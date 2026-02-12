Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estreno de cine

Crítica de 'No hay otra opción', de Park Chan-wook: un chiste con ínfulas a costa del capitalismo

El director de 'La doncella' adapta la novela de Donald E. Westlake 'The Ax', sobre un hombre que identifica a cuatro candidatos al mismo empleo que él trata de conseguir y los asesina

Un fotograma de 'No hay otra opción' / EPC

'No hay otra opción'

Director: Park Chan-wook

Intérpretes: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran

Año: 2025

Estreno: 13 de febrero de 2026

Puntuación: ★★

No hay mejor momento que ahora para una nueva adaptación -la primera fue 'Arcadia' (2005), de Costa-Gavras- de la novela 'The Ax' (1997) de Donald E. Westlake, sobre un hombre que, tras ser despedido, identifica a cuatro otros candidatos al mismo empleo que él trata de conseguir y los asesina. Dados el disparado coste de la vida y la amenaza que la inteligencia artificial supone para muchos puestos de trabajo, decimos, es una historia plenamente pertinente en la actualidad. Y por eso la nueva película de Park Chan-wook es una oportunidad perdida, en cuanto que desatiende la verdadera sustancia del relato: los sentimientos de humillación y inutilidad que la presión ejercida por el capitalismo puede infligir a una persona.

En lugar de transmitir emociones como la furia o el miedo, 'No hay otra opción' se centra en avanzar a través de una peripecia argumental cada vez más enrevesada, y más confusa a nivel tonal. El patetismo y el suspense que la situación invoca de manera natural quedan relegados en favor del humor grueso y un 'slapstick' más bien tosco, y de una puesta en escena tan deslumbrante como inoportuna. Park acumula planos secuencia, ángulos de cámara delirantes, zooms vertiginosos y otras filigranas visuales tan ruidosas a la hora de llamar la atención sobre sí mismas que no dejan margen para que la sátira haga algo más que reforzar una idea demasiado evidente: que el sistema capitalista lo destruye todo.

