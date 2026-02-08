Los Premis Gaudí afianzan el buen estado de forma del cine catalán

Todo está a punto para la celebración de los Premis Gaudí, que este año llegan a su edición número 18. La gala de este domingo en el Gran Teatre del Liceu contará como presentadoras con cuatro actrices (Laura Weissmahr, Maria Molins, Nora Navas y Carla Quílez) y una cantante y compositora (Maria Arnal), todas ellas ganadoras en anteriores ediciones. Fernando Trueba, Miki Esparbé, Emma Vilarasau, Natalia de Molina, Marcel Barrena, David Verdaguer, Natalia Tena, Leticia Dolera, Eduard Sola, Bob Pop y Joel Díaz serán algunas y algunos de los encargados de librar las diversas estatuillas, mientras que la misma Arnal, Marina Rossell, Joan Dausà, Zoe Bonafonte, Salvador Sobral, Magalí Sare, Laura Andrés, Roser Loscos, Alosa y Guillem Gràcia y el Cor Geriona se encargarán de los números musicales. Un formato de gala cinematográfica tradicional festejado en Barcelona justo tres semanas antes de que los premios Goya recalen en la misma ciudad.

Oliver Laxe, director de 'Sirât', en los Premios Feroz 2026 / Gtres / Sergio R Moreno

No debe verse como competencia, ni mucho menos. Que los próximos Goya se celebren en Barcelona refrenda, por parte de la Academia de Cine española, el buen momento que atraviesa el cine catalán. La presencia en festivales del último año, con o sin premios, de películas enteramente catalanas o con participación de empresas de aquí, como ‘Romería’ y ‘Sirat’ en el pasado Cannes, o ‘Estrany riu’ en la última Mostra de Venecia, unido al éxito comercial de algunas de estas propuestas y de las de 2024 –otro año saludable con la repercusión en salas de ‘Casa en flames’ y ‘El 47’ y la Concha de Oro en San Sebastián por ‘Tardes de soledad’–, configura un panorama no solo de recuperación, sino de instauración de nuevos modelos tanto de producción como de búsqueda de distintos horizontes expresivos. La cinematografía catalana, con cineastas como Pere Portabella, Joaquim Jordà, Bigas Luna, José Luis Guerin, Isaki Lacuesta, Agustí Villaronga, Carla Simón, Marc Recha, Neus Ballús, Albert Serra, Carles Marques Marcet, Clara Roquet o Belén Funes, por no hacer más extensa la relación, ha demostrado un sentido de la curiosidad y la innovación no tan habituales en otras cinematografías del Estado.

Foto de familia de los nominados a los 18 Premis Gaudí, el pasado 20 de enero, en Barcelona. / David Zorrakino - Europa Press

Precisamente las dos películas que compitieron en Cannes aparecen en lo más alto de las nominaciones de este año, con 13 para ‘Romería’ y 12 para ‘Sirat. Los filmes de Carla Simón y Oliver Laxe compiten en la categoría de película de habla no catalana, mientras que el Gaudí al mejor filme se lo disputan ‘Estrany riu’, ‘Esmorza amb mi’, ‘Molt lluny’, ‘Frontera’ y ‘Wolfgang’, cinco películas de estilo y temática opuestas, algo siempre necesario para trazar un mapa lo más poliédrico posible de una cinematografía con propuestas para públicos de lo más diverso. A las dos producciones con más nominaciones les sigue de cerca ‘Sorda’, con 10, que compite con ‘Romería’, ‘Sirat’ y ‘Los Tortuga’, de Belén Funes, por el Gaudí al mejor filme no hablado en catalán.

La cineasta Carla Simón / Gustavo Santos

Dos directoras, Carla Simón y Eva Libertad (‘Sorda’), y dos directores (Oliver Laxe y Albert Serra), rivalizan por la mejor dirección, mientras que en los apartados de interpretación no hay claros favoritos. Quizás Mario Casas (‘Molt lluny’) y Sergi López (‘Sirat’) lo sean en el apartado masculino, y Miriam Garlo (‘Sorda’) y Angela Cervantes (‘La furia’) en el femenino. Quizá. Más encarnizada parece la lucha en la categoría de intérprete revelación, pues Llúcia Garcia (‘Romería’), Elvira Lara (‘Los Tortuga’) y los hermanos Bernat Solé Palau y Jan Monter Palau (‘Estrany riu’) están muy bien.