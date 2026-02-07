Viveca Sten, autora sueca de novela negra: "El contraste entre crímenes horripilantes y paisajes idílicos, funciona"

A la escritora sueca Viveca Sten (Estocolmo, 1959) no se le hace extraña Barcelona. Aquí vive su hija desde 2023 y, sin ir más lejos, revela, estuvo con ella en la capital catalana haciendo las recientes compras navideñas. Este viernes por la mañana, relata poco antes de empezar su periplo de fin de semana por BCNegra, habló con su marido, que se quedó en su casa de Åre, en Suecia, a unos 600 kilómetros al norte de Estocolmo. "Allí están ahora a 24 grados bajo cero", sonríe alguien que acostumbra a someter a sus personajes a temperaturas extremas como esta, y a asesinatos, desapariciones y otras huellas negrocriminales, en ese y en otro idílico paraje de su país, la pequeña isla de Sandhamn, en el archipiélago de la capital, dos escenarios que conoce desde niña. "Algunos de mis vecinos dicen que tienen miedo de sacar a pasear al perro por mi culpa", casi se disculpa.

Lo lleva haciendo desde 2008, cuando tras dos décadas como abogada y asesora jurídica en varias empresas, publicó el primer libro, ‘En aguas tranquilas’. Fue el inicio de su serie 'Los crímenes de Sandhamn', donde está la casa familiar que sus bisabuelos compraron a principios del siglo XX. El confinamiento por el covid la pilló en Åre, donde ya esquiaba con cuatro años, y decidió convertirlo en escenario de una nueva serie, ‘Los crímenes de Åre’, protagonizada por los policías Hanna Ahlander y Daniel Lindskog.

Serie en Netflix

La adaptación televisiva de los dos primeros títulos de esta saga, ‘Oculto en la nieve’ y ‘Oculto en las sombras’ (Principal de los Libros), fue la serie más vista durante dos semanas en 2025 en Netflix, con 30 millones de visualizaciones. Es productora ejecutiva y acaba de empezar el rodaje de la segunda temporada. "Participo en el proceso de ‘casting’ y leo y comento los guiones. Y, como Hichtcock, me permito hacer cameos. He sido camarera e invitada en una fiesta y en una boda", apunta divertida.

Pero se vuelve a poner seria al apuntarle una mención a Barcelona al inicio de 'Oculto en las sombras' sobre una violación en la ciudad. "Los padres de la protagonista viven en Marbella. Pude haber puesto Valencia, Sevilla u otra gran ciudad. Solo pretendía avisar de lo desprotegidas que están las chicas jóvenes que trabajan en bares y ambientes nocturnos".

Violencia machista

Autora superventas con 10 millones de lectores en 60 países de sus 25 títulos publicados, en BCNegra presenta ‘Oculto en las sombras’, donde pone el foco "en la violencia machista dentro de la familia y en lo difícil que es para las mujeres romper esas cadenas". Aún es más difícil si la víctima ha nacido y crecido en el seno de una pequeña secta o congregación religiosa donde las mujeres son meros objetos sometidos a las figuras masculinas, como el caso del personaje de Rebecka, maltratada por su esposo, pastor de la comunidad. "Las adoctrinan desde niñas en obedecer al marido y en que Dios las ha puesto en ese camino y su destino es aguantar. Quise concienciar sobre ello al entender lo que significó durante el covid para muchas mujeres estar confinadas en casa con sus agresores".

Novela negra nórdica

Sten bebe en la tradición negra sueca, cultivada con tesón desde Maj Sjöwall y Per Wahlöö por Henning Mankell, Stieg Larsson, Camilla Läckberg, Åsa Larsson o Mari Jungstedt, por citar algunos nombres. "Tras el auge de hace unos años, el género se ha establecido con pleno derecho. Parte de su éxito fue porque además de ser un espejo de la sociedad, entretiene y nos da información de otros países y estilos de vida". Otra clave es, señala, "que abrimos ventanitas al día a día de nuestros personajes, a sus vidas en familia y sus relaciones personales, a la vez que le añadimos la adrenalina del delito. Y –constata Sten– el contraste entre crímenes horripilantes y paisajes idílicos, funciona".

Sten dio el salto al género criminal tras publicar varios libros jurídicos "aburridísimos". "Cuando mi editora me pidió otro pensé que lo que me haría ilusión era probarme con la novela negra y durante un par de años escribí y envié el manuscrito a varias editoriales. Una me respondió y dijo que lo publicaba. Fue un éxito y me pidió otra y una televisión me compró los derechos. Y ya entendí que aunque era un trabajo que me gustaba y tenía muy buen sueldo, no podía seguir siendo jefa de un departamento legal con 35 personas a mi cargo, vivir con mi marido, tres hijos adolescentes y un gato y escribir. Así que me dediqué a escribir a tiempo completo", se explaya.