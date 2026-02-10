El Ideal se traslada temporalmente a Montjuïc por reformas en su centro de Poblenou

El Ideal, que actualmente ofrece la muestra inmersiva ‘Leonardo versus Michelangelo', cerrará por reformas el próximo día 2 de marzo. El centro de artes digitales se trasladará temporalmente al Palau Victòria Eugènia de Montjuïc, donde el próximo 19 de marzo inaugurará ‘Els últims dies de Pompeia’. Se trata de una experiencia inmersiva en la que el público descubrirá cómo era la vida de los romanos a los pies del Vesubio hace más de 2000 años y experimentará la erupción de ese volcán que sepultó la ciudad que se ha convertido en uno de los parques arqueológicos más sorprendentes.

Hoy se ponen a la venta las entradas de este viaje al pasado sobre Pompeya. Ocupará un espacio de 3000 metros cuadrados, una superficie mayor de la que dispone el Ideal de Poblenou, ubicado en un antiguo cine de Balañá reconvertido en plató de televisión antes de renacer en 2019. "Si cuando inauguramos me llegan a decir que íbamos a tener 1,2 millones de espectadores no me lo hubiera creído", ha reconocido Sellas, impulsor de Layers of reality, estudio de creación de contenidos digitales para generar experiencias.

Reapertura en otoño

Las obras de mejora tendrán un coste de unos dos millones de euros y acabarán en otoño si todo va bien, ha explicado Jordi Sellas, impulsor del Ideal del siglo XXI y director del centro. “El reto es preparar esta casa para las próximas décadas para que el Ideal sea centro de referencia en Catalunya y en el mundo”. Es el primer centro permanente en Europa dedicado a las artes digitales y desde su apertura ha ha acogido propuestas muy diversas como teatro musical, conciertos y exposiciones. "Hemos creado algo único que hemos replicado en Madrid y Valencia. Nuestras experiencias en más de 50 ciudades del mundo nos han permitido llegar a más de 9 millones de personas en sitios tan distantes como Sidney, Buenos Aires, Montreal o Nueva York".

Ahora Barcelona, epicentro de todo, debe hacer una puesta al día importante para estar seguir en primera línea. “El Ideal es un edificio de 100 años que necesita una renovación de cosas básicas como el sistema de climatización, la cubierta y los baños”, ha señalado Sellas. Pero también se renovará el equipo tecnológico. “Estamos trabajando con empresas punteras”, ha destacado. Lo que el público sí notará es una mejoría los asientos que serán más cómodos y giratorios.

No es la primera vez que montan algo en el Palau Victòria Eugènia, que ya testaron con una experiencia inmersiva dedicada a Munch. “En Montjuïc podremos tener un mayor número de visitantes y de cara verano, ahora que las fuentes de Montjuïc vuelven a funcionar, esperamos ofrecer también pases nocturnos".