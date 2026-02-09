De Bardot a Margiela, pasando por David Delfín: El festival de cine y moda Moritz Feed Doc celebra su 10ª edición con una programación de lujo

Barcelona se prepara para acoger la décima edición del Moritz Feed Doc, el Festival Internacional de Cine y Moda, que tendrá lugar del 18 al 22 de marzo en los Mooby Bosque Cinemes y en Casa Capell. El certamen celebra una década consolidado como un espacio único donde el cine se convierte en ventana para explorar el universo de la moda desde una mirada artística, social y crítica.

Bajo el lema de revisitar el pasado, celebrar el presente y repensar el futuro, esta edición invita al público a reflexionar sobre el impacto cultural de la moda, su evolución estética y su influencia en la sociedad. En total, el festival proyectará 28 películas en 38 sesiones concentradas en cinco días, con estrenos destacados: uno europeo, once en España y tres en Cataluña.

Homenaje a Reiner Holzemer

Uno de los grandes ejes de este aniversario será la retrospectiva dedicada al cineasta Reiner Holzemer, considerado una figura clave del documental de moda contemporáneo. El director alemán es uno de los grandes creadores de documentales sobre arte y artistas. Se proyectarán cuatro de sus películas más destacadas.

El festival se inaugurará con 'Akris: Fashion With a Heritage' (2025), un filme centrado en la histórica firma suiza y su equilibrio entre tradición, artesanía e innovación.

También se proyectará 'Margiela: In His Own Words' (2019) donde habla con el icónico diseñador belga Martin Margiela. Está considerado por 'The Hollywood Reporter' como el mejor documental de moda de la década.

Un fotograma de 'Martin Margiela. In His Own Words'. / MORITZ FEED DOG

La retrospectiva incluirá también títulos como 'Dries', sobre Dries Van Noten, y 'Thom Browne: The Man Who Tailors Dreams', además de documentales dedicados a fotógrafos como Juergen Teller y William Eggleston.

Iconos, diseñadores y memoria

La programación revisitará grandes figuras del imaginario 'fashion' y cultural, como Brigitte Bardot, protagonista del documental 'Bardot' (2025), así como historias que reivindican legados creativos y rupturistas, desde Gucci hasta el diseñador mallorquín Miguel Adrover, retratado en 'The Designer Is Dead'.

'The designer is dead', el documental sobre el diseñador Miguel Adrover. / MORITZ FEED DOG

También tendrá un espacio destacado el documental 'David Delfín. Muestra tu herida', que ofrece un retrato íntimo del diseñador español y su impacto más allá de la moda.

Moda, identidad y sostenibilidad

El festival mantiene su apuesta por una mirada crítica a los relatos dominantes de la industria, abordando cuestiones como el consumo responsable, la sostenibilidad, la artesanía y la identidad. En esta línea se proyectarán filmes como 'Youth', de Wang Bing, que analiza las condiciones de la industria textil en las nuevas generaciones, o 'African Styles', que desmonta la visión homogénea del diseño africano.

La identidad, de hecho, será uno de los grandes temas transversales de esta edición, con propuestas que exploran el cuerpo, la comunidad y las narrativas alternativas dentro del sistema de la moda.

Angelina Jolie, en 'Couture'. / CAROLE BETHEL / MORTIZ FEED DOG

Más allá del documental

Como novedad, Moritz Feed Doc amplía su programación incorporando ficción, 'fashion films' y series documentales. Entre los títulos más esperados destaca 'Couture' (2025), protagonizada por Angelina Jolie y ambientada en la Semana de la Moda de París, así como el clásico musical 'Una cara con ángel' (1957), con Audrey Hepburn y Fred Astaire.

Clausura en el DHUB y talento local

La clausura tendrá lugar el 21 de marzo en el DHUB, con entrega de premios y la proyección especial de 'The Designer Is Dead'. El festival reafirma además su compromiso con el talento local, colaborando con escuelas como Elisava, IED y LCI, y contando con 11 embajadores creativos que ponen rostro a esta décima edición.

Moritz Feed Doc inicia una nueva etapa con Toni Sánchez como director, quien lidera el 10º aniversario del festival con el objetivo de consolidarlo como una cita imprescindible en Barcelona, atraer a nuevos públicos y expandir su alcance más allá de la ciudad. Con una amplia trayectoria en el mundo de la moda y las relaciones públicas, Sánchez ha trabajado para grandes marcas y ha representado a figuras destacadas del sector. Por su parte, Uri Altell seguirá al frente del proyecto cultural y empresarial del festival, dentro de una nueva estrategia que busca aumentar el impacto del audiovisual a nivel nacional e internacional.