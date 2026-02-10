Super Bowl
La competencia de Bad Bunny: el concierto alternativo contra el puertorriqueño durante el 'halftime' de la Super Bowl
Un show conservador atrae a seis millones de espectadores en YouTube
El guiño de Bad Bunny a Liam Conejo, el niño de 5 años detenido por el ICE, en la final de la Super Bowl
El concierto alternativo al espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl organizado por la asociación conservadora Turning Point USA, reunió alrededor de seis millones de espectadores simultáneos en Youtube. La cifra se quedó muy lejosde la audiencia masiva de la actuación de Bad Bunny, que superó los 135 millones de espectadores.
El evento, llamado 'The All American Halftime Show', contó con la participación de los artistas Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barret. Gilbert abrió el concierto gritando “Esta es la América real”, evidenciando su rechazo al 'halftime' del cantante puertorriqueño, mientras que Rock usó la bandera confederada como fondo de escenario mostrando su apoyo a Trump: “Competir con la maquinaria del fútbol profesional y una superestrella del pop mundial es casi imposible, ¿o no? ¿Ha dicho que va a hacer una fiesta con baile, usando vestido y cantando en español? Genial, nosotros pensamos tocar canciones para la gente que ama a Estados Unidos”.
La Super Bowl más revindicativa
La actuación de los conservadores duró 30 minutos, casi el doble que la de Bad Bunny, y fue retransmitida en vivo en los canales de la organización como OAN News, Real America 's Voice y The Nationals Team Desk, salvo X, por falta de autorización. Bad Bunny, en cambio, llevó la cultura puertorriqueña al centro de la Super Bowl con invitados como Cardi B, Lady Gaga y Ricky Martin.
El cantante cerró su concierto con un mensaje claro y directo hacia MAGA (Make America Great Again) y las deportaciones forzadas de ICE: “Dios bendiga América”. Y añadió: “Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá, y mi amada tierra, mi patria, Puerto Rico”.
La guerra cultural entre la derecha y la izquierda
Erika Kirk, actual presidenta de Turning Point USA y viuda de Charlie Kirk, fundador de la organización, declaró lo siguiente a The Fox News: “Es muy fuerte, porque lo que Charlie siempre amó y supo era que quería estar a la vanguardia cultural”. La organización de Kirk había anunciado el concierto en octubre tras las fuertes críticas de Trump y MAGA contra Bad Bunny. Días después de la Super Bowl, pese a su gran éxito, el presidente de los Estados Unidos sostiene que este espectáculo de medio tiempo ha sido "repugnante" y “de los peores de la historia”.
El activista ultraconservador Charlie Kirk fue asesinado de un disparo en el cuello el 10 de septiembre de 2025 en la universidad de Utah Valley. Su asesinato causó una gran ola de indignación entre los conservadores y amenazas contra la izquierda radical. Tras la fundación de Turning Point USA en el 2012, Kirk se había dedicado a atraer fondos para redirigir su grupo hacia las “guerras culturales” y expandir su universo mediático a través de redes como TikTok.
