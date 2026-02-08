Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AragónEncuestas AragónRegularización inmigrantesPremios GaudíEpsteinSuper BowlBorrasca MartaHuelga RodaliesNatalidadBarçaMedicinaSantiago Segura
instagramlinkedin

En Directo

Galardones de cine

Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados

Lista de nominados de los Premis Gaudí 2026

La estatuilla de los Premis Gaudí

La estatuilla de los Premis Gaudí / Premis Gaudí

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català se entregan este domingo en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edición con 'Romería', de Carla Simón', con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la gala, los nominados y ganadores de esta nueva edición de los Premis Gaudí

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
  2. ¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa
  3. El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
  4. Imanol Arias: 'La sombra de 'Cuéntame' es alargada, pero muy privilegiada
  5. ¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas
  6. Rosa, ganadora del bote de 'Pasapalabra': 'Manu tuvo muchas victorias y eso pudo generar la idea de que era más fuerte
  7. Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
  8. Crítica de 'Tres adioses': Isabel Coixet dirige un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo

Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados

Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados

BCNegra cierra su 21 edición con 10.000 participantes y se consolida como referente europeo del género

BCNegra cierra su 21 edición con 10.000 participantes y se consolida como referente europeo del género

El síndrome del impostor, ¿una moda o algo más?

'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' parten como favoritas en la carrera de los Premis Gaudí 2026

'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' parten como favoritas en la carrera de los Premis Gaudí 2026

El barrio de Girona que aparece en un capítulo de 'Juego de Tronos'

El barrio de Girona que aparece en un capítulo de 'Juego de Tronos'

Celtas Cortos celebra sus 40 años de éxitos en el Movistar Arena de Madrid

Celtas Cortos celebra sus 40 años de éxitos en el Movistar Arena de Madrid

Nominados a los Premios Gaudí 2026: lista completa

Nominados a los Premios Gaudí 2026: lista completa

Una librería y un salón de baile en la ciudad de Magritte, que nunca pisó D. H. Lawrence pero donde puedes encontrarte a Lydia Davis