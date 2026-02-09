'Frontera', un filme de Judith Colell sobre la comunidad catalana que ayudó a judíos a escapar del nazismo

La última película de Judith Colell está ambientada en un pueblo fronterizo catalán en el año 1943. La frontera a la que alude el título no es solo un paso entre países. El gobierno franquista ha bloqueado el paso por los Pirineos de los millares de judíos que escapan del terror nazi. La película retrata una comunidad y las decisiones que toman cada uno de sus miembros cuando en la aduana de esta localidad aparece un grupo de judíos.

“El filme es un encargo”, explica la directora. El proyecto “me llegó a través de Marta Ramírez, de la compañía Coming Soon Films, con quien había hecho ‘Elisa K’ cuando ella estaba en Oberón. Al principio pensé que no me encajaba, pero la historia me pareció muy interesante”. “La desconocía por completo”, asume Colell, que ve un claro paralelismo con situaciones actuales: “Creo que esta película dialoga con el presente, la actitud que tenemos ante las personas que huyen de la guerra, del hambre”.

La configuración del pueblo tan aislado y de sus habitantes tiene también algo de western. “La verdad es que quise salir de mi zona de confort y hacer una película con muchos géneros, personajes y situaciones”, esgrime Colell. El punto de partida del guion surgió de las experiencias contadas por el hijo de un aduanero que había ayudado a cruzar a judíos por la frontera. Era un guion inicialmente pensado para la televisión, pero la directora quiso conferirle un tratamiento más cinematográfico, más denso y oscuro.

Judit Colell, rodeada del repoarto de la película, en la presentación de 'Frontera' en la Seminci de Valladolid. / EPC

“Trabajamos mucho en la documentación, pero luego hay cosas que funcionan en cine de otro modo y mejor, aunque tengas que tomarte licencias con la historia real”, argumenta la directora. “Con la reescritura que hicimos”, prosigue, “nos centramos más en la gente del pueblo”. ‘Frontera’ es una radiografía de esa comunidad ante una situación que muchos no saben cómo afrontar. “Es un espejo de lo que pasa hoy con las gentes refugiadas. Manel, el personaje que interpreta Miki Esparbé, tiene que tomar partido, si no esas personas morirán. Me interesaban mucho los personajes ambiguos, los que miran hacia otro lado en situaciones de este tipo”.

La cineasta apunta que quizá en esta localidad aislada la posguerra fuera un poco más amable que en los espacios urbanos, pero el propio aislamiento del pueblo lo convierte todo en más claustrofóbico. Cualquier vecino puede ser una amenaza. El guion transcurría en la Vall d’Arán, pero el filme finalmente se ha rodado en el Pallars Sobirá, unos parajes que Colell conoce bien porque allí veraneaba. “La gente del lugar dice que esto es el ‘far west’, las montañas son muy altas, no ves el horizonte”. La parte de la aduana se ha recreado en el Montseny.

Sobre el reparto, Colell tenía clarísimo a Esparbé para el papel principal. El actor ya había trabajado con la productora de la película en ‘Les distàncies’, de Elena Trapé. También tenía ganas de rodar con las dos actrices protagonistas que representan polos opuestos, Maria Rodríguez Soto y Bruna Cusí, así como con Asier Etxeandia, que encarna al oficial franquista, y Jordi Sánchez, el alcalde del pueblo. “A Jordi quería proponerle algo distinto a lo que hace habitualmente, un personaje con un pasado más oscuro. Tiene actitudes miserables, pero podemos entenderlo por todo lo que ha pasado”.

No es ‘Frontera’ una película de tonos blancos o negros. Hay una gama de grises que recorrer. Quizá los únicos verdaderamente malvados sean los nazis, aunque Colell quiso huir desde el principio de la representación del nazi histriónico. El militar es también un personaje desencantado, aunque fascista de toda la vida. No deja de ser una película sobre la supervivencia en tiempos de incertidumbre absoluta.

Finalmente, la directora nos explica una anécdota que clarifica un poco la gama de matices ante las posturas ideológicas que propone su película: “Hubo una señora muy amiga de Carmen Polo, franquista pero que no simpatizaba con los nazis, que ayudó a mucha gente de origen judío. Los disfrazaba de monjas y curas para cruzar la frontera de Galicia a Portugal y embarcarse hacia Estados Unidos u otros puntos de Europa”.