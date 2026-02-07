Los Mossos tiñen de rojo sangre el escenario de BCNegra

La sangre fue la gran protagonista en el taller que ofrecieron los Mossos d'Esquadra en la edición de este año de BCNegra. Los agentes recrearon el escenario de un crimen y ofrecieron al público una inspección ocular como las que hacen cuando se encuentran estos casos sin omitir casi ningún detalle, cadáver incluido pese a que se trate de un maniquí. En su aportación de realismo a un festival literario de ficción, la policía catalana dejó clara la importancia de la sangre para esclarecer un caso.

En declaraciones a EL PERIÓDICO, el cabo Roger Heredia de la Unidad Central de Inspecciones Oculares de la División de la Policía Científica de los Mossos, explicó que "la sangre no sólo sirve para recoger conocer el ADN del autor o de la víctima, su estudio nos puede aportar información de la dinámica del crimen, de cómo se ha producido, de cuantas personas había o a qué altura se cometió el ataque".

Muestra del taller de los Mossos en BCNegra 2026 / Pep Herrero/BCN Negra

Se trata de datos esenciales para resolver un asesinato que se pueden obtener gracias a la ciencia forense. Los agentes se encuentran con varios tipos de sangre en la escena de un crimen, como las gotas pasivas, que son las que se caen al suelo de forma recta desde arriba por una herida o un objeto manchado dejando una forma redonda y puede indicarnos que la persona estaba parada o se movía poco.

Después están las manchas por transferencias que son las que muestran un rastro, como pisar un charco de sangre y dejar marcado tu pie. Sin embargo, para los Mossos los vestigios que más juego les dan son los denominados por transferencia, los que se encuentran en paredes o suelo proyectados desde una herida. Sobre estos rastros aplican fórmulas matemáticas que permite saber la posición del cuerpo cuando se produjo la herida, los golpes recibidos, la distancia del suelo y la violencia del ataque.

Para su estudio los agentes de la Policía Científica toman muestras (es lo último que hacen en el escenario del crimen para preservarlo lo máximo posible) que luego analizarán en el laboratorio de genética forense. También usan reactivos químicos y luces especiales para buscar rastros de sangre, u otros fluidos, que aparentemente no se ven. Y es que otro de los análisis policiales es detectar objetos que han quedado manchados de sangre, por la forma que dejan en una superficie, pero que luego no están en el escenario del crimen.

Reconocimiento ocular

En esta edición los Mossos han decidido explicar esta disciplina del ámbito forense como es el estudio de trazos y patrones de la sangre que se encuentran cuando examinan el escenario de un crimen, ya que ofrece información que luego puede ser crucial para los investigadores. Por eso el cabo Heredia destacaba la importancia de la inspección ocular para determinar cada elemento que puede ser importante, no únicamente la sangre, también otros restos biológicos, balísticos o de química forense.

Muestra del taller de los Mossos en BCNegra 2026 / PEP HERRERO

En su intervención en esta edición de BCNegra, Roger Heredia explicaba la forma de actuar en el escenario del crimen, mientras tres agentes de la Policía Científica, ataviados con trajes EPI, simulaban el reconocimiento. Los Mossos insisten que preservar el lugar del asesinato es fundamental para evitar contaminarlo. Por eso van protegidos mientras fotografían un cadáver, establecen los indicios en una pistola, en los paquetes que parecen droga, en una huella de un zapato con sangre o preservan las manos del muerto por si había restos de su atacante. También se usan reactivos y se pasa luz ultravioleta para determinar si hay resto.

Siempre se fotografía todas las evidencias para saber en qué posición estaban antes de trasladarlas a cada unidad de Mossos que hace el estudio pertinente como saber el tipo de arma y los proyectiles que disparan, identificar a la víctima con sus huellas dactilares, la toxicidad de la droga o ver al detalle milimétrico la escena del crimen, gracias a una cámara de alta resolución, por si puede ser de utilidad para los investigadores. Todas estas pruebas se guardan siguiendo una férrea cadena de custodia para que pueda ser usada ante un tribunal.

Bocados de realidad

"Es tan importante lo que se ve como lo que no se ve", remarcó el cabo Heredia durante su intervención ante un público que abarrotaba la sala. En declaraciones a EL PERIODICO destacaba que "el público viene y tiene la oportunidad de ver como trabajamos, intentamos ser el máximo de realistas, dentro de lo que se puede explicar".

El cabo Roger Heredia explicando en el taller de los Mossos en BCNegra 2026 / Pep Herrero/BCN Negra

Además, destacó que con la explicación técnico-policial que hacen los agentes de la Científica queda clara la importancia de la inspección ocular de la escena de un crimen para nutrir la investigación del máximo de información posible que después puede ayudar a contradecir las declaraciones de algún sospechoso o apuntalar versiones de la víctima. Siempre usando métodos científicos y preservando la legalidad en la recogida de muestras,

Estos bocados de veracidad que programa BCNegra con una exposición en directo del trabajo policial dan aún más proyección de autenticidad a un festival literario en el que el público está ávido de ponerse en la piel de un detective o un investigador. Lo que está claro es que la realidad siempre supera a la ficción y que la sangre, por mucho que se limpie, deja rastro.