el 17 de abril.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados
  2. Paul Thomas Anderson pide que se elimine banda sonora de 'El Hilo Fantasma' de 'Melania
  3. Muere el actor James Van Der Beek a los 48 años tras una larga lucha contra el cáncer
  4. Bad Bunny planta la bandera latina en la Super Bowl 2026 para reivindicar que América es mucho más que EEUU
  5. Luis Tosar: 'Ahora que se promueven discursos de odio tan peligrosos, una serie como 'Salvador' es muy necesaria
  6. Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Superbolw con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo
  7. Cómo ha logrado Bad Bunny dominar el mundo en 10 años sin renunciar a nada: 'Es una estrella global que no diluye su trasfondo, al contrario, lo acentúa
  8. Crítica de 'Sirat' de Oliver Laxe: trance, fe y supervivencia

José Luis Guerín, director de cine: "Los centros de las ciudades son variaciones de los centros comerciales que hay en los aeropuertos"

José Luis Guerín, director de cine: "Los centros de las ciudades son variaciones de los centros comerciales que hay en los aeropuertos"

La 'sección oficial' del Festival de Málaga se reivindica en la Academia de Cine: "Tenemos un firme compromiso con las mujeres"

La 'sección oficial' del Festival de Málaga se reivindica en la Academia de Cine: "Tenemos un firme compromiso con las mujeres"

Las 10 series que no te puedes perder este febrero

Las 10 series que no te puedes perder este febrero

Los exparticipantes del Benidorm Fest vuelven al festival por su quinto aniversario: “Es una experiencia de vida”

Los exparticipantes del Benidorm Fest vuelven al festival por su quinto aniversario: “Es una experiencia de vida”

Estrella Damm recluta a Oques Grasses y otros grandes nombres del pop catalán para celebrar sus 150 años

Estrella Damm recluta a Oques Grasses y otros grandes nombres del pop catalán para celebrar sus 150 años

Ramon Mirabet lanza un disco de “jazz visceral, de taberna, para cantar desde las entrañas”, arropado por un supergrupo

Ramon Mirabet lanza un disco de “jazz visceral, de taberna, para cantar desde las entrañas”, arropado por un supergrupo

El Festival de Málaga estrenará las nuevas películas de Ángeles González-Sinde, Carlo Padial y Jorge Perugorría

Crítica de ‘El barquer’: Julio Manrique firma en el Teatre Lliure una travesía irlandesa en primera clase, gran formato con un reparto excelente

Crítica de ‘El barquer’: Julio Manrique firma en el Teatre Lliure una travesía irlandesa en primera clase, gran formato con un reparto excelente