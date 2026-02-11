Júlia Pericas, la catalana que pasó de bailar en 'OT' a hacerlo con Bad Bunny en la SuperBowl

Si trabajar como bailarina de Karol G ya es un hito lo suficientemente admirable, llegar a actuar en el que es uno de los espectáculos más mediáticos del mundo como el 'show' de la media parte de la SuperBowl ya es alcanzar casi la cima de todos los sueños de cualquier bailarín. Y más si es con Bad Bunny. Ese es el caso de Júlia Pericas, una catalana que ha pasado por varios programas de televisión importantes como 'La Voz' y 'Operación Triunfo', pero que empezó a crear su marca personal cuando decidió impartir clases de baile a través de redes sociales durante la pandemia.

Se formó en la academia Quality Dance Studio de Badalona hasta los 26 años (cuando se fue de España), donde llegó a impartir clases antes de cumplir la mayoría de edad; y con apenas 20 entró en el programa 'Top Dance' de Antena 3, donde empezó a ser conocida entre el sector de la danza. Esta primera aparición hizo que después llegara a 'La Voz' y en 2021 se mudó a Miami tras su paso en 'Operación Triunfo' y con una bolsa de seguidores cada vez más grande. Poco después Karol G la contactaría para que formase parte de su equipo de baile en su gira por Latinoamérica, 'Bichota Tour', con parada en en Santiago Bernabéu en Madrid.

Pero la vida le tenía proyectos muy grandes reservados, y en 2026 fue el turno de su aparición más importante hasta la fecha como bailarina en el famoso 'mid time show' de la SuperBowl protagonizado por Bad Bunny el pasado domingo. "Benito ha sabido brillar dándole luz a tantísimas otras cosas fuera de él como artista. Ha sido un honor para mí presenciar cómo alguien tan grande para el mundo entero solo ha querido recordar que el amor todo lo puede", expresó la bailarina a través de una publicación de Instagram con varias fotografías para agradecer haber vivido el proceso desde dentro y formar parte de él. "He tenido que contener mis lágrimas durante el proceso incontables veces. Compartir algo así con todas las generaciones en este show ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida".

Hace un par de años, Júlia Pericas ya explicaba en una entrevista con este diario que aspiraba a poder dirigir su vida y a poder elegir hacia donde ir, algo que en España no se le permitía porque "no pagan lo mismo que en Estados Unidos. Allí cobran muchísimo mejor; aquí, la danza no está bien pagada", explicaba. "Nos tratan muy mal y ese fue el punto por el que yo dije: 'Me quiero ir de aquí, porque no siento que den valor a lo que nosotros hacemos'. Ahora, hay muchos más artistas, más movimiento y más bailarines, pero aún los salarios no están como deberían". Y se podría decir que no le ha ido nada mal dar ese gran paso, complicado, pero definitivo para alcanzar el éxito.