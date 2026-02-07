Beck brinda en su nuevo disco una ofrenda a San Valentín, breve pero sentida

'Everybody's gotta learn sometime' Beck Iliad Records-Capitol Pop ★★★★

Más de seis años después de su último álbum, 'Hyperspace' (2019), ¿un mini-álbum de versiones y rarezas? Ni siquiera son novedades: de las ocho canciones, seis son ya conocidas (para los fans 'hardcore', al menos: proceden de bandas sonoras lejanas, discos de tributo y otras fuentes), y solo dos corresponden a nuevas tomas de 'covers' previamente consignados. Pero, aunque el movimiento pueda desconcertar, y sepa a poco tras todo este tiempo, 'Everybody’s gotta learn sometime' sorprende por su cohesión sónica y anímica, y te captura y te envuelve entre sus pliegues íntimos y su atmósfera vaporosa.

Todo resulta un poco extraño, ciertamente. Beck lanza este disco con la vista puesta en San Valentín y el cancionero aporta una réplica sobria al 'kitsch' atribuible a esta fecha. Él aparece en la portada con americana blanca y luciendo una dalia en la solapa, flor que se relaciona poéticamente con la belleza interior y el compromiso duradero. Una idea de serenidad con la que Beck parece hablarnos del amor desde la madurez, con más lecciones de vida que fuegos de artificio. Lo cual es atribuible a todo este repertorio desde su tenue arranque con la canción que da título al trabajo, una pieza del grupo británico The Korgis, de 1980, que puede dispensar una lectura sentimental pero también filosófica, sobre el cambio como motor existencial. La versión procede de la banda sonora del filme '¡Olvídate de mí!' (2004), de Michael Gondry.

Piezas sueltas con unidad

Beck la canta con pulcritud y cercanía, potenciando la sensación de intimidad. Es así en todo el disco, que parece haber sido grabado en un mismo momento, cuando no fue el caso. Del mundo audiovisual proceden también la adaptación de 'Can’t help falling in love' (de la serie 'El hombre en el castillo', 2019) y una conmovedora composición propia, 'Ramona' (concebida para 'Scott Pilgrim contra el mundo', 2010). Beck Hansen, en una versión algodonosa, envuelto en un frondoso arreglo de cuerda.

En 'I only have eyes for you', creación de 1934 (de Warren & Dubin) que grabó para una instalación del artista Doug Aitken, conserva un eco algo fantasmal del doo-wop que le imprimieron The Flamingos en 1959. Casa con la tonada ululante de 'Michelangelo Antonioni', compuesta para el 70º aniversario de Caetano Veloso.

Hay también un 'Love', de John Lennon, muy fiel al ambiente algo claustrofóbico del original, y completan el disco dos registros inéditos, revisiones de piezas incluidas en sendos 'tribute albums', dedicados a Hank Williams (desnuda 'Your cheatin’ heart') y Daniel Johnston: un 'True love will find you in the end' algo más refinado que el de su autor, portador del mismo halo de inocencia. Final feliz, con esperanza, para este álbum conceptual armado de sustanciosos retales, a la espera de que Beck tenga a bien alumbrar un álbum de canciones frescas. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

'Llorica' Los Nikis de la Pradera El Volcán Música Country ★★★

Si hace 45 años Ernesto liquidaba transeúntes arrojándoles macetas, hoy es la directora de recursos humanos la que elimina trabajadores empleando el pito pito gorgorito. Los tiempos cambian y la música, también. Los Nikis han abandonado el punk ramoniano para abrazar (con meritoria solvencia) la música vaquera, pero ahí permanecen el afilado sentido del humor y el gusto por las versiones inesperadas ('Fade to grey', de Visage, en clave campestre y rebautizado como 'Me vuelvo gris'). Rafael Tapounet

'Espejismo Nº 9' 091 Universal Rock ★★★★

José Ignacio Lapido deja de nuevo su catálogo solista en remojo y suministra (en el segundo álbum de la banda granadina en su vida madura) otro cancionero de trazo fino, con corazón, ferocidad y ese escepticismo tan suyo. Exponentes que erizan la piel como 'Nadie quiere oír tu llanto' o 'Los cantes de la sin razón', con algo de baladismo, blues y garaje selecto, y la voz hecha a medida de José Antonio García. Una banda fundamental que solo vuelve si tiene algo valioso que decir. J. B.

'Singin’ to an empty chair' Ratboys New West Records Indie rock ★★★★

Después de dar un salto de popularidad con su quinto álbum de estudio, 'The window' (2023), el cuarteto de Chicago confirma las expectativas entregando su mejor disco hasta la fecha, una colección en la que el grupo amplía horizontes y abraza un sonido Americana de ecos country ('Open up', 'Penny in the lake') sin renunciar al rock alternativo noventero de escuela Belly o The Breeders ('Know you then'), todo presidido por la estupenda voz aniñada de Julia Steiner y unas letras de altura. R. T.