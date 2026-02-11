Dansa metropolitana apuesta por las mujeres y la danza en libertad

Badalona, Barcelona, Cornellà, Esplugues, Granollers, L’Hospitalet, el Prat, Sabadell, Sant Cugat, Santa Coloma, Terrassa y Viladecans acogerán la novena edición de Dansa Metropolirana del 5 al 22 de marzo. La muestra ofrece una programación "con la libertad de los cuerpos para habitar y transformar el espacio público" y la mujer como bandera, ha destacado Giulia Poltronieri, coordinadora artística del festival. La presentación de la muestra se ha realizado en el Centre d'Art Tecla Sala de L'Hospitalet, donde el colectivo iXa ha avanzado algo de '52-Blau', el espectáculo que presentará en una edición que coproduce, entre otros, piezas como 'Lake machine' de Mari Paula, una mirada crítica que libera a las mujeres de su papel de víctima en los clásicos universales como 'El lago de los cines' y 'Hamlet'.

La puesta por las mujeres creadoras va a más en esta edición. De los 90 espectáculos programados más de la mitad, 47, están firmados por mujeres; 27 son de autoría masculina y 16, mixta. No es casualidad en una edición que mira al cuerpo femenino como "territorio de creación, expresión y libertad".

15 compañías internacionales

La danza florecerá en escenarios convencionales y sorprenderá en lugares al aire libre, en plazas, parques y espacios no convencionales. En esta edición se mantiene el número de espectáculos y el presupuesto de 1,2 millones de euros. Habrá 90 en total y 177 funciones -73 gratuitas y 23 para público familiar- y cuenta con la participación de 15 compañías internacionales y 12 del país. Grandes artistas, nuevos talentos y últimas tendencias se combinan en la programación.

Como es habitual, el festival reúne a primeras espadas internacionales y nacionales. La brasileña Poliana Lima ofrecerá un programa doble que incluye 'The common ground' y 'Place to dance' (Mercat de les Flors), esta en colaboración con Yinka Esi Graves y Rocío Molina estrenará en Catalunya 'Calentamiento' (Teatre Lliure) donde colabora de nuevo con Niño de Elche. Los argentinos Poyo Rojo ofrecen una propuesta explosiva y llena de humor, 'Un poyo rojo' (La Villarroel) y Hung Dance, compañía taiwanesa, se estrena en Catalunya con su hipnótico 'Birdy' (Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat). Además Manuel Liñán presenta 'Muerta de amor' (Teatre Zorrilla de Badalona), atrevida pieza de flamenco 'queer'.

De África a Dinamarca

El portugués Fabio (Krayze) Januário ofrecerá 'Musseque' (Atrium Viladecans), una creación sobre la guerra civil de Angola con cracks de danza urbana. La violencia también está presente en 'Umuko' (SAT!), una coreografía de Dorothée Munyaneza, artista que huyó de Ruanda tras el genocidio de los tutsi. La original coreógrafa valenciana Marina Mascarell ofrecerá dos propuestas con la Danish Dance Company que dirige: 'Mongrel', sobre identidades híbridas que no encajan, y 'Bloody Moon', sobre la violencia solapada en las dinámicas colectivas. Ambas en el Mercat de les Flors.

Mireia Llunell, técnica de Cultura del Ayuntamiento de Sabadell, Giulia Poltronieri, coordinadora artística del Festival, y Ariadna Cruz, técnica de Cultura del Ayuntamiento de l’Hospitalet. / Miquel Codolar /ACN

Inauguración en Belvitge

El protagonismo femenino también está presente en el espectáculo inaugural: 'Elles', de Hansel Cereza y Barbarana Ponsa. Refleja la lucha constante de las mujeres contra esa presión extra que sienten las mujeres tanto en el ámbito profesional como el familiar y el social. Una mirada crítica a los estereotipos femeninos y el edadismo están en base de este proyecto comunitario con bailarines profesionales y aficionados que cuenta con 70 voluntarias de diferentes asociaciones de mujeres del barrio de Bellvitge, el Gornal y otras zonas de L'Hospitalet donde se inaugurará el festival el próximo 5 de marzo en la Plaza de la Cultura de Bellvitge.

"Llegar y fomentar nuevos públicos es uno de nuestros objetivos"

Dansa Metropolitana ha fomentado desde sus inicios la danza en comunidad como elemento de integración, entendimiento y cohesión. "Llegar y fomentar nuevos públicos es uno de nuestros objetivos", ha recordado Poltronieri, en la presentación de esta nueva edición. En este sentido el proyecto Ágoras crece. Este año contará con la participación de más de 700 bailarines amateurs de diferentes disciplinas y escuelas de danza del área metropolitana que esperan contagiar su pasión por la danza compartida y accesible.

Dansa Metropolitana se despedirá de nuevo este año con una gran fiesta en el Parque de la Ciutadella donde todo el mundo está invitado a bailar.