Dónde ver las películas ganadoras de los Premis Gaudí: de 'Sirat' a 'Frontera'

La mayoría de las películas que han sido premiadas con los Premis Gaudí 2026 se estrenaron hace tiempo y están disponibles en las plataformas. Solo algunas todavía pueden verse en los cines como 'Frontera', de Judith Colell, que en Barcelona programan tanto el Espai Texas y como los Cinemes Girona. Respecto al resto de ganadoras y nominadas, esta es la lista de dónde se pueden encontra.

'Esmorza amb mi', de Iván Morales, en Filmin.

'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, en Filmin y Movistar Plus.

'Molt lluny', de Gerard Oms, en Filmin.

'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera, en Movistar Plus y disponible en Filmin y Prime Video.

'Los Tortuga', de Belén Funes, en Movistar Plus y disponible en Filmin y Prime Video.

'Romería', de Carla Simón, en Movistar Plus y disponible en Filmin y Prime Video.

'Sirat', de Oliver Laxe, en Movistar Plus.

'Sorda', de Eva Libertad, en Movistar Plus y dispobible en Filmin y Prime Video.

'Tardes de soledad', de Albert Serra, en Movistar Plus y disponible en Filmin y Prime Video.

'La furia', de Gemma Blasco, en Filmin, Movistar Plus y HBO Max.

'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, en Movistar Plus.

'La buena letra', de Celia Rico, disponible en Filmin y Movistar Plus.

'Cónclave', de Edward Berger (Reino Unido), en Movistar Plus.

'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zilbalodis (Letonia), disponible en Filmin.

'La semilla de la higuera sagrada', de Mohammad Rasoulof (Alemania), en Movistar Plus y Filmin.

'The Brutalist', de Brady Corbet (Reino Unido), disponible en Filmin y Movistar Plus.

'Una quinta portuguesa', en Filmin y Movistar Plus.

'La marsellesa de los borrachos', de Pablo Gil Rituerto, en CaixaForum+.

'Constel·lació Portabella', de Claudio Zulian, en CaixaForum+.