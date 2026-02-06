La fiesta del cine catalán
Urtasun, Rull, Collboni y Dalmau asisitirán el domingo a la gala de los Premis Gaudí
A fin de resultar accesible, la gala contará con un servicio de audiodescripción y se emitirá en la plataforma 3Cat con lengua de signos
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el presidente del Parlament, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el 'conseller' de Presidència de la Generalitat en funciones de presidente, Albert Dalmau, asistirán a la gala de los 18 Premis Gaudí el domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
También acudirán la 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández; el de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch: el de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí, según ha informado la Acadèmia del Cinema Català este viernes en un comunicado. Asimismo han confirmado su presencia el presidente delegado de Cultura de la Diputación de Barcelona, Pau González; el presidente de la Comissió de Cultura del Parlament, Joan Ignasi Elena, y el concejal de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.
Los Premis Gaudí pondrán por primera vez la accesibilidad en el centro de la gala, facilitando audiodescripción en directo para el público del Liceu, y esta iniciativa se incorporará como prueba piloto en la emisión en TV3 a través de la TDT. La audiodescripción irá a cargo de Aleix Castany, que ya participó en una proyección de 'Robot Dreams' en las sesiones del Cicle Gaudí de la Acadèmia, y el acto ofrecerá bucle magnético para facilitar el acceso a personas con sordera y se emitirá por la plataforma 3Cat con lengua de signos en catalán.
