Así hemos contado la última jornada de preliminar del Comba 2026

La Crónica de Badajoz se vuelca un año más con la restransmisión del Carnaval de Badajoz. El primero de los grandes eventos que se celebra en la ciudad es el Concurso oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026. Desde el martes 3 de febrero hasta el viernes con la retransmisión del Concurso Oficial de Murgas del Carnaval de Badajoz (Comba) 2026.

Las actuaciones, el análisis de sus repertorios, los detalles de los tipos y las anécdotas que se viven en el teatro se contarán desde el templo murguero, desde el Teatro López de Ayala de Badajoz.

21 agrupaciones competirán sobre las tablas del teatro pacense para conseguir el galardón de primer clasificada en esta nueva edición del Comba. El concurso se desarrollará en tres fases: preliminares, semifinales y final.

Las tres primeras noches de preliminares actuarán 5 murgas, mientras que el viernes, la cuarta y última noche de la primera fase, actuarán 6 grupos. De todos ellos, solo 12 conseguirán su ansiado pase a la segunda ronda.

El viernes 13 de febrero se celebrará la Gran Final del Comba 2026 y, salvo que el jurado diga lo contrario, serán 6 murgas las que luchen por conseguir ser la ganadora de esta edición.

Murgas semifinalistas del Comba 2026 Estas son las murgas semifinalistas del Comba 2026: Los Mirinda

Al Maridi

Los Rayanos

Gitano y de Badajó

Valentín, entrenador infantil

Los Chungos

yo no salgo

Water Closet

Marwan

Las Chimixurris

De Turuta Madre

Los Camballotas ENHORABUENA A TODAS LAS MURGAS SEMIFINALISTAS Y A LAS QUE NO HAN LOGRADO PASAR.

Gran ambiente en Minayo. / La Crónica Gran ambiente Gran ambiente en la plaza de Minayo para conocer las murgas semifinalistas del Comba 2026.

Las cartas están echadas Todas las murgas participantes en este Comba 2026 han mostrado sus cartas y el jurado ultima su emisión de votos. En unos minutos se dará a conocer el resultado de sus puntuaciones. Como ya es tradición se desvelarán en la pantalla del paseo de San Francisco. La Crónica de Badajoz lo comunicará a través de este minuto a minuto y en directo en Instagram.

Las Chimixurris en la última preliminar del Comba 2026. / Andrés Rodríguez Popurrí de Las Chimixurris Cantan en el inicio su corporación: Calderón porque fue un gran campeón, Carolina Yuste de cultura, David Copito de deportes, para fiesta Casablanca ni lo mientes que el diluvio universal caerá de repente, cantan. "No somos solo un partido, somos un partidazo", se autodefinen. La tasa basura, más vida en Menacho, más sobra, el alcantarillado, son algunas de las cosas que quieren mejorar con su mandato. Es la primera murga que le canta al traslado del centro de salud de Los Pinos al palacio de congresos: "No puedes gritar cuando te pongan una inyección porque está ensayando la orquesta allí atrás". Han cantado al paquete 'bomba' que se recibió en la diputación: "Ay que ver con los de la ONCE que no tuvieron vista ninguna". Llega el momento de las cartas de los ciudadanos. Hacen un repaso a los problemas de la ciudad: las obras de la carretera de Sevilla, la piscina de la Margen Derecha. "Yo me hago cargo de los problemas de mi ciudad, pero ya después de Carnaval. Me voy a buscar un disfraz". Termina el mandato de estas chimis con una bonita despedida haciendo una metáfora entre las murgas y los candidatos a unas elecciones. Esperan que el voto hacia ella no sea en blanco y "ser tu mejor opción". "Acompañar a esos barrios y a sus gentes, acompañar para que la gente no se vaya, aunque a veces sea difícil". Una "batalla" para ellas volver a proponer un año más su repertorio en Carnaval. Ellas lo dicen: "Cantarte a ti es mi suerte", finalizan esta murga. Las Chimixurris finalizan una actuación distinta a las últimas que han propuesto sobre las tablas del López de Ayala.

Cuplés de Las Chimixurris El primer cuplé lo dedican a la biografía de Juan Carlos I. "El tío estaría como en casa yendo a la Isla de las Tentaciones", rematan. En el segundo cuplé cantan a sus tres primeros días en el gimnasio aunque hay cosas que no se pueden entrenar, como las caras.

Pasodobles de Las Chimixurris "Qué laxa es la justicia cuando es para los que nos gobierna", inician su primer pasodoble. De manera muy incisiva han ido repasando escándalos en PP como el de Mazón o los del PSOE. Y terminan diciendo que aunque roben o mientan siempre "ellos son mucho peores". En el segundo pasodoble le cantan a la gestión del Ayuntamiento de Badajoz en cuanto a la programación del Carnaval durante 10 días. Hace 5 años que se consiguió la declaración de Interés Turístico Internacional. A lo largo de esta letra han reclamado justicia para las comparsas o para los artefactos. "Este no es mi febrero, que aquí los que curramos somos más que una ridícula gestión" y "dándonos siempre de lado".

Las Chimixurris cierran la fase de preliminares del Comba 2026 Llega la última de las murgas que participan en esta fase del concurso, Las Chimixurris. Llegan las chicas de esta murga como Soledad la Patrona. "Me ven con cabeza alta y estos andares. Y la gente se pregunta ¿quién es esa esa esa esa?", arrancan. Ellas se presentan como: "Yo soy tu alcaldesa". Mucha atención a su disfraz: pelirrojas como Gragera y con un traje lleno de calles de Badajoz, María Auxiliadora, Ricardo Carapeto, Olof Palme, plaza Alta o plaza López de Ayala. Y una banda con los colores de la ciudad en el que pone su cargo. "Por fin comienza mi mandato. Demos el acto por inaugurado. Pa servirle Soledad", han culminado su presentación.

Popurrí de Los Escusaos "El bus no sube a la Alcazaba, el bus no sube a la Alcazaba, sus muertos viene otra parada", no de bus, una parada cardíaca a una de las pasajeras. Han presentado a todo tipo de personas que suben a este autobús. "Entre putas, cocaina y chistorras. Qué vidorra" han criticado. También han recordado el incidente de la falsa alarma de paquete bomba en Diputación de Badajoz que iba a dejar el vendedor de la 'ONZE' que iba en el bus. Se despiden de esta fase del Comba porque se acaba su jornada. Han ido haciendo desarrollando la metáfora entre su viaje en el bus y el viaje de su vida. "Es el fin del trayecto que termina en el mes de febrero. Y si vuelvo mañana quiero que volvaáis a ser mis viajeros". Una actuación muy celebrada por el público y también por Paco Fernández, mítico murguero de Los 3W y padre de uno de los componentes de Los Escusaos. Buen pase de esta agrupación que firma una muy buena segunda participación en el Comba 2026.

Cuplés de Los Escusaos Los valverdeños le cantan a las coincidencias entre apellidos y profesiones: Óscar Puente o Roberto Brasero. Aunque no siempre ocurre ese paralelismo porque en vez de "astronauto sea jurado Dani Luna". En el segundo le cantan a algunas de las murgas del Carnaval de Badajoz y rematan diciendo que "para presentar el concurso han contratado a Manolo Lama", refiriéndose a José Luis Lorido, locutor de COPE.