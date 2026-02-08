BCNegra cierra su 21 edición con 10.000 participantes y se consolida como referente europeo del género

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mick Herron, ganador del premio Pepe Carvalho del BCNegra.

Mick Herron, ganador del premio Pepe Carvalho del BCNegra. / Eli Don / ACN

EFE

EFE

Barcelona
BCNegra, el festival de novela negra de la capital catalana, ha cerrado este domingo su vigésimaprimera edición con un balance de unos 10.000 participantes en las casi cincuenta actividades diversas organizadas en el marco del evento. Según ha informado este domingo el Institut de Cultura de Barcelona (Icub), el festival ha consolidado a la capital catalana como un "referente europeo" la novela negra contemporánea.

El festival literario ha organizado actividades en un total de once espacios, como la Sala Paral·lel 62, La Paloma o el Cine Mooby Bosque, entre otros escenarios. Claudia Piñeiro, Dominique Manotti, Jordan Harper, Mick Herron, Núria Cadenes, Nicola Lagioia, Richard Price o Vinicio Capossela figuran entre los nombres más destacados que han pasado por el festival.

En esta edición, el certamen se ha centrado en los valores de la mala vida y ha reivindicado un vivir pleno, intenso y divertido. Comisariado por Carlos Zanón, el certamen se abrió el pasado 2 de febrero y ha concluido este domingo, con unas 10.000 personas que han disfrutado de una programación abierta a la ciudadanía.

BCNegra es hoy el festival de novela negra gratuito más importante de Europa

Xavier Marcé

— Concejal de Cultura

El concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha destacado la relevancia actual del BCNegra en el marco europeo y su impacto en el sector literario, y ha subrayado que "BCNegra es hoy el festival de novela negra gratuito más importante de Europa".

Por su parte, el comisario del festival, Carlos Zanón, ha destacado la madurez del proyecto y que el público ya conoce el festival y confía "plenamente" en su programación. El BCNegra ha reunido este año a más de 120 profesionales del sector, entre autores, moderadores y otros agentes culturales.

Demostración de los Mossos d'Esquadra

Entre las propuestas más populares de esta edición destacan el concierto Errori e bassifondi, a cargo de Vinicio Capossela en la Sala Paral·lel 62; la inauguración de la exposición "Malavida. Cine noir en Barcelona 1950-1988" en la Biblioteca Jaume Fuster, o una demostración operativa de los Mossos d'Esquadra, que mostraron cómo trabaja un caso la división de policía científica del cuerpo, entre otras iniciativas.

El novelista británico Mick Herron ha recibido este año el Premio Pepe Carvalho. El autor de 'La calle de los espías" participó en uno de los actos del certamen. "Vivimos en un mundo cada vez más inestable y aterrador debido a quienes gobiernan, y mis personajes no pueden hacer mucho al respecto. Tampoco yo puedo hacer demasiado, y ni siquiera estoy seguro de que los lectores quieran leer demasiado sobre ello", dijo.

