Daniel Martínez, Medalla de Oro del Ayuntamiento de Barcelona, defiende "la verdad del teatro"

Daniel Martínez de Obregón presidente del Grup Focus, principal productora teatral de Catalunya (con cuatro teatros en Barcelona y uno en Madrid a los que incorporará Gènesis, una escuela de artes escénicas y una nueva sala), ha recibido este lunes en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona la Medalla de Oro al mérito cultural otorgada por el pleno de consistorio municipal "por una vida dedicada al arte, a la cultura y a la ciudad". La distinción reconoce la participación en la vida cultural de la capital catalana y la contribución en la proyección internacional del mundo de la cultura.

La actriz Emma Vilarasau abraza a Daniel Martínez de Obregón, fundador de FOCUS, en el acto de entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cultural. / Manu Mitru

El actor y director Josep Maria Pou ha hecho un certero retrato del homenajeado en una glosa donde ha destacado su pasión por el teatro, los libros y "su apuesta por la cultura como un bien común que ha contribuido a fortalecer la identidad cultural de la ciudad". Tras recibir la medalla de manos del alcalde Jaume Collboni, quien le ha calificado de "empresario decidido y visionario", el público en pie ha ofrecido calurosos aplausos a Martínez. En las primeras filas estaban Jordi Martí, secretario de Cultura, y actores veteranos como Josep Maria Flotats, Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Pere Arquillué y Mercè Arànega. También estaban en la sala la actual consellera de Cultura, Sònia Hernández y la anterior, Natàlia Garriga, así como el concejal de Cultura, Xavier Marcé.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y Daniel Martínez de Obregón, fundador de FOCUS, en la entrega de la Medalla de Oro al Mérito Cultural. / MANU MITRU

La ovación ha tocado el alma del empresario que, superada la emoción, ha agradecido el reconocimiento con un breve discurso. "Cincuenta años de matrimonio, 40 de Focus, problemas graves de salud, Gènesis: todo un momentum en el que confluyen pasado, presente y futuro de una larga trayectoria dedicada a la empresa y el arte escénico", ha reconocido nada más empezar. "El Grup Focus es el auténtico merecedor de este premio", ha dicho arropado en los bancos más próximos por su familia y por sus más estrechos colaboradores. Su discurso ha puesto de relieve la función del teatro, un pacto entre el público y quienes hacen posible la representación donde lo que importa es "la palabra dada" y "el propósito de comunicar una verdad" capaz de "emocionar o dar vida a momento de nuestra historia individual o colectiva".

El teatro es un espejo de la realidad. "El buen teatro incide mejor en nuestro sentido de la realidad que aquello no ficticio". Y como prueba de esa verdad implícita en el teatro recurrió a William Shakespeare que ya habla de "las mentiras populistas" y "de líderes que con promesas imposibles buscan dominar la voluntad y la imaginación de los ciudadanos". Recordó que en el mundo actual "con demagogos que quieren reducir nuestras libertades" el teatro es más necesario que nunca y animó al Ayuntamiento a seguir apoyando a las artes escénicas. Martínez piensa seguir luchando por el teatro porque "donde hay verdad hay conflicto, posibilidad de incomodidad, de desacuerdo, de rechazo. La verdad no es un dogma sino una experiencia compartida".

Martínez, que ya tiene la Creu de Sant Jordi y la Medalla de Oro al mérito en las bellas artes, ha sido presidente de ADETCA (Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña) y de FAETEDA (Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza).