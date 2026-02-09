Eduard Sola y Gemma Blasco protagonizan los recursos más emotivos de los Gaudí: "Imaginemos un mundo sin genocidios, sin armas y sin fascistas gobernando el mundo"

Los premios de cine se han convertido en el mejor altavoz para reivindicar las numerosas luchas sociales. En la 18ª edición de los Gaudí , los protagonistas de la gala han mencionado la vivienda, los deshaucios, la violencia sexual y el panorama político actual, con "fascistas gobernando el mundo", como ha recogido el guionista Eduard Sola.

Todos los invitados a la gala estaban esperando las palabras de Eduard Sola, que el último año habló de sus raíces 'charnegas' en los Gaudí y protagonizó un emotivo discurso de las 'supermadres' en los Goya. No se ha quedado atrás ahora, cuando ha ganado el premio al Mejor Guion Original junto a Cesc Gay por 'Mi amiga Eva', y ha elogiado a todas las personas valientes que se atreven a seguir su propio rumbo.

"Construyamos ese mundo juntos"

Haciendo referencia a Eva, "que quiere encontrar y sentir el amor de nuevo", el guionista alaba a todos aquellos que quieren "romper la norma", que tienen la osadía de soñar. "A quienes imaginan, la vida los machaca. Y yo querría deciros que tenemos que hacer como Eva, que las utopías son utopías hasta que alguien las hace realidad. Que un día fueron un imposible las 8 horas de jornada laboral, que fue una locura que los niños dejaran de trabajar para ir a la escuela, y que fue inimaginable que las mujeres votaran, y aquí estamos", ha empezado.

"Imaginemos un mundo sin genocidios, sin armas, sin fascistas de mierda gobernando el mundo. Imaginémoslo, luchémoslo, construyámoslo juntos, construyamos este mundo juntos, y un día entonces, como la muerte de Eva, este mundo más justo, más empático, mejor, será una realidad", ha finalizado entre los aplausos del público.

"La vergüenza está cambiando de bando"

Gemma Blasco, que ha recibido el Gaudí por la Mejor dirección Novel por 'La Fúria', el primer premio de la noche, también ha encarnado un emotivo discurso.. La película está inspirada en una violación que ella misma sufrió con 18 años y que, con este filme, ha podido cerrar definitivamente el ciclo con una "venganza poética".

"A la Gemma de 18 años, que acaba de ser agredida y que soñaba con ser cineasta, creo que estaría viendo los Gaudí, así que, si se abre una línea en el espacio y el tiempo, quiero decirle estas palabras. Sé que ahora te duele el cuerpo y el alma y que todo es muy oscuro, pero créeme, pasarán los años. Conocerás hombres que no verán tu cuerpo como un territorio de conquista", ha empezado diciendo al obtener el galardón.

"Encontrarás el amor de muchas formas y un equipo de personas talentosas que te acompañarán a contar lo que estás sintiendo ahora mismo. Las mujeres de tu vida te sanarán y te repararán. Y algún día podrás ejecutar, a través del cine, una venganza poética y respetuosa. No tienes nada de lo que avergonzarte. De hecho, gracias a la lucha de mujeres como tú, en 2026, te aseguro que la vergüenza está cambiando de bando", ha añadido la guionista.

"Una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia sexual. Esta noche son 1.800 personas. Creo que debemos hacer números. Este premio lo dedico a todas las víctimas de violencia sexual", ha finalizado entre un sonoro aplauso.

"A los 400 deshauciados en plena ola de frío"

La guionista Irene Iborra Rizo, ganadora de la Mejor Película de Animación por 'Olívia y el terremoto invisible', ha aprovechado su galardón para enviar su apoyo al B9 de Badalona. Su filme pone el foco en una niña de 12 años que vive en un barrio de clase media barcelonés con su madre y su hermano pequeño hasta que una notificación de desalojo los obliga a ocupar, con la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, un piso vacío en la periferia. "A todos los niños y adultos que han sido desahuciados y a las 400 personas que en plena ola de frío fueron desahuciados. Estoy segura que si todos ponemos energía recuperaremos la humanidad", ha reivindicado.

En la misma línea ha hablado Ángela Cervantes al recoger su tercer Gaudí como mejor protagonista femenina por 'La Furia' . "A todas las personas migrantes de Catalunya. Gracias por venir a trabajar y el sacrificio que hacéis. Ojalá podáis estar un día en estas buscando explicando vuestras historias porque tenéis mucho que explicar", ha dicho la actriz.

También Judit Colell, presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, ha querido hacer un "llamamiento claro y sincero" en favor de la paz y de las víctimas de la violencia en el mundo, entre los que ha citado, a los habitantes de Gaza, quienes "viven una situación insoportable".