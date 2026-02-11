Miguel Poveda y Lise Davidsen encabezan los fastos del 20º aniversario del Auditori de Girona

El Auditori Palau de Congressos de Girona celebrará en mayo su 20º aniversario con un programa de actuaciones musicales y eventos, entre ellos tres conciertos singulares en su sala principal, los que ofrecerán Miguel Poveda y la soprano noruega Lise Davidsen, así como el espectáculo participativo ‘Ressò’, con la implicación de diversos artistas de diversas esferas musicales.

Miguel Poveda ofrecerá el estreno de ‘Desglaç’, concierto basado en el álbum del mismo título, que cumple también 20 años. Un trabajo que fue el primero en el que un cantante flamenco abordaba poemas en catalán (de diferentes épocas: autores como Jacint Verdaguet, Maria Mercè Marçal o Enric Casasses) y que fue reeditado hace unos meses en una edición en vinilo con una pieza nueva. El concierto contará con la Cobla Ciutat de Girona y el Cor Geriona, y tendrá lugar el 22 de mayo en la sala de mayor aforo del complejo, la Xavier Montsalvatge (con capacidad para 1.200 asistentes), que al día siguiente acogerá a Lise Davidsen con una actuación única en Catalunya. La soprano abordará un repertorio de ‘lieder’ de Franz Schubert con el único apoyo del pianista James Baillieu.

Concierto colectivo

En la misma sala, el 24 de mayo, se estrenará ‘Ressò’, propuesta presentada como “concierto participativo”, con el Girona Jazz Project Ensemble como eje y la intervención del Projecte Montsalvatge, Sacseig, la Black Music Big Band, Mazoni, Cala Vento, un “coro participativo” y otros artistas por confirmar. Este espectáculo será de acceso gratuito, así como el resto de la programación. Los días 22 y 23, en el exterior del Auditori, la funambulista gerundense Mariona Moya, ‘La Corcoles’, protagonizará la ascensión al edificio con el acompañamiento musical del pianista Xavi Lloses. Las celebraciones se completan con una jornada profesional sobre 20 años de turismo de reuniones en Girona, con Rob Davidson, director de MICE Knowledge (22 de mayo), y una conferencia de Montserrat Rigall sobre la IA (23).

El Auditori Palau de Congressos, edificio diseñado por los arquitectos Jordi Bosch Genover, Manel Bosch i Aragó i Joan Tarrús Galter, se inauguró en mayo de 2006 con el objetivo de “dotar a la ciudad de Girona de un espacio con un aforo que le permitiese dar un salto en la organización de conciertos y de actos sociales o políticos, así como cumbres internacionales, un objetivo cumplido”, señala David Ibàñez, director del complejo. En estas dos décadas, el Auditori ha acogido a 1.897.677 asistentes, de las cuales 1.382.376 han acudido a conciertos (se han realizado 2.391) y 515.301 han participado en congresos y otros eventos (un total de 1.212). Entre las figuras que han actuado en sus escenarios figuran nombres de la órbita clásica, como Juan Diego Flórez, Jessye Norman o Valery Gergiev, y de otras esferas, como Paco de Lucía, Ryuichi Sakamoto, Patti Smith, Laurie Anderson o Jane Birkin.