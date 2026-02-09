Arnaldur Indridason vuelve con un nuevo detective: “Konrád es también la historia de Reikiavik”

El escritor islandés Arnaldur Indridason nos trajo el año pasado un giro en su producción literaria con su novela histórica 'El rey y el relojero', pero también nos ha regalado una nueva serie, la del detective Konrad, que da sus primeros pasos a la estela del éxito del emblemático Erlendur Sveinsson que protagoniza la saga de novelas que lo ha convertido en el rey de la novela negra nórdica de la mano de RBA.

¿De dónde viene la necesidad de desarrollar el personaje de Konrad? Ya lo vimos en 'Pasaje de sombras', pero ha pasado un tiempo hasta que le has decidido dar una serie.

Bueno, quería escribir sobre un policía que hubiera nacido en la capital, Reikiavik, a diferencia de mi anterior policía, Erlendur Sveinsson, que era del campo y se había mudado a Reikiavik, donde nunca llegó a sentirse como pez en el agua. Konrád conoce muy bien la ciudad y su historia, y su historia es también la historia de Reikiavik, la evolución de un pequeño municipio a una gran ciudad según nuestros estándares. De modo que es también algo histórico, el hecho que Konrád resuelva los misterios que se esconden junto con la construcción de la ciudad.

En la novela arrancas con el impacto del cambio climático en los glaciares, también aludes a la turistificación del país y a los efectos de la crisis de 2008. La Islandia que dibujas no es complaciente, pero parece el hogar donde encaja un expolicía introvertido y nostálgico.

Siempre he dicho que Islandia y Reikiavik son el lugar ideal para situar las historias policíacas nórdicas. La isla estuvo aislada durante cientos de años en medio del océano Atlántico. A menudo hace mal tiempo, los veranos son cortos y los inviernos largos y muy oscuros, y viajar por el campo puede resultar muy peligroso. Intento utilizar todos estos elementos en mis libros de asesinatos y crímenes. Me divierte mucho jugar con los entornos y elementos difíciles de Islandia y su historia para narrar mis relatos. Soy licenciado en Historia y me encanta combinar estas cosas.

La trama de la novela va dibujando al protagonista a partir de 'flashes' del pasado, que lo definen por sus actos y sus experiencias. Ahí vemos que tiene una negrura muy honda, ¿tanto le determina su infancia, la vida de su padre?

Sí, podría decirse así. Tuvo una infancia muy difícil, criado por un padre criminal que maltrataba a su esposa e hija y golpeaba a Konrad. Su relación con su padre en esas circunstancias era una especie de amor-odio, porque al principio Konrad quería complacerle, como supongo que harían todos los niños. Pero con el paso del tiempo se da cuenta de lo insufrible que es su padre y se vuelve en su contra. Quizás Konrad se hizo policía porque quería hacer lo correcto después de haber pasado por tantas dificultades, y deseaba ayudar a personas en circunstancias similares.

'La oscuridad lo sabe' de Arnaldur Indridason / EPC

¿Por qué quisiste dotar a Konrad de un defecto físico ligero pero que juega un papel importante en su personalidad?

Es un hombre imperfecto y eso se refleja también a nivel físico. Es un pequeño defecto que no le dificulta demasiado la existencia, pero que quizá está ahí para recordarle que no todo es perfecto en su vida, ni mucho menos.

En 'La oscuridad lo sabe' sigues deslizando momentos históricos de Islandia, como cuando cuentas que el protagonista nació bajo el reino de Dinamarca. ¿Qué papel la Historia en la cultura y la sociedad islandesa?

En mis libros trabajo con el realismo social nórdico, por lo que intento no limitarme a escribir simples thrillers con explosiones y persecuciones de coches. Esos temas me interesan poco. De hecho, mis libros no son thrillers, sino novelas policíacas que tienen lugar en un espacio muy frío, rico en historia y con una cultura que se remonta a la Edad Media y a las sagas islandesas. Siempre hemos sido muy activos a la hora de contar nuestras historias, mantenerlas vivas y transmitirlas a las generaciones siguientes. La historia desempeña un papel muy importante en nuestras vidas por el hecho que nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda a decidir adónde ir en el futuro. Espero que mis libros sean una contribución a esa cultura.

Arnaldur Indridason, escritor islandés, en su visita a Barcelona / Marc Asensio Clupés / EPC

La novela tiene un misterio por resolver desde el principio, aclarar las circunstancias de la muerte de un hombre que reaparece momificado en el hielo tras décadas desaparecido, pero en un giro curioso nos introduces otra intriga, la que rodea la muerte del padre del protagonista. Solo la apuntas, ¿sigues este hilo en las siguientes novelas de la serie?

Absolutamente. La muerte del padre de Konrad es un hilo conductor muy importante en todos los libros. Como he dicho, tenían una relación muy difícil y a veces violenta, y a Konrad le ha llevado muchos años intentar comprender lo que realmente sucedió cuando mataron a su padre. No es hasta ahora, cuando ya se ha jubilado, que se decide a salir e intentar resolver este asesinato, pero le resultará un camino muy difícil de seguir. Lo ha estado evitando durante tantos años. Sabe que deberá enfrentarse a algunos momentos oscuros de su vida, pero siente que ahora es el momento.

¿Tiene algo en común el trauma de Erlendur por la desaparición de su hermano en la nieve, cuando era pequeño, con el agujero inexplicable que deja en la vida de Konrad la muerte de su padre?

No, es muy distinto. Erlendur sentía que tenía algo que ver con lo que pasó cuando murió su hermano, y estaba lleno de remordimientos, dudas y culpa. No es el caso de Konrad. Él solo busca respuestas sobre su padre y su asesinato. Quiere saber quién era y por qué lo mataron. Es una historia triste, pero muy diferente a la de Erlendur.

Otro personaje que me gustó mucho es el de Vigga, una mujer de avanzada edad que juega un papel en la obra y que también quedó marcada por un trauma.

Sí, es una mujer de la antigua Islandia y una especie de bruja en el barrio donde Konrad pasó su infancia. Los niños la acosan y le hacen la vida imposible. Y entonces descubrimos que tiene un pasado muy trágico. Me gustan esos personajes que solo juzgamos por las apariencias, pero cuando miramos dentro de ellos podemos entender de dónde vienen.

¿La veremos en otros libros? Eyglo, su hermana Elisabeta, la misma Vigga. La novela introduce personajes femeninos muy fuertes, la policía Marta o Erna, la mujer de Konrad también lo son, y son más luminosos que los hombres que dibujas, ¿es algo deliberado?

Vigga solo sale en este libro. Otros personajes reaparecerán en los libros siguientes; Marta y Erna y Elizabeth —la hermana de Konrad, en cierto modo, su consciencia. Creo que es algo deliberado. Me gusta escribir sobre personajes femeninos fuertes y darles papeles importantes en mis historias. De alguna manera, son mucho más interesantes que los hombres: son más misteriosas, esquivas y, en general, más divertidas.

Hace apenas unos meses que publicaste en castellano 'El rey y el relojero', tu otra línea narrativa de ficción histórica. Es como si quisieras contarnos el pasado de Islandia y fueras ideando voces narrativas y ángulos nuevos y distintos para difundir una cultura que no quieres que caiga en el olvido. Eres un poco el cronista de la Islandia del pasado, heredero de la tradición oral de las sagas y las eddas pero adaptado al consumo actual de historias.

Sí, como he mencionado antes, los islandeses tienen una larga tradición de contar historias y preservar su historia, tanto la oral como la escrita. Nos enorgullecemos de tener una rica cultura escrita que se remonta a la Edad Media, cuando produjimos una cantidad asombrosa de manuscritos que narran nuestra historia desde los días de los primeros colonos de Islandia. Son manuscritos que forman realmente parte del patrimonio mundial. Esto continúa con nosotros, los que ahora somos escritores y cronistas de la historia actual de Islandia, por supuesto en un mundo muy distinto. Y esperamos seguir haciéndolo durante muchos años. Esto es lo nuestro. Nuestra contribución. Contar historias.