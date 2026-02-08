Premios Gaudí 2026, en directo: a qué hora es la gala y última hora de los nominados

En Directo
Los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català se entregan este domingo en una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona en una edición con 'Romería', de Carla Simón', con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de la gala, los nominados y ganadores de esta nueva edición de los Premis Gaudí
"Sabíamos que el cine catalán era el 50% de la industria española pero no nos sentíamos protagonistas"
Los Premis Gaudí alcanzan la mayoría de edad este año 2026 con ganas de seguir creciendo y con nueva sede ya anunciada en la Torre Avenir. El actor y director Joel Joan tuvo la idea. Presidió la Acadèmia los primeros cinco años, después asumió el cargo la productora Isona Passola (2013-2021). Desde entonces está al frente la directora de cine Judith Colell.
EL PERIÓDICO ha hablado con ellos para valorar la evolución de la Acadèmia en un año en el que los Gaudí han conseguido récord de candidaturas con 85 producciones: 40 largometrajes de ficción -14 en versión original en catalán y 26 rodadas en otras lenguas-, 16 documentales, 4 filmes de animación, 15 cortometrajes y 10 producciones europeas preseleccionadas. Un 53% se han rodado en versión original catalana, un dato que representa un incremento frente al 47% del año 2024 y del 40% en el 2023. "Los Gaudí llegan con buena salud a los 18 años, pero si comparas el presupuesto de los Gaudí con los del Goya, el nuestro es ridículo", dice Judith Colell, actual presidenta de la Acadèmia. 'Los Gaudí cumplen 18', artículo completo.
'Romería', 'Sirat' y 'Sorda' parten como favoritas en la carrera de los Premis Gaudí 2026
'Romería', de Carla Simón; 'Sirat', de Oliver Laxe, y 'Sorda', de Eva Libertad, encabezan, con 13, 12 y 10 nominaciones respectivamente, la carrera de la 18ª edición de los Premis Gaudí, cuyo desenlace tendrá lugar este 8 de febrero en una gala en el Gran Teatre del Liceu. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando 'El 47' y 'Casa en flames' coparon las candidaturas, en esta ocasión las producciones en catalán han quedado algo relegadas, aunque hay que destacar el reconocimiento que han obtenido 'Estrany riu', debut en el largometraje del joven barcelonés Jaume Claret Muxart, y 'Frontera', la nueva película de la presidenta de la Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ambas con ocho nominaciones. Más sobre las favoritas en la carrera de los Premiso Gaudí 2026.
