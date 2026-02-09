La Nit de la Ràdio premia a Joan Manuel Serrat, Raphinha, Leticia Dolera y Oques Grasses

La primera edición de La Nit de la Ràdio, un nuevo evento anual para celebrar el Día Mundial de la Radio organizado por SER Catalunya, se ha celebrado este lunes en el Teatre Tívoli en Barcelona con premios a figuras destacadas como Joan Manuel Serrat, Raphinha, Leticia Dolera y Oques Grasses.

El cantautor Joan Manuel Serrat ha asegurado sentirse muy agradecido por el reconocimiento del Premio de Honor de Ràdio Barcelona, considerándolo "un regalo maravilloso" de la que es su "casa natal artísticamente". En la alfombra roja de los premios, Serrat ha explicado que está "muy contento" por el premio Toresky, especialmente porque Ràdio Barcelona fue el lugar donde el cantautor se estrenó con público en 1965.

"Este premio tiene que ver con mi primer contacto con la profesión, la música y la radio. Tener un reconocimiento de dentro, de casa, tiene algo especial", ha dicho el cantautor. Asímismo, el músico ha explicado que, aunque haya dejado los escenarios, sigue "teniendo contacto con el público" pero desde "otro punto de vista".

Premios culturales

En esta primera edición de los premios, otras personalidades de la cultura han recibido un reconocimiento, como la actriz, guionista y directora de 'Pubertat', Leticia Dolera, que ha sido considerada Personalidad Cultural del Año. Con 'Pubertat', Dolera ha puesto en el centro historias sobre abuso sexual entre menores y recibir este premio supone "un cierre muy intenso a la promoción" de la serie.

"Mucha gente me explica que pone la serie en institutos o la ven en familia. La serie está abriendo conversación y esto me hace feliz porque la cultura está para esto", ha explicado la creadora de 'Pubertat'.

Oques Grasses han recogido el premio a Fenómeno Musical del Año y Nil Moliner, que también ha actuado en la gala, al de Artista del Año; mientras que la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet, que no ha podido asistir al encuentro, ha sido premiada por su trayectoria.

La noche del FC Barcelona

También ha pasado por la alfombra roja el jugador del FC Barcelona, Raphinha, nombrado el Deportista del Año por Ràdio Barcelona, que ha reconocido que está trabajando en su recuperación y cree que el equipo "se está encontrando después del bajón de principio de temporada".

La gala de los Premios Toresky ha coincidido con el día en que el presidente del club catalán, Joan Laporta, ha dimitido del cargo para poder optar a la reelección en las próximas elecciones, convocadas para el 15 de marzo. En su lugar, Rafa Yuste ha asumido las funciones de presidente y se ha pasado por la alfombra roja del Tívoli, donde ha dicho que espera que sea "una campaña modélica para todos los candidatos" y que "haya una alta participación el día 15".

En deportes, también ha recibido premio la nadadora artística Iris Tió, considerada el Fenómeno Deportivo del Año, que ha explicado que está preparando el Europeo de este verano y, con el equipo, están "pensando en la estrategia de Los Ángeles", los próximos Juegos Olímpicos.

Investigación

El doctor Eduard Batlle, por otro lado, ha sido premiado con el galardón a Personalidad del Año por su trabajo en el Programa de Cáncer del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, y ha dicho que le parece "muy importante que los medios de comunicación hablen de ciencia". "En los laboratorios, investigamos sobre todo gracias a los impuestos que pagan los ciudadanos y es muy importante visibilizar el trabajo que hacemos, porque vale la pena destacar los hallazgos que van saliendo", ha explicado.

El Banc Sabadell ha ganado el premio a Empresa del Año y la Fundación Guttman ha conseguido el reconocimiento a Impacto Social por su trayectoria de 60 años.