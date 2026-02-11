La Nit de les Lletres Catalanes calienta motores celebrando la "salud de hierro del mundo editorial y del libro"

El Institut d'Estudis Catalans (IEC) y Òmnium Cultural han empezado a calentar motores de cara a la 75ª Nit de les Lletres Catalanes con una fotografía de los nominados a los premios que se entregarán durante la gala a obra publicada. Se trata de una imagen que quiere poner cara a los autores y, a su vez, promocionar sus obras, con los 23 finalistas del Premi Òmnium a la Mejor Novela del Año, el Premi Montserrat Franquesa de Traducción y el Premi Vinyeta FICOMIC. El ganador de cada premio se dará a conocer durante la gala, que se celebrará el próximo 14 de marzo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). "Lo importante es que sumamos", ha asegurado la presidenta del IEC, Teresa Cabré.

En la fotografía han participado casi la totalidad de los nominados en las tres categorías. El Premi Òmnium a la Mejor Novela del Año reconoce la mejor novela del 2025 entre una lista de diez obras, y está dotado con 25.000 euros. El Montserrat Franquesa de Traducción, otorgado por el PEN Català, premia la mejor traducción al catalán de una obra extranjera, también entre diez finalistas, con una dotación de 4.000 euros. Y el Premi Vinyeta FICOMIC, de nueva creación y convocado por la Federación de Instituciones profesionales del Cómic, reconoce al mejor cómic editado en catalán del año, entre tres nominados.

Además de estos premios, en la Nit de les Lletres Catalanes, también se entregarán el Premi Sant Jordi de novela, el Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones a la mejor recopilación de relatos, el Carles Riba de poesía, el Joaquim Ruyra de narrativa juvenil, el Folch y Torres de novela para J. B. Cendrós, el Àngel Guimerà de literatura dramática y el Lo Somni al nuevo talento literario.

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha subrayado que la fotografía es un "reconocimiento" al talento de los nominados que potencian con sus obras "el prestigio de la literatura catalana". "Demuestran la salud de hierro del mundo editorial y del libro que representa un motivo de gran orgullo para este país", ha añadido. Antich también quiso poner de relieve "la riqueza del mundo editorial catalán con una red extraordinariamente profesionalizada y diversa", y explicó que con los premios se da visibilidad a una veintena de editoriales diferentes, grandes y pequeñas.

Por su parte, la presidenta del IEC, Teresa Cabré, ha destacado la importancia de "sumar escritores de distintos géneros, edades y editoriales, lo que da una imagen muy poderosa de lo que son las letras catalanas". La fotografía de los nominados es también "un reconocimiento individual a cada uno por empoderarlos en su labor creadora", ha subrayado. Cabré ha concluido que "constatando la calidad de los escritores y traductores que optan a los tres premios, podemos imaginar la envergadura de la gala de la Noche de las Letras Catalanas".

De hecho, Antich admitió que existen "muchas expectativas" respecto a la cita cultural del 14 de marzo, la cual aseguró que se convertirá en un acto "central" de las letras catalanas. "Es un reto que tendremos que ir construyendo poco a poco, todos se sentirán orgullosos de cómo lo hemos montado y de lo que se trata es de ir aprendiendo, si tenemos que corregir algo al final, lo haremos", ha añadido la presidenta del IEC.

Los nominados al Premi Òmnium a la Mejor Novela del Año son Lluís Llort, con 'Demolició' (Editorial Clandestina); Melcior Comes, con 'L'home que va vendre el món' (Edicions Proa); Alba Dalmau, con 'Si una família' (Angle Editorial); Quim Español, con 'Virgil' (Edicions de 1984); Carles Fenollosa, con 'Guerra, victòria, demà' (Drassana); Víctor García Tur, con 'Els claustres' (Comanegra); Miquel de Palol, con 'Abans més que encara' (Navona); Víctor Recort, con 'Els crits' (L'Altra Editorial); Toni Sala, con 'Escenaris' (L'Altra Editorial), i Antònia Carré-Pons, con 'La gran família' (Club Editor).

En cuanto al Premi Montserrat Franquesa, los finalistas són Pau Vidal, con 'Ferrocarrils de Mèxic', de Gian Marco Griffi (La Segona Perifèria); Eloi Creus, con 'La nova joventut', de Pier Paolo Pasolini (Godall Edicions); Ramon Monton, con 'Josep i els seus germans', de Thomas Mann (Comanegra); Sebastià Portell, con 'Podríem ser una puta família', de Saba Sams (Edicions Bromera); Arnau Pons, con 'La rosa de ningú', de Paul Celan (LaBreu Edicions); Marc Casals Iglesias, con 'El jardiner i la mort', de Gueorgui Gospodinov (El Periscopi); Carme Geronès, con 'Mr. Potter', de Jamaica Kincaid (Les Hores); Carles Dachs, con 'Tango satànic', de László Krasznahorkai (Edicions del Cràter); Xavier Pàmies, con 'Els guardians de la casa', de Shirley Ann Grau (L'Agulla Daurada), y Maria Bosom, con 'Diaris alfabètics', de Sheila Heti (Angle Editorial).

Finalmente, al Premi Vinyeta FICOMIC optan Berta Cusó por 'La conca dels àngels' (Pagès Editors); Emma Casadevall por 'Lignit' (Finestres) y Toni Benages i Gallard por 'Esqueixos' (Males Herbes).