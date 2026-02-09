'Sirat' y 'Frontera' triunfan en unos Gaudí comprometidos y feministas

El Liceu se ha puesto de gala para coger la gran fiesta del cine catalán, unos Premios Gaudí muy repartidos han impulsado a 'Sirat'. El filme de Oliver Laxe ha arrasado con ocho premios. Laxe está en Los Ángeles donde este film sobre la lucha por la supervivencia en un medio hostil se acaba de estrenar y competirá en los Oscar. Empieza con una 'rave' en África a la que acude un padre con su hijo en búsqueda de una familiar. La película, una de las favoritas a los Goya, ha triunfado en los Gaudí como Mejor película en lengua no catalana y se ha llevado casi todos los premios de categorías técnicas: sonido, efectos visuales, dirección artística, maquillaje y peluquería, dirección de producción, música original y fotografía.

'Frontera' , de Judith Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, se ha alzado con cuatro en esta 18 edición de los Gaudí: Mejor película en una edición en el que el número de candidatas ha pasado de cuatro a cinco. El film situado en un pueblo fronterizo del Pirineo catalán en el año 1943 donde antiguos republicanos se juegan la vida para ayudar a judíos que huyen del nazismo, se ha llevado también tres premios más: Mejor vestuario, Mejor actriz secundaria para Bruna Cusí y el del público. Cusí, muy emocionada, puso en valor "las historias que ayudan a empatizar con el mundo y aportan un poco de luz". 'Frontera' que habla de fronteras físicas y sociales, "habla de refugio, dignidad y derechos", destacó Colell.

Bruna Cusí puso en valor "las historias que ayudan a empatizar con el mundo y aportan un poco de luz"

'Sorda', un filme sensible que retrata los problemas de la maternidad y paternidad para una mujer sorda y su pareja oyente, se ha llevado el premio a Mejor dirección y guion adaptado, ambos de Eva Libertad cuyo primer largometraje también ha ganado el de Mejor actor secundario para Álvaro Cervantes.

Su hermana Ángela Cervantes, protagonista 'La furia', se ha llevado el premio a Mejor intérprete femenina en un filme duro, asfixiante e incómodo donde encarna a la víctima de una violación. La película se inspira en una vivencia de Gemma Blasco, que ha ganado el premio de dirección novel. "Esta furia es la de todas" dijo en un potente discurso donde recordó que "la vergüenza ha cambiado de bando". Y añadió: "Mi filme es una venganza poética".

'Romería', gran derrotada

'Romería' ha sido una de las grandes derrotadas de la noche. La tercera entrega de la trilogía que la directora catalana Carla Simón ha dedicado a sus orígenes después de 'Estiu 1993' y 'Alcarràs' era la película más nominada con 13 candidaturas. Solo se ha llevado el galardón de Mejor interpretación revelación para Llúcia Garcia. 'Wolfgang', la película más vista en los cines de Catalunya en 2025 se ha ido de vacío y 'Mi amiga Eva', de Cesc Gay, se ha llevado el de Mejor guion adaptado, realizado con Eduard Solà.

El popular actor Mario Casas también ha ganado el único premio de 'Molt lluny', de Gerard Om, su primera película en catalán. Su papel como hincha del Español que decide cambiar su vida y quedarse a vivir en los Países Bajos para enfrentarse a una experiencia tan dura como reveladora le ha otorgado el Gaudí a Mejor intérprete masculino. Casas dedicó el premio a Barcelona, "mi segunda casa".

'Tardes de soledad', documental de Albert Serra premiado en San Sebastián que ha mostrado como nunca el mundo de los toros capturando el gesto, el movimiento y la palabra de aquellos que saltan al ruedo se ha llevado dos de los seis premios a los que optaba: Mejor documental y Mejor montaje.

La autora y directora teatral Clàudia Cedó ha triunfado con su primer cortometraje 'De sucre', inspirado en la obra teatral 'Mare de sucre' sobre una chica con diversidad funcional que quiere ser madre.

En el cine de animación la triunfadora ha sido 'L'Olivia i el terratrèmol invisible', de Irene Iborra y como Mejor película europea, 'Flow, un mundo que salvar', un filme letón animado que opta a dos Oscar que retrata un planeta en descomposición. Iborra dedicó el premio a "todos los niños y adultos desahuciados". Y también a los migrantes desalojados en Badalona "las 400 personas desahuciadas en plena ola de frío".

Judith Colell destacó el "momento dulce" que atraviesa el cine catalán en su discurso acompañada de todos los miembros de la junta de la Academia. "Ya no hablamos de éxitos y milagros puntuales. Este 2025 nuestras películas han recaudado más de 10 millones de euros", destacó. Y celebró el éxito internacional de 'Sirat'. "El cine es mirada, conciencia y responsabilidad" señaló antes de hacer "una llamada a la paz en solidaridad con las víctimas de la violencia, especialmente con la población civil de Gaza". Y concluyó "El cine es un espacio de memoria, denuncia y esperanza. Explicar historias también es una manera de defender la vida".

"Ya no hablamos de éxitos y milagros puntuales. Este 2025 nuestras películas han recaudado más de 10 millones de euros" Judith Colell

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y la consellera de Cultura, Sònia Hernández, destacaron entre las autoridades en una gala con cinco presentadoras y una banda sonora liderada por Laura Andrés. Fue una gala reivindicativa y feminista donde se escucharon palabras a favor de cine y de una sociedad más abierta, empática, libre, diversa y comprometida. El público en pie recibió a Sílvia Munt, Gaudí de Honor que leyó un aplaudido discurso donde celebró el auge de las mujeres tras la cámara y llamó a mantenernos como "individuos indescifrables" ante el peligro de la IA.