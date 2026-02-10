Adelanto de programación
El festival Terramar destapa sus primeros reclamos: de Sílvia Pérez Cruz a Earth, Wind & Fire Experience
La muestra de Sitges desvela ocho de los doce conciertos que acogerá este verano en su 9ª edición, del 31 de julio al 12 de agosto
La voz de Sílvia Pérez Cruz descorchará la 9ª edición del Festival Terramar Caixabank, el 31 de julio, con un recital en el que presentará su nuevo álbum, que deberá ver la luz en los próximos meses y con el que celebrará 30 años de andaduras en los escenarios. Junto a la cantante y compositora de Palafrugell, la muestra adelanta otros siete reclamos de su programación, que se desplegará hasta el 12 de agosto en los jardines de Terramar, en Sitges.
Sergio Dalma tomará el relevo al día siguiente, 1 de agosto, con su ‘Ritorno a via Dalma’, y Joan Dausà ofrecerá el día 2 uno de los diez únicos conciertos de presentación de su nuevo disco, ‘Immortals’ (que saldrá el 10 de abril). El 8 de agosto, Els Amics de les Arts celebrarán su 20º aniversario de trayectoria en un doble cartel completado por el dúo Ginestà, que en primavera alumbrará un nuevo trabajo, y el 11, otro cabeza de cartel catalán, Sopa de Cabra, conmemorando sus 40 años de singladura.
En la parcela internacional, visita de Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay (5 de agosto), revisión de la institución ‘funky’ encabezada por su guitarrista histórico. Y sendos espectáculos de tributo: ‘This is Michael’, en memoria de Michael Jackson (9 de agosto) y God Save The Queen, la banda argentina que revive el legado de Queen (12).
Tras desvelar estas ocho propuestas, quedan pendientes de anunciar otros cuatro conciertos, hasta alcanzar el total de doce, el máximo acordado con el Ayuntamiento de Sitges. Terramar pone las entradas a la venta este miércoles a las 10.00 horas en su web oficial.
