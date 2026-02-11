Música
Primavera Sound Barcelona agota todas las entradas para su próxima edición
La edición número 24 del Primavera Sound, que se celebrará en el Parc del Fòrum, contará con The Cure, Doja Cat y Gorillaz como cabezas de cartel
A cuatro meses para la celebración del festival, el festival Primavera Sound Barcelona ha agotado todas las entradas para su próxima edición. Según ha explicado el festival en un comunicado, el 'sold out' es total: tanto los abonos como las entradas de día para las jornadas de jueves, viernes y sábado están completamente agotados por segundo año consecutivo. El precio de las entradas de día rondaba los 130 euros y el abono general los 350 euros.
El cartel de la próxima edición del festival, la número 24, estará encabezado por The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine. Celebrará sus tres jornadas principales del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum.
Quedan entradas para el fin de fiesta
El festival volverá a englobar toda una semana de música de la mano de su programación paralela, que va de los más de sesenta shows en sala de Primavera a la Ciutat hasta la tradicional Jornada Inaugural gratuita del miércoles 3 de junio, protagonizada por Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta.
Además, Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta pondrán música a la fiesta electrónica Primavera Bits del domingo 7 de junio en el Parc del Fòrum, que supondrá el broche final al festival y para la que todavía hay entradas a la venta en Fever a un precio de 35 € más gastos de distribución.
Esta es la distribución por días de los artistas del festival:
Miércoles 3 de junio
- Guitarricadelafuente
- Ouineta
- Wet Leg
- Yard Act
Jueves 4 de junio
- 2hollis
- Agriculture
- Ahadadream
- Aiko el Grupo
- Alex G
- Anthony Naples
- Bad Gyal
- BAMBII
- Ben UFO
- berlioz
- Blood Orange
- Brìghde Chaimbeul
- Cameron Winter
- caroline
- Doja Cat
- Father John Misty
- Fcukers
- Florence Road
- Geese
- Gisela João
- Guedra Guedra
- Hypnosis Therapy
- LaBlackie
- Lucrecia Dalt
- Mac DeMarco
- Malibu
- Massive Attack
- Melt-Banana
- Men I Trust
- neska
- New York
- Oklou
- Oli XL Live
- Overmono
- Panda Bear
- Paus
- Raly
- Ravyn Lenae
- Renaldo & Clara
- Rojuu
- Sama Yax
- Six Sex
- Skullcrusher
- The New Eves
- TV Girl
- VVV [Trippin'you]
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Viernes 5 de junio
- Amaarae
- Annahstasia
- Aurora Halal
- .bd.
- Buscabulla
- Call Super
- Cara Delevingne
- Disobey
- DJ Koolt
- Einstürzende Neubauten
- Ethel Cain
- fakemink
- Iglooghost
- Jade
- Joan La Barbara
- Juicy Bae
- KI/KI
- Kylesa
- Las Petunias
- Malena
- Marc Piñol
- mark william lewis
- Matmos
- Merzbow
- Mohammad Reza Mortazavi
- NewDad
- Ósserp
- Pavvla
- PinkPantheress
- Powder
- Ralphie Choo
- Rashad Becker
- Raya Diplomática
- Rilo Kiley
- Role Model
- Roza Terenzi Live
- Sama' Abdulhadi
- Shlohmo
- Skrillex
- Slowdive
- Somos la Herencia
- Texas Is The Reason
- The Cure
- Underground Resistance
- Viagra Boys
- Water From Your Eyes
- ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
Sábado 6 de junio
- A Guy Called Gerald Live
- Anna von Hausswolff
- Ashnikko
- Barry B
- Baxter Dury
- Beatrice M.
- Bestia Bebé
- Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland
- Big Thief
- Depresión Sonora
- Dijon
- DJ Marcelle
- DJ Nobu
- Ecco2k
- Femtanyl
- Florentino b2b dj g2g
- Gelli Haha
- Gorillaz
- Grace Ives
- JASSS
- Jimena Amarillo
- Joey Valence & Brae
- Kneecap
- Knocked Loose
- Lambrini Girls
- Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena
- Little Simz
- M8NSE
- Marina
- Mechatok Live
- My Bloody Valentine
- Nick León Live
- Ninajirachi
- Peggy Gou
- res_
- rusowsky
- Safety Trance Live AV
- Shackleton Live
- Smerz
- Sofia
- st.frances
- Sudan Archives
- The Sophs
- The xx
- These New Puritans
- Touché Amoré
- u.r.trax Live
- Ven'nus
Domingo 7 de junio
- BLOND:ISH
- Carl Cox
- Greta
- Joseph Capriati
