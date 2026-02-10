El Any Montserrat Torrent celebrará el centenario de la organista con conciertos y 3 exposiciones

El Any Montserrat Torrent celebrará el centenario de la organista catalana con una cincuentena de conciertos, tres exposiciones y diversas actividades a lo largo de 2026 en toda Catalunya. Será de las pocas artistas que podrá celebrarlo en vida si su salud aguanta como hasta ahora. Ilusión la tiene toda.

El calendario se centra en la contribución de Torrent a la recuperación del patrimonio organístico y del repertorio, especialmente de la música ibérica antigua, así como en su papel como maestra de varias generaciones de organistas.

La conmemoración, impulsada por la Fundació Montserrat Torrent con el apoyo de la Generalitat, reunirá conciertos de su repertorio organístico, algunos con su propia intervención, además de exposiciones, conferencias y actividades de carácter divulgativo y pedagógico acerca de Torrent, que cumplirá 100 años el 17 de abril.

Acto central

El acto central del Any Montserrat Torrent, será la inauguración del órgano de Sant Felip Neri de Barcelona, prevista para el 18 de mayo, un proyecto por el que la organista empezó a luchar en los años 60 y que había quedado interrumpido. En 1968 la organista Montserrat Torrent (Barcelona, 1926), Premio Nacional de Música que es todo un referente, se propuso recaudar dinero para sufragar la construcción de un órgano barroco para Sant Felip Neri con el que poder ofrecer conciertos y enseñar a sus alumnos del Conservatori de Música de Barcelona el rico patrimonio ibérico. Como tantos otros, el instrumento original pereció durante la Guerra Civil. Nunca imaginó que deberían pasar 53 años, más de medio siglo, para ver realizado su sueño. En diciembre de 2021 se inauguró el órgano sin estar acabado del todo. La próxima primavera, Torrent verá por fin su sueño realizado. Albert Blancafort, constructor del nuevo instrumento de Sant Felip Neri, ha continuado el proyecto que inició su padre, Gabriel Blancafort (1929-2001). Ha trabajado todos estos años en estrecha colaboración con Torrent.

Otro de los conciertos previstos más destacados es una maratón matinal en Palau de la Música Catalana el 18 de abril donde participarán veintena de discípulos de Torrent y otros organistas, nacionales e internacionales.

La primera exposición que se inaugurará es 'Montserrat Torrent. Cent anys, tota una vida', este mes de marzo en el Museu Diocesà de Barcelona. Casa de l’Almoina. Y en abril el Museu de la Música ofrecerá 'Montserrat Torrent. A punt d’orgue'.

El centenario se completará con iniciativas para la preservación y difusión de su legado discográfico mediante la digitalización de una serie de grabaciones históricas.