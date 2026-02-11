El DJ prodigio que despuntó en el colegio quiere reventar el Benidorm Fest: pinchó con David Guetta y batió un récord en Ibiza

El día que Antonio Ramírez instaló un programa de edición en el ordenador del colegio todo cambió. Entonces, la música era sólo un sueño. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta a través de YouTube. Y, poco a poco, tras probar con distintos colegas, fue adentrándose en la electrónica que hoy lleva por bandera. Empezó a investigar sonidos en su Cádiz natal, profundizando en aquellos que siempre le habían llamado la atención. No paraba quieto. Las melodías le brotaban solas. Aquel adolescente era tan creativo que, rápidamente, ojo, llamó la atención de Rayito: el productor se lo llevó a Estados Unidos y, desde entonces, tras formarse como DJ y bautizarse como Tony Grox, no ha parado de lanzar trallazos. El que defiende junto a Lucycalys en el Benidorm Fest lo tiene todo para arrasar. Anoche, quedó patente en la segunda semifinal.

T amaré es la canción que, como sucedió con Zorra, de Nebulossa, trascenderá el certamen. Resulta tan tan tan clara en sus intenciones que, pese a sonar demasiado universal por segundos, se agarra rapidísimo. Su alma flamenca la diferencia del resto de opciones urbanas. Suena actual, fresca. Un matiz que, en competiciones así, con tantísimos estímulos, podría decantar la victoria. Nunca antes había llegado hasta aquí un DJ. Sin embargo, la fórmula funciona. Rebosaron química. Estuvieron hipnóticos. Ahora bien, la escenografía pecó de estática. A su propuesta le hubiera venido bien algo más luminoso, a la altura del mensaje que lanzan.

Tony Grox defenderá 'T Amaré' en el Benidorm Fest. / FACEBOOK

Se trata de un tema que resume a la perfección los valores que ha defendido desde el principio: para llevar la electrónica a lo más alto no dudó en mezclarla con los géneros que estaban despuntando en las listas, desarrollando un concepto tan personal como universal. Un golpe sobre la mesa que le catapultó a Inglaterra, Luxemburgo y Países Bajos con sólo 17 años. Sus proyectos se viralizaron y comenzó a llamar la atención de grandes exponentes de la industria. Entre ellos, David Guetta: de hecho, llegó a compartir escenario con el DJ francés. Otro de sus hitos fue convertirse en el primer menor de edad en realizar una sesión en la Ushuaia Tower de Ibiza. Su fórmula ha ido popularizándose hasta el punto de viajar a Los Ángeles, Miami y Las Vegas, donde se le abrieron varias puertas profesionales.

Allí trabajó con Juan Magán, Carlos Baute, Marta Sánchez y Antonio Carmona, entre otros. Y, en 2017, fundó Vinicious Radio, una plataforma para impulsar a nuevos talentos de la electrónica. Su compromiso para hacer crecer la escena ha sido clave. También como productor, un rol que ha ayudado a despegar a nombres hoy de sobra conocidos: de Teo Lucadamo a Lucía Fernanda. Las cifras le acompañan: acumula 282.000 oyentes mensuales en Spotify y su tema más popular, El Palmar, roza los seis millones de reproducciones. En el caso de T amaré, es la sexta candidatura más escuchada. Supera las 500.000.

Sesiones y un Latin Grammy

A Lucycalys la conoció durante un rodaje con el director audiovisual Miguel Cintas. Allí surgió una llama que, a las semanas, en sólo una tarde, dio como fruto esta canción. Una creación que no fue concebida específicamente para el Benidorm Fest, pero que acabó en él de forma natural. En el último año, además, ha colaborado con Kiki Morente, Salma, José del Curro y Lachispa. Asimismo, se encargó de la producción de Buchi fina, uno de los cortes que Michelle Maciel incluyó en Trastornado, nominado a Mejor Álbum de Música Contemporánea Mexicana en los Latin Grammy. En la actualidad, está enfocado en las Tony G Tapes, sesiones con diferentes artistas que destacan por su estética cinematográfica. Una iniciativa que puso en marcha en 2022 y que acumula miles de impactos.

Tony Grox, con Salma y Lachispa. / FACEBOOK

T amaré se ha clasificado a la final del Benidorm Fest que se celebrará este sábado: a Tony Grox y Lucycalys se han sumado Kenneth, María León y Julia Medina, Izan Llunas, Kitai y Mikel Herzoj Jr. Seis proyectos a los que, este jueves, tras organizarse la segunda semifinal, podrán unirse Asha, Atyat, Dani J, Fundambulista, Ku Minerva, Mayo, Miranda! & Bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. En total, 18 artistas entre 870 candidatos que parten de un punto distinto a las anteriores hornadas: España no irá a Eurovisión por la presencia de Israel. Aunque, bueno, el éxito de esta pareja ya va por otro lado.