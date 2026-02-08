Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Barcelona se llena de música con conciertos de bandas sonoras y orquestas emblemáticas en los próximos meses

El Auditori Forum será el escenario, el 9 de abril, de "Guardianes de la noche en concierto", un espectáculo producido por GEA Live y RoadCo Entertainment.

Conciertos en marzo en Barcelona

Conciertos en marzo en Barcelona / EPC

Carol Álvarez

Carol Álvarez

Barcelona se llena de música a medida que se acerca el buen tiempo, y las propuestas que giran en torno a bandas sonoras de películas, de videojuegos, y compositores y directores de orquesta emblemáticos se multiplican en el calendario. Si te quieres dar un homenaje musical las próximas semanas, o quieres saber más acerca de esas entradas que te regalaron por Navidades, estas citas musicales, algunas con pantalla de cine incorporada, te van a gustar.

FEBRERO

TOON STORY

🎼Film Symphony Orchestra

📍L'Auditori de Barcelona

Fecha: 8 de febrero a las 18,30 horas

K.Tanaka y S. Hamaguchi: ONE PIECE Music Symphony

'One piece' en concierto

'One piece' en concierto / EPC

🎼Orquestra Simfònica del Vallès

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 9 y 10 de febrero a las 20 horas

40è aniversari Premis Goya: El poder de la música al cinema

🎼 Simfònica /BMB

📍L'Auditori de Barcelona

Fecha: 22 de febrero a las 18 horas

'El señor de los anillos' en concierto

🎼Orquesta sinfónica Lords of the Sound

📍Teatro Apolo

Fecha: 21 y 22 de enero a las 17 horas

Un musical de película.

 Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.

Del 28 de febrero al 22 de marzo

📍Caixaforum

MARZO

50 años de videojuegos en concierto

50 años de videojuegos en concierto

50 años de videojuegos en concierto / Lorenzo Duaso| Orquesta Simfònica del Vallès

🎼Royal Film Concert Orchestra, director: Fernando Furones

📍Palau de la Música Catalana

Fecha: 24 de marzo a las 20 horas

Hans Zimmer Live en concierto

🎼The Next Level

📍Palau Sant Jordi

Fecha: 27 de marzo a las 20 horas

Los caballeros del zodiaco, Saint Seiya, en concierto

🎼Saint Seiya Symphonic Adventure

📍Auditori Fórum

Fecha: 27 de marzo a las 20 horas

Elden Ring Symphonic Adventure

🎼Elden Ring Symphonic Adventure

📍Auditori Forum CCIB

Fecha: 28 de marzo a las 20 horas

Un musical de película.

 Con cinco cantantes y músicos en escena, reviven los clásicos 'Singin’g in the rain' y 'El rey león' pero también 'Frozen', 'Vaiana' o 'Coco'.

📍Caixaforum

Fecha: Del 28 de febrero al 22 de marzo

ABRIL

Nino Rota & John Williams

🎼Simfònica /BMB

📍Sala 1 Pau Casals de l’Auditori de Barcelona

Fecha: 12 de abril a las 11 horas

Música de cinema. La banda ens apropa.

Lalo Schifrin, James Horner, Bernard Hermann, Nicola Piovani, John Williams, Justin Huritz, Elmer Bernstein, Frank Churchill

🎼Simfònica /BMB

📍Sala 2 Oriol Martorell de Auditori

Fecha: 16 de abril a las 11,30 horas

Guardianes de la noche en concierto (con película)

Una imagen de ‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita’

Una imagen de ‘Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita’ / Cedida a ACN por Koyoharu Gotoge; / ACN / ACN

Producido por GEA Live y RoadCo Entertainment, en colaboración con Aniplex of America

📍Auditori Forum

Fecha: 9 de abril a las 20 horas

MAYO

THE ANIMESY

🎼The Anime Symphony Orchestra

📍L'Auditori de Barcelona

Fecha: 23 de mayo a las 20 horas

