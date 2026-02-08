Propuestas culturales
Barcelona se llena de música con conciertos de bandas sonoras y orquestas emblemáticas en los próximos meses
El Auditori Forum será el escenario, el 9 de abril, de "Guardianes de la noche en concierto", un espectáculo producido por GEA Live y RoadCo Entertainment.
Barcelona se llena de música a medida que se acerca el buen tiempo, y las propuestas que giran en torno a bandas sonoras de películas, de videojuegos, y compositores y directores de orquesta emblemáticos se multiplican en el calendario. Si te quieres dar un homenaje musical las próximas semanas, o quieres saber más acerca de esas entradas que te regalaron por Navidades, estas citas musicales, algunas con pantalla de cine incorporada, te van a gustar.
FEBRERO
🎼Film Symphony Orchestra
📍L'Auditori de Barcelona
Fecha: 8 de febrero a las 18,30 horas
🎼Orquestra Simfònica del Vallès
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 9 y 10 de febrero a las 20 horas
🎼 Simfònica /BMB
📍L'Auditori de Barcelona
Fecha: 22 de febrero a las 18 horas
🎼Orquesta sinfónica Lords of the Sound
📍Teatro Apolo
Fecha: 21 y 22 de enero a las 17 horas
Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.
Del 28 de febrero al 22 de marzo
📍Caixaforum
MARZO
🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones
📍Palau de la Música Catalana
Fecha: 24 de marzo a las 20 horas
🎼The Next Level
📍Palau Sant Jordi
Fecha: 27 de marzo a las 20 horas
🎼Saint Seiya Symphonic Adventure
📍Auditori Fórum
Fecha: 27 de marzo a las 20 horas
🎼Elden Ring Symphonic Adventure
📍Auditori Forum CCIB
Fecha: 28 de marzo a las 20 horas
Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.
📍Caixaforum
Fecha: Del 28 de febrero al 22 de marzo
ABRIL
🎼Simfònica /BMB
📍Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de Barcelona
Fecha: 12 de abril a las 11 horas
Lalo Schifrin, James Horner, Bernard Hermann, Nicola Piovani, John Williams, Justin Huritz, Elmer Bernstein, Frank Churchill
🎼Simfònica /BMB
📍Sala 2 Oriol Martorell de Auditori
Fecha: 16 de abril a las 11,30 horas
Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con Aniplex of America
📍Auditori Forum
Fecha: 9 de abril a las 20 horas
MAYO
🎼The Anime Symphony Orchestra
📍L'Auditori de Barcelona
Fecha: 23 de mayo a las 20 horas
Suscríbete para seguir leyendo
- David Uclés: 'Para mí la guerra terminó en el 75. A lo mejor para Pérez-Reverte terminó en el 39. Habría que preguntarle
- ¿Quién ha ganado el rosco de 'Pasapalabra'? Rosa se lleva el mayor bote de la historia del programa
- El mayor bote de 'Pasapalabra' tendrá ganador hoy: última hora en directo
- Imanol Arias: 'La sombra de 'Cuéntame' es alargada, pero muy privilegiada
- ¿Acertarías el rosco de 'Pasapalabra' que ha dado el premio a Rosa? Estas son las preguntas y las respuestas
- Rosa, ganadora del bote de 'Pasapalabra': 'Manu tuvo muchas victorias y eso pudo generar la idea de que era más fuerte
- Isabel Coixet: 'La enfermedad no nos hace mejores pero sí nos puede enseñar a ver las cosas de otra manera
- Crítica de 'Tres adioses': Isabel Coixet dirige un melodrama luminoso ambientado en Roma sobre la vida, la muerte y el duelo