Las imágenes de los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premis Gaudí

Los nominados a los Premis Gaudí y representantes del cinema català han empezado a desfilar este domingo por la alfombra roja de los galardones desde las seis y media de la tarde. Los premios de la Acadèmia del Cinema Català, que celebran su 18ª edición, se estrenan en el Gran Teatre del Liceu. En la Rambla y en el Saló dels Miralls, noventa metros de alfombra roja reciben a los protagonistas de la noche y a las máximas instituciones presentes en el acto.

La alfombra roja se ha desplegado por primera vez en el Liceu después de varios años en el centro de convenciones del Fòrum como escenario. Este nuevo escenario, en el corazón de La Rambla, ha sido ¡un acicate para que los barceloneses se hayan acercado a ver a las estrellas, una vez que se han descartado las previsiones de lluvia para este domingo. .

En el Liceu han aparecido conocidos intérpretes como Miki Esparbé, Natalia de Molina, Emma Vilarasau, Natalia Sánchez, Natalia Tena, David Verdaguer, Eduard Farelo, Moha Amazian, Secun de la Rosa, Mariona Terés, Irene Montalà, Aixa Villagrán, Zoe Bonafonte, Aimar Vega, Berta Prieto, Marieta Sánchez y Betsy Túrnez. En total son 1.800 invitados los que han acudido a los Premis Gaudí, entre los que están el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el 'conseller' de Presidència de la Generalitat en funciones de presidente, Albert Dalmau