Estrella Damm recluta a Oques Grasses y otros grandes nombres del pop catalán para celebrar sus 150 años con un macroconcierto

Estrella Damm celebrará su 150 aniversario con un macroconcierto en el Parc del Fòrum de Barcelona para el que reclutará un buen y variado puñado de nombres del pop catalán. La empresa cervecera ha llamado a participar en esta fiesta, por ejemplo, a Oques Grasses, y el grupo de Osona actuará el próximo sábado 16 de mayo en esta celebración multitudinaria en uno de sus últimos conciertos antes de su cuádruple despedida en el Estadi Olímpic el próximo octubre.

Más allá del grupo liderado por Josep Montero, también estarán bandas como Love of Lesbian y Els Catarres y una numerosa escudería de artistas de la nueva escena catalana como Mushka, Maria Jaume, The Tyets, Ginestà y 31 Fam.

La fiesta en el Fòrum requiere de entrada y se pondrán a la venta 20.000 en total, según ha anunciado este jueves la empresa cervecera. Pero, de hecho, tan solo 3.000 estarán disponibles para su compra directamente a través de la web de Estrella Damm (a 50 euros cada una) a partir del 23 de febrero a las 12 horas.

Noticias relacionadas

El resto, 17.000, se podrán conseguir a través de una gincana por los bares de Catalunya y Andorra. Los consumidores de la cerveza deberán recoger 25 collarines promocionales de las botellas (disponibles desde mediados de este mes) e introducir en la web de Estrella Damm los códigos para obtener un 50% de descuento (es decir, la entrada a 25 euros). De estos, los primeros 10.000 podrán comprar directamente la entrada (a 25 euros) y los 7.000 tickets restantes se sortearán entre todos los participantes. El sorteo será el 17 de abril.