Ensayo
Alfonso J. Ussía gana el Premio de No Ficción de Libros del Asteroide con 'In Extremis', un diálogo con su padre
Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía
El escritor madrileño Alfonso J. Ussía ha resultado ganador del Premio de No Ficción Libros del Asteroide con el proyecto 'In Extremis', una narración que se articula como un diálogo con su padre, el célebre columnista Alfonso Ussía.
La obra ganadora, que recibirá 10.000 euros de dotación, además de hablar del vínculo entre padre e hijo y de la alargada sombra mediática del padre, traza también un retrato íntimo de la España de los últimos 50 años y reflexiona sobre la distancia generacional, han explicado desde la editorial en un comunicado.
Alfonso J. Ussía había publicado antes 'Cuento del Norte' (2020), 'Vatio' (2021), 'Borroka. El puente de los suicidas' (2024) y Bajo Cielo' (2025).
El jurado, del que formaban parte Jordi Amat, Daniel Capó, Leila Guerriero, Daniel Gascón y el editor Luis Solano, ha valorado especialmente "la calidad literaria del proyecto y su interesante exploración del conflicto generacional" y ha destacado además "la capacidad del autor de trascender lo familiar para abordar la evolución de la sociedad española y retratar a destacados personajes de la época."
Por otra parte, ha resultado finalista de la sexta edición de estos premios (a los que se presentaron 538 obras en proceso de escritura) el texto 'Anestesia', de la periodista venezolana Maye Primera.
La escritora, que publicó anteriormente 'Diógenes Escalante, biografía (2007) y 'La República alucinada' (2011), describe en su último trabajo los últimos 30 años de la historia de Venezuela a través de su propia experiencia, la de una periodista 'queer' que llega a Estados Unidos como inmigrante.
Para el jurado, "la autora ha planteado preguntas relevantes sobre el desarraigo, la identidad y el privilegio a través de una emocionante narración que entrelaza memoria, historia y análisis social".
