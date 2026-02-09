Los Gaudí apuestan también por ‘Sirat’

Los Gaudí no han deparado sorpresas dignas de mención, lo que por un lado quizá reste emoción a la entrega de premios cinematográficos, mientras que por el otro refrenda que anualmente hay dos, tres o cuatro películas que están unos peldaños por encima de las demás, y las favoritas, generalmente, siempre cubren las expectativas. ‘Frontera’ como mejor película en lengua catalana, ‘Sirat’ en el apartado de mejor filme no hablado en catalán y ‘Tardes de soledad’ en la categoría de mejor documental aparecían en casi todas las quinielas. Puede que la única duda sostenible estuviera entre ‘Sirat’ y ‘Romería’, pero los Gaudí se han inclinado por la aventura ‘trance’ en el desierto de Oliver Laxe, algo que tiene toda la pinta que pasará en los Goya, y así hasta la lucha final por el Oscar en uno de los años más competidos -este sí- en cuanto a la mejor película extranjera para los votantes estadounidenses.

También parecía claro que Mario Casas estaba un poco por encima del resto de los actores y su interpretación en ‘Molt lluny’, en la que da vida al hincha del Espanyol que decide quedarse en una ciudad neerlandesa tras asistir a un partido europeo de su equipo, le ha valido un merecido Gaudí. Casas está en ese punto en el que han estado actores como Jim Carrey o Steve Carell, muy identificados con un tipo de cine y con el deseo de desprenderse de esa etiqueta.

Ángela Cervantes por ‘La furia’ partía con cierta ventaja, y el premio al mejor actor secundario para su hermano Álvaro por ‘Sorda’ certifica que este ha sido el año de los Cervantes. Incuestionable me parece el Gaudí de montaje para ‘Tardes de soledad’, pues el documental taurino de Albert Serra es una de esas películas rodadas con paciencia infinita, pero que se hacen realmente en la mesa de edición. Esperemos que el premio a las tres sonidistas de ‘Sirat’ (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas) sea un buen augurio para que repitan galardón dentro de unas semanas en la ceremonia de los Oscar. El filme de Laxe se ha llevado el grueso de estatuillas mal llamadas técnicas (sonido, música, efectos visuales, maquillaje y peluquería, dirección artística, diseño de producción y, sobre todo, la excepcional fotografía de Mauro Herce) debido a su impecable aparato audiovisual.

El único premio que a mi juicio era difícil de acertar era el de interprete revelación, porque las cuatro candidatas tienen una fuerza y un magnetismo especial. La balanza se ha inclinado por Llúcia Garcia, quizá porque a diferencia de las revelaciones de ‘Los Tortuga’ y los dos hermanos de ‘Estrany riu’, tiene un cometido más difícil al encarnar en el mismo filme dos carácteres opuestos. Las dos únicas sorpresas (alguna tenía que haber): que ‘Estrany riu’ se haya ido de vacío y que la mejor dirección recayera en ‘Sorda’.