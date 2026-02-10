Autumn Woods, escritora, reflexiona sobre la soledad en 'Nightshade': "Vivimos hiperconectados pero desconectados a la vez"

Ingeniera aeroespacial, ilustradora y escritora a la vez, la autora británica Autumn Woods está destinada a un éxito que ya empieza a saborear con cierto vértigo. Su novela debut, un romance contemporáneo ambientado en una enigmática universidad elitista ubicada en Escocia, ha logrado ponerse en el centro del panorama 'young adult' coronándose en uno de los libros más vendidos del sello Crossbooks en las últimas semanas. Además, alcanzó rápidamente la lista de 'bestsellers' del USA Today y el Sunday Times y espera publicarse en 20 idiomas.

En 'Nightshade' se explora la soledad, el duelo y la sed de venganza a través de la historia de una joven veinteañera que ha perdido a sus padres en un accidente de helicóptero, ocurrido como parte de un plan para acabar con su vida deliberadamente. Al ingresar a la universidad Sorrowsong en busca de respuestas sobre las circunstancias que rodearon la tragedia, se encuentra con el hijo del responsable del trágico suceso, que abrirá la puerta a cuestionar sus propios sentimientos encontrados.

Como una de las pruebas de su éxito, este sábado Woods reunió a 200 lectores en la Casa del Libro de Rambla Catalunya de Barcelona, donde firmó ejemplares hasta entrada la noche. Minutos antes del encuentro, confiesa en una entrevista con este diario sentirse nerviosa, pero emocionada por visitar la ciudad por primera vez. "Siempre pienso: ¿y si no viene nadie?", reconoce entre risas. "Pero luego la gente aparece y es increíble poder hablar con personas que aman a los personajes tanto como tú".

Una soledad compartida

La soledad, ese sentimiento a veces incomprendido pero que compartimos más de uno, no es una temática que suela tratarse en los libros del género juvenil o 'young adult', pero la intensidad emocional con la que Woods describe ese vacío no es para nada algo casual. A mitad de proyecto perdió a su abuela, una experiencia personal que terminó filtrándose en la construcción del personaje principal: "Ophelia no siempre ha estado sola, pero ha tenido gente a la que ha perdido. Intenta acercarse a los demás, pero no hay nadie", explica. "Y estar solo es una cosa, pero estarlo cuando antes no lo estabas golpea mucho más fuerte", recuerda con esa nostalgia que conecta tanto con lectores que han pasado por situaciones similares.

La escritora de novelas ‘young adult’ Autumn Woods, fotografiada en Barcelona con motivo de una visita promocional / Jordi Cotrina / EPC

Además, en una sociedad cada vez más digital, paradójicamente "vivimos hiperconectados, pero a la vez muy desconectados", recuerda. Y "Está bien sentirse solo. Cuando lo estás, crees que eres la única persona del mundo que se siente así, pero no lo eres". Por ello, la autora anima a recuperar el contacto humano más allá de las pantallas porque, en una habitación llena de gente que pensamos que nos está juzgando, en realidad puede que estén pensando que les gusta nuestro jersey.

Bloc de notas y 'dark academia'

Publicada en el mejor momento del 'dark academia' (novelas basadas en universidades/academias oscuras o con un misterio a resolver), la autora reconoce que estuvo de suerte porque no fue una decisión estratégica sino una grata coincidencia. "Empecé a escribirlo muchos años atrás, y cuando me dijeron que se iba a publicar al inicio de esta ola comprendí que era una afortunada porque quizás antes no hubiera triunfado tanto", explica. Aún así, independientemente al auge, Woods sabe que ha encontrado su sitio en la oscuridad. Y la combinación entre misterio y romance es una gran parte de su motor para escribir, aunque a veces sea complicado de equilibrar. "El misterio exige mucha más planificación, y como autora lo sabes todo y es difícil medir si estás revelando demasiado pronto o demasiado tarde", explica, con una ilusión que sentiría cualquiera que hablara con ella.

Porque algo que caracteriza a la británica es que no se imagina una vida sin escribir. Empezó desde bien pequeña con relatos que dejaba en la cama de su madre (que aún guarda), de adolescente apuntaba sin parar desde el bloc de notas de su móvil historias que se guardaba para sí misma, y a los 17 dio el paso de tomarse más en serio el oficio y pasar a autopublicar sus primeras novelas. Y ese modus operandi se instaló en ella, sacando su teléfono en cualquier momento de inspiración: "Cuando estás ocupada y trabajas mucho, a veces la única oportunidad que tienes para escribir es mientras esperas el café o estás de pie en el tren", se justifica.

La escritora de novelas ‘young adult’ Autumn Woods, fotografiada en Barcelona con motivo de una visita promocional / Judit Bertran

Defensora de la autopublicación como método para compaginar toda su vida profesional, admite que "aunque a veces se mira por encima del hombro, cada vez más autores lo eligen por su comodidad". Sin embargo, vive con mucha ilusión haber dado el salto a la edición tradicional y que sus novelas por fin puedan llegar a un público muchísimo más amplio, traspasando fronteras. "Cuando he llegado al aeropuerto de Barcelona y he visto que estaba 'Nightshade' entre las más destacadas en una librería cualquiera me he emocionado mucho. Era algo que la Autumn de 17 años nunca se hubiera imaginado", admite.

Pero, como todo, cada proceso tiene sus partes tanto positivas como negativas. Con el éxito de su primera entrega y la expectación que rodea la segunda parte de la bilogía asegura que a veces le entra una mezcla entre vértigo e inseguridad que poco a poco irá superando: "Cuando lees mensajes de lectores diciendo que no pueden esperar al siguiente libro, sientes una responsabilidad enorme". Pero es algo que, lejos de paralizarla, también la motiva y le recuerda constantemente hasta dónde ha llegado.

Con los pies en la tierra pese al fenómeno editorial, Woods no tiene intención alguna de renunciar a ninguna de sus tres vocaciones. De hecho, su ideal pasa por encontrar un trabajo a tiempo parcial como ingeniera que le permita seguir escribiendo sin sacrificar ninguna de sus múltiples facetas. Mantener ese equilibrio, entre la precisión de la ciencia y la intensidad de la ficción, es, para ella, la mejor forma de seguir avanzando. Y, visto el impacto de 'Nightshade', todo apunta a que tener 'the best of both worlds' sí es posible para ella.