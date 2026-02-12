Clara Segura dirige 'Una festa a Roma', una historia de amor y alzhéimer de Marc Artigau

Clara Segura, una de las actrices más populares de su generación, le está cogiendo el gusto a dirigir. Este jueves estrena en el Lliure de Gràcia 'Una festa a Roma', la nueva obra de Marc Artigau. El autor la define como una comedia dramática con fondo poético que habla del alzhéimer, del amor en la cuarta edad y de la necesidad de tratar a la gente mayor con respeto. La nueva producción del Lliure tiene un punto poético.

La obra sigue los últimos años en la vida de Romina (Marta Angelat), desde que le diagnostican un principio de deterioro cognitivo que afecta tanto a su vida como a su relación con Guillem (Oriol Vila), su único hijo. "Esta es una obra que te transforma", apunta Vila, cuyo personaje debe "reinventar la manera de amar a su madre porque el afecto es algo que no se pierde".

La relación entre ambos, el paso de ser alguien cuidado por la madre a cuidador de ella se combinan con una historia de amor y deseo en la cuarta edad que Romina vive en una residencia "donde los mayores son los amos". Xavier Boada, Lluís Marco e Isabel Rocatti interpretan a sus compañeros en este centro. Completan el reparto Albert Triola y Gemma Martínez.

Dignidad

"Es un canto a la tercera edad, a no perder nunca la dignidad a pesar de un deterioro que te borra", señala la directora. También hay una crítica a la generación de cristal de los 40, a partir de la mirada de quienes la han precedido, gente que ya está de vuelta de todo con otro concepto de la vida. Gente que habla sin filtro. "El alzhéimer permite la desinhibición. De la misma manera que la enfermedad borra las cosas también elimina los filtros: decir lo que uno piensa y siente provoca situaciones cómicas y a la vez dramáticas". La puesta en escena por momentos entra en la cabeza de Romina, en su desconcierto y fragilidad ante la enfermedad. "Intentamos mostrar con el vídeo, el movimiento y las luces lo que pasa en su mente, su punto de vista", declara la directora.

"La sabiduría de la experiencia no es un valor con el que acostumbramos a trabajar en esta sociedad más pendiente de la belleza y la juventud", admite Segura, que anteriormente había dirigido 'La trena', aclamada adaptación de la novela de Laetitia Colombani.

Un momento de 'Una festa a Roma' / Teatre Lliure

Para Marta Angelat este proyecto es un regalo. "Es una pieza muy delicada, profunda y bonita. Trabajar con Clara ha sido como una reconciliación con el teatro", afirma. Tanto ella como otros intérpretes alaban la mano de seda con la que Segura ha capitaneado el proyecto. "Es una directora sensible, que te entiende y te protege. Sabe lo que quiere y también cómo transmitirlo sin incomodar", coinciden los actores.

A Lluís Marco le gusta que "la obra reivindica no solo la tercera edad sino la cuarta edad, de los 75 hacia adelante, una dimensión desconocida en la que me encuentro", destaca, "donde no puedes tratar a la gente como si fueran niños como a menudo se hace".

Segura ha hecho trabajar a tope a todo el equipo. Los actores no solo actúan, también cantan, bailan y mueven los elementos escenográficos. Lo dan todo para reivindicar el derecho de los mayores a vivir la etapa final de manera digna, plena y feliz.