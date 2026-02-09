Aquí puedes ver la actuación completa de Bad Bunny en la Super Bowl con Lady Gaga y Ricky Martin | Vídeo

Bad Bunny convirtió el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en una auténtica celebración de la música y la cultura latina, marcando historia como el primer artista latino e hispanohablante en encabezar el 'show' en solitario. Con un escenario inspirado en Puerto Rico y una puesta en escena llena de ritmo y color, el puertorriqueño interpretó sus grandes éxitos como 'Tití me preguntó', 'Yo perreo sola' y 'DTMF' frente a más de 300 millones de espectadores. La actuación, íntegramente en español, no solo fue un despliegue musical, sino también un símbolo de identidad cultural y unidad, culminando con un mensaje de amor y fraternidad para todos los pueblos del continente.

La velada tuvo momentos inolvidables gracias a las apariciones sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, que sumaron aún más energía y diversidad al espectáculo. Gaga reinterpretó su tema 'Die With a Smile' en clave latina y compartió el escenario con Bad Bunny en una vibrante celebración de baile, mientras que Ricky Martin aportó su presencia con una actuación emotiva.

Cómo ver en Youtube la actuación

Si quieres ver el 'show' completo, que ha durado exactamente 13:20 minutos, pulsa el enlace 'Ver en Youtube' que hay en la ventana bajo estas líneas: