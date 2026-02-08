Los Gaudí cumplen 18: "Sabíamos que el cine catalán era el 50% de la industria española pero no nos sentíamos protagonistas"

Los Premis Gaudí alcanzan la mayoría de edad este año 2026 con ganas de seguir creciendo y con nueva sede ya anunciada en la Torre Avenir. El actor y director Joel Joan tuvo la idea. Presidió la Acadèmia los primeros cinco años, después asumió el cargo la productora Isona Passola (2013-2021). Desde entonces está al frente la directora de cine Judith Colell.

EL PERIÓDICO ha hablado con ellos para valorar la evolución de la Acadèmia en un año en el que los Gaudí han conseguido récord de candidaturas con 85 producciones: 40 largometrajes de ficción -14 en versión original en catalán y 26 rodadas en otras lenguas-, 16 documentales, 4 filmes de animación, 15 cortometrajes y 10 producciones europeas preseleccionadas. Un 53% se han rodado en versión original catalana, un dato que representa un incremento frente al 47% del año 2024 y del 40% en el 2023. "Los Gaudí llegan con buena salud a los 18 años, pero si comparas el presupuesto de los Gaudí con los del Goya, el nuestro es ridículo", dice Judith Colell, actual presidenta de la Acadèmia.

Los inicios: de 40 académicos a 650 y una estatuilla "similar al Oscar"

Joel Joan fue el artífice del nacimiento de los Premis Gaudí, que vieron la luz el 19 de enero de 2009 con la primera gala en un plató de TV3, televisión entonces dirigida por Mònica Terribas. "Cuando desde el Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya me pidieron que me presentara al cargo puse como condición crear una academia de cine, como la que tienen todos los países normales donde la gente de la profesión otorga sus premios anualmente", recuerda el actor y director.

Joel Joan, primer presidente de la Acadèmia del Cinema, en el estudio de montaje de su próxima película 'Escape Room 2'. / MANU MITRU / EPC

"Aquello sonó surrealista, fue un acto de rebeldía. Muchos académicos no lo consideraban necesario. Sabíamos que el cine catalán era el 50% de la industria española pero no nos sentíamos protagonistas. Crear la Acadèmia del Cinema Català significaba tomarnos en serio a nosotros mismos y tener nuestra propia gala". Crearon una asociación, unos estatutos y unos premios. "Nos inventamos el galardón y le dimos el nombre de Gaudí, que curiosamente no figuraba en ningún premio y le dimos forma de las chimeneas de la Pedrera".

Lo diseñó Montse Ribé, que había ganado un Oscar por el maquillaje de 'El laberinto del fauno'. El actor y director tenía claro que como la estatuilla tenía que ser similar al Oscar: "Debía poder levantarse bien con una mano, ser esbelta y brillar". Empezaron con 45 académicos, hoy son 650. Hace 18 años, sin embargo, no todo el mundo celebró la iniciativa. "Escuché pocas cosas a favor. Aunque no hubo boicot, había un sector que decía: 'ya tenemos una Academia, la española, y no hace falta más".

Isona Passola y Judith Colell, expresidenta y presidenta actual de la Acadèmia del Cinema Català. / Jordi Otix / EPC

"¿Quién no quiere promoción?"

Joan admite que la complicidad de Mònica Terribas y de TV3, que desde los inicios ha retransmitido la gala, fue clave. El clima era otro en Catalunya entonces, recuerda. "Hace 18 años aún había esperanza en este país, el tema de las consultas por la independencia estaban tomando cuerpo y empezábamos a ver que había otro futuro posible. La Acadèmia fue para mí una estructura de Estado". Recuerda que tuvo críticas, pero la profesión acabó sumándose. "La gente se apuntó porque los Gaudí son un momento de celebración de nuestras películas que quedaban muy diluidas fuera. ¿Quién no quiere promoción? Por eso la Acadèmia ha sido una historia de éxito. Si quisiéramos eliminarlos ahora, no podríamos".

Insiste en que solo un independentista, como es su caso, era capaz de tirar adelante un proyecto semejante. "Tenía que ser alguien que ama este país y cree que puede autogobernarse sin miedo a molestar al jefe del Estado por crear una institución independiente".

Foto de familia de los nominados a los 18 Premis Gaudí, el pasado 20 de enero. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

"Cine que no fuera barato y experimental"

Isona Passola, productora acostumbrada a gestionar los egos de los actores y de los directores, capitaneó la Acadèmia entre 2013 y 2021. "Nuestro objetivo fue prestigiar la Acadèmia. ¿Cómo? En lugar de hacer galas gamberras y endogámicas, hicimos galas muy bien hechas. Tanto es así que durante mucho tiempo fueron las mejor valoradas por la Academia de Cine Europeo", indica.

Passola se esforzó durante su etapa en "reivindicar ayudas para poder hacer un cine que no fuera barato y experimental". Fue gracias al conseller de Cultura Joan Manuel Tresserras que se pudo conseguir "un presupuesto digno para cuatro o cinco películas en 2009". Ese año escogieron filmes de diferentes géneros: infantil, 'Herois'; cine épico, 'Bruc', 'Pa negre'; y 'Eva', un filme de ciencia ficción.

Isona Passola, expresidenta de la Acadèmia del Cinema Català. / Jordi Otix / EPC

Ella y su equipo lucharon por aumentar la presencia del cine catalán y en catalán en las salas. "Queríamos que, al menos, fuera paritario. No tenemos un 50% de oferta en catalán en exhibición pero sí en producción", destaca. La Acadèmia logró reconocimiento europeo y entró a formar parte de la Academia Europea de Cine pese a ser la única institución sin un Estado detrás como el resto. "Wim Wenders nos apoyó mucho porque era un defensor de la diversidad cultural en Europa".

Un protocolo antiabusos pionero

Con Judith Colell al frente la Acadèmia ha crecido en proyectos y presupuesto, que se ha doblado pasando de 750.000 euros anuales a 1,5 millones. Los Premis Gaudí han aumentado también en patrocinio. "En mi etapa hemos puesto en marcha varios propuestas como la Residencia de guiones. De ahí ha salido un primer filme, 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart, que estuvo en el festival de Venecia y tiene siete nominaciones en los Gaudí. Pero también se está rodando 'Sants', de Mikel Gurrea y 'L'escletxa', de Àlex Lora", indica Colell. Talento no falta. "Cada vez hay más aspirantes, unos 500 se presentaron a la última edición". Lo dirige Carla Simón y cada año escogen ocho proyectos de ficción y dos documentales.

Respecto a la creación del departamento contra los abusos y del protocolo antiabusos pionero en Europa que se aplicará no solo en Catalunya sino en el resto de España en el cine y las artes escénicas, comenta: "Era una necesidad imperiosa porque hay una barbaridad y en todos lados: castings, rodajes, postproducción y en las oficinas también".

Judit Colell, la actual presidenta de la Acadèmia del Cinema, que este domingo celebra los Premis Gaudí. / Jordi Otix / EPC

¿Y el futuro?

Tanto a Colell como a los anteriores presidentes consideran que ha de haber más académicos. La diversidad es fundamental, indican. "Con más voces sería más democrático", opina Joel Joan. "Considero que todavía somos pocos", coincide Colell. "Cuantos más académicos, mejor", añade Passola. Y respecto a las galas de los Gaudí, Colell lamenta que "nuestro presupuesto es una décima parte de los Goya. ¡Aún demos gracias de las galas que hacemos!".

Si en alguna cosa falla el cine catalán es en diversidad, reconoce la actual presidenta. "Actores racializados hay muy pocos. Es un tema que también estamos trabajando", confiesa Colell.

Para Joel Joan, que está acabando 'Escape Room 2', el cine catalán "aún es muy de autor y de festival y poco para el gran público", opina. "Se han hecho pasos gigantes con películas como 'Casa en flames', que ha tenido éxito en taquilla. Pero no es suficiente. Nos falta comedia, terror, thriller, melodrama.... Pero nos sigue dando miedo hacerlo desde nuestra catalanocentricidad". Y confiesa no tener muchas esperanzas de ver su último filme competir en los Gaudí del año próximo. Aún así, presentará 'Escape Room 2' a la gran cita del cine catalán. "El cine de autor nos gana por goleada a quienes no hacemos historias muy personales ni pretendemos reinventar el lenguaje cinematográfico. 'Escape Room 2' solo pretende hacer reír, para reflexionar y pasar un buen rato. Pero esto los académicos no lo entienden y me duele", declara. "La primera no recibió ninguna nominación. ¡Es que ni estuvimos nominados ni en el Premio del Público! Y ese año la película más vista después de 'Alcarràs' fue la nuestra".

Colell sabe que queda mucho trabajo por hacer pero celebra tener una sede propia en la Torre Avenir, la finca Muñoz Ramonet en la calle Muntaner. En teoría las obras empiezan en septiembre y han de durar un año. Passola cree que legislar es clave. "Nosotros tuvimos que clamar en el desierto. Pero está claro que si quieres cine con estándar internacional necesitas presupuesto. Y acercarse a ese 2% en Cultura es fundamental".