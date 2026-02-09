El desgarrador adiós de la madre de la joven de 21 años modelo de la Pasarela Campoamor: "Los recuerdos vivirán siempre en mi retina"

El mundo de la moda española se ha teñido de luto tras conocerse el fallecimiento de Cristina Pérez, joven modelo de tan solo 21 años cuyo cuerpo fue hallado sin vida en La Caleta de Vélez (Málaga) el pasado 3 de febrero. Su muerte, que ha generado una profunda conmoción tanto en el ámbito profesional como entre sus seres queridos, se ha producido por causas naturales, según la información facilitada.

Nacida en Lanzarote, Cristina creció en Lugones, una localidad asturiana donde residió durante la mayor parte de su vida. Su carrera y formación la habían llevado a trasladarse recientemente a Málaga para cursar estudios, pero fue allí donde se truncó una vida llena de posibilidades.

El fallecimiento de Cristina ha supuesto un golpe devastador para su entorno más cercano. Su madre, Tatiana Galcenco, ha compartido a través de redes sociales la esquela de su hija, en la que se notifica su muerte y se invita a familiares y allegados a participar en los actos religiosos de despedida.

En dicha esquela se recuerda a Cristina como la “hija de Nacho Figalona”, exfutbolista que brilló en la portería del Sporting de Gijón durante los años 70. La joven era además hermana de Iván, Nikita, Xenia, Amara y Nacho, y pareja de Enol. Todos ellos han expresado su pesar en distintos círculos, así como sobrinos, primos y demás familia, que se han unido en un dolor común.

La misa funeral se celebró el miércoles 7 de febrero a las 17:00 horas en la Iglesia Parroquial San Félix de Lugones, mientras que la capilla ardiente quedó instalada desde el martes 6 en el tanatorio de la misma localidad.

Imágenes del último viaje: un adiós entre recuerdos

En medio de esta pérdida, su madre ha querido mantener viva la memoria de Cristina compartiendo imágenes del último viaje que realizaron juntas, en noviembre, a Santiago de Compostela. Las fotografías muestran momentos de cercanía y calidez familiar, con visitas a puntos emblemáticos de la ciudad gallega y comidas tradicionales compartidas en restaurantes locales.

Estas imágenes se han convertido en un tributo íntimo y personal, que ha sido recibido con emoción por amigos, conocidos y seguidores, muchos de los cuales han aprovechado para expresar sus condolencias y mostrar su apoyo público a la familia en redes sociales.

Aunque desarrolló parte de su vida reciente en el sur de España, Cristina conservaba un fuerte vínculo con su familia. Hija de padres con una trayectoria pública, especialmente en el caso de su padre dentro del deporte, siempre estuvo acompañada de un entorno cercano que apoyaba sus decisiones personales y profesionales.

Los viajes familiares eran frecuentes cuando los compromisos laborales lo permitían, y este último recorrido a Santiago simboliza esa conexión que la joven mantenía con sus raíces y con los suyos. Su madre ha asegurado que estos recuerdos quedarán grabados para siempre como parte de la historia compartida entre madre e hija.

Reacciones del mundo de la moda y el entorno social

La noticia fue difundida en primera instancia por Pasarela Campoamor, portal especializado en moda, que lamentó profundamente la pérdida de una de las jóvenes promesas del sector. La información fue posteriormente confirmada por otros medios locales.

Noticias relacionadas

Numerosos mensajes de apoyo y duelo han inundado las redes sociales, muchos de ellos provenientes del entorno de la moda, donde Cristina había comenzado a hacerse un nombre. Su proyección y carácter cercano dejaban ver una carrera con futuro que ha quedado tristemente interrumpida.