Primavera Sound Barcelona agota todas las entradas para su próxima edición

A cuatro meses para la celebración del festival, el festival Primavera Sound Barcelona ha agotado todas las entradas para su próxima edición. Según ha explicado el festival en un comunicado, el 'sold out' es total: tanto los abonos como las entradas de día para las jornadas de jueves, viernes y sábado están completamente agotados por segundo año consecutivo. El precio de las entradas de día rondaba los 130 euros y el abono general los 350 euros.

El cartel de la próxima edición del festival, la número 24, estará encabezado por The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine. Celebrará sus tres jornadas principales del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum.

Quedan entradas para el fin de fiesta

El festival volverá a englobar toda una semana de música de la mano de su programación paralela, que va de los más de sesenta shows en sala de Primavera a la Ciutat hasta la tradicional Jornada Inaugural gratuita del miércoles 3 de junio, protagonizada por Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta.

Además, Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta pondrán música a la fiesta electrónica Primavera Bits del domingo 7 de junio en el Parc del Fòrum, que supondrá el broche final al festival y para la que todavía hay entradas a la venta en Fever a un precio de 35 € más gastos de distribución.

Esta es la distribución por días de los artistas del festival:

Miércoles 3 de junio

Guitarricadelafuente

Ouineta

Wet Leg

Yard Act

Jueves 4 de junio

2hollis

Agriculture

Ahadadream

Aiko el Grupo

Alex G

Anthony Naples

Bad Gyal

BAMBII

Ben UFO

berlioz

Blood Orange

Brìghde Chaimbeul

Cameron Winter

caroline

Doja Cat

Father John Misty

Fcukers

Florence Road

Geese

Gisela João

Guedra Guedra

Hypnosis Therapy

LaBlackie

Lucrecia Dalt

Mac DeMarco

Malibu

Massive Attack

Melt-Banana

Men I Trust

neska

New York

Oklou

Oli XL Live

Overmono

Panda Bear

Paus

Raly

Ravyn Lenae

Renaldo & Clara

Rojuu

Sama Yax

Six Sex

Skullcrusher

The New Eves

TV Girl

VVV [Trippin'you]

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Viernes 5 de junio

Amaarae

Annahstasia

Aurora Halal

.bd.

Buscabulla

Call Super

Cara Delevingne

Disobey

DJ Koolt

Einstürzende Neubauten

Ethel Cain

fakemink

Iglooghost

Jade

Joan La Barbara

Juicy Bae

KI/KI

Kylesa

Las Petunias

Malena

Marc Piñol

mark william lewis

Matmos

Merzbow

Mohammad Reza Mortazavi

NewDad

Ósserp

Pavvla

PinkPantheress

Powder

Ralphie Choo

Rashad Becker

Raya Diplomática

Rilo Kiley

Role Model

Roza Terenzi Live

Sama' Abdulhadi

Shlohmo

Skrillex

Slowdive

Somos la Herencia

Texas Is The Reason

The Cure

Underground Resistance

Viagra Boys

Water From Your Eyes

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Sábado 6 de junio

A Guy Called Gerald Live

Anna von Hausswolff

Ashnikko

Barry B

Baxter Dury

Beatrice M.

Bestia Bebé

Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland

Big Thief

Depresión Sonora

Dijon

DJ Marcelle

DJ Nobu

Ecco2k

Femtanyl

Florentino b2b dj g2g

Gelli Haha

Gorillaz

Grace Ives

JASSS

Jimena Amarillo

Joey Valence & Brae

Kneecap

Knocked Loose

Lambrini Girls

Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena

Little Simz

M8NSE

Marina

Mechatok Live

My Bloody Valentine

Nick León Live

Ninajirachi

Peggy Gou

res_

rusowsky

Safety Trance Live AV

Shackleton Live

Smerz

Sofia

st.frances

Sudan Archives

The Sophs

The xx

These New Puritans

Touché Amoré

u.r.trax Live

Ven'nus

Domingo 7 de junio