Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados

"Sabíamos que el cine catalán era el 50% de la industria española pero no nos sentíamos protagonistas"

Los Premis Gaudí alcanzan la mayoría de edad este año 2026 con ganas de seguir creciendo y con nueva sede ya anunciada en la Torre Avenir. El actor y director Joel Joan tuvo la idea. Presidió la Acadèmia los primeros cinco años, después asumió el cargo la productora Isona Passola (2013-2021). Desde entonces está al frente la directora de cine Judith Colell.

EL PERIÓDICO ha hablado con ellos para valorar la evolución de la Acadèmia en un año en el que los Gaudí han conseguido récord de candidaturas con 85 producciones: 40 largometrajes de ficción -14 en versión original en catalán y 26 rodadas en otras lenguas-, 16 documentales, 4 filmes de animación, 15 cortometrajes y 10 producciones europeas preseleccionadas. Un 53% se han rodado en versión original catalana, un dato que representa un incremento frente al 47% del año 2024 y del 40% en el 2023. "Los Gaudí llegan con buena salud a los 18 años, pero si comparas el presupuesto de los Gaudí con los del Goya, el nuestro es ridículo", dice Judith Colell, actual presidenta de la Acadèmia. 'Los Gaudí cumplen 18', artículo completo.