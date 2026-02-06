Saigu Cosmetics volverá a iluminar los Goya: así es la joven firma española de maquillaje que ya ha conquistado a 'celebrities' y a Letizia

No es solo cuestión de verse bien bajo los focos. También, y sobre todo, de sentirse cómoda, segura y reconocible. "Maquillada, pero no disfrazada", asegura una portavoz de Saigu Cosmetics, que por segundo año consecutivo, llevará esta misma filosofía al 'backstage' de los Premios Goya. Tras su debut como maquillaje oficial en la edición de 2025, celebrada en Granada, la joven marca española vuelve a formar parte de la gran noche del cine, esta vez en Barcelona, una ciudad con la que mantiene un vínculo tan emocional como creativo.

La 40ª edición de los Goya, que se celebrará el próximo 28 de febrero, tendrá así un marcado acento mediterráneo. No solo por la sede, sino por la presencia de una firma que, desde su nacimiento en 2019, ha hecho de la naturalidad, la calma y el respeto por la piel su razón de ser. Saigu será la encargada de crear los 'looks' de maquillaje de las entregadoras y entregadores de los premios, nominados e invitados, apostando por una belleza que realza sin imponer y acompaña sin transformar.

"Normalmente, la gente no pide cosas raras, un buen delineado, y unos labios. A las mujeres se les suele maquillar en unos 45 minutos o una hora, a los hombres, con media hora ya están listos", cuentan a este diario desde la firma, que en Barcelona comenzará a trabajar con las brochas desde las 12.30 y hasta las 19.00 horas. "Eso lo hacemos desde una sala de un hotel cercano al Auditori, donde tendrá lugar la gala, si bien también hacemos algún servicio en habitaciones. Lo que sí que hacemos para todo el mundo, también nominados, es un servicio de retoque, sobre todo brillos, a lo largo de todo el evento", cuentan.

En total, medio centenar de servicios, aproximadamente. De la peluquería se ocupará Goa Organics, nos cuentan.

Una de las maquilladoras de Saigu, ocupándose de preparar a la actriz Paz Vega, para la gala de los Goya 2025. / SAIGU

El 'backstage', espacio de calma

Al frente del equipo estará, de nuevo, la maquilladora de 'celebrities' y directora creativa Natalia Belda, acompañada por un grupo de nueve profesionales -entre ellas, Mar Esquinas, Carmen de Juan o Natalia Ferreiro- que entienden el maquillaje como una experiencia emocional además de estética. En el espacio de Saigu dentro del 'backstage', la brocha se convierte en una herramienta de confianza: un momento de pausa antes de salir a escena.

La marca lo resume con claridad: maquillarse no va solo de verse bien, sino de sentirse tranquila y segura en tu propia piel. Una idea que cobra especial sentido bajo los focos de una alfombra roja, donde la presión estética suele ser máxima. Como ya ocurrió en ediciones anteriores -con nombres como Paz Vega, Elena Anaya, Omar Ayuso, Miguel Bernardeu, Lola Dueñas o Cayetana Guillén-Cuervo confiando en sus productos-, el objetivo no es imponer tendencias, sino interpretar 'looks' que representen al cien por cien a quien los lleva.

Este año, además, Saigu articula su propuesta creativa bajo el lema 'Behind the glow', un guiño a todo aquello que no se ve, pero se siente: el trabajo invisible, la emoción previa, la calma interior. Un paralelismo directo con el propio cine y con la idea de belleza que defiende la marca.

Un pack de sombras, labial, base y corrector. / SAIGU

Efecto Letizia

El pasado verano, además, la marca sumó una famosa nueva fan: la reina Letizia. Durante la clausura de la 15ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest, los fotógrafos captaron a la mujer de Felipe VI con su nuevo labial favorito, el pintalabios Melting Glow, que forma parte de la colección 'Mediterranean Glam', y que, desde que salió al mercado el pasado mes de mayo, se ha convertido en un éxito de ventas. Se trata de un nude melocotón cálido, con una fórmula enriquecida con aceite de jojoba, manteca de karité y ácido hialurónico, que da un toque natural.

Barcelona como musa

Que los Goya se celebren en Barcelona no es un detalle menor para Saigu. La ciudad forma parte de su ADN desde el principio. Aunque sus fundadores, Gerard Prats, químico especializado en dermofarmacia y cosmetología, y David Hart, emprendedor experto en marketing digital, son menorquines, fue en Barcelona donde la marca creció y se consolidó. En la capital catalana abrió en 2023 su primera tienda física, en el barrio de Gràcia (Travessera de Gracia 185), tras cuatro años de éxito como firma puramente 'online'. Más tarde llegarían Valencia (Jorge Juan, 9) y Madrid (Fuencarral, 152), ambas en 2025.

La tienda y laboratorio de la firma Saigu en Barcelona, en Travessera de Gràcia 185. / SAIGU

En los tres establecimientos, a los que este 2026 se unirán otros "dos o tres más", avanzan en Saigu, se hacen cursos de automaquillaje y colorimetría. "En la tienda de Madrid, por ejemplo, hay un mes y medio de cola", cuentan.

Para celebrar esta conexión especial, Saigu ha creado el colorete 'Mercè', una edición pensada como homenaje a la ciudad y a su energía cultural. Un producto que se regalará a entregadoras y nominadas para que "ese brillo no se quede solo en la alfombra roja, sino que acompañe también en el día a día", explican desde la marca.

Belleza consciente, de dentro hacia fuera

Saigu Cosmetics nació el 14 de febrero de 2019 con una idea clara: ofrecer una alternativa de maquillaje eficaz, respetuosa y pensada para personas reales. Aunque la marca se posiciona con otras firmas internacionales de alta gama "como Dior, Armani, Charlotte Tilbury, Mac o Makeup By Mario" ni tiene unos precios tan elevados y, además, es muy fácil de aplicar y "conseguir un efecto 'buena cara'", presume Saigu.

El propio nombre de la marca -'saigu' significa "agua" en menorquín— resume su filosofía: frescura, adaptabilidad, transparencia y un compromiso fluido con la piel, el entorno y las personas.

Gerard Prats Robert, fundador y COO (izq) y David Hart Socias, fundador y CEO (dcha), de Saigu Cosmetics. / SAIGU

Sus productos destacan por formulaciones respetuosas, versátiles y prácticas, aptas para todo tipo de pieles y etapas de la vida. Una propuesta que responde tanto a las exigencias del uso profesional como a las rutinas cotidianas de quienes quieren verse bien sin complicaciones. No es casualidad que la marca haya conquistado tanto a maquilladores profesionales como a creadoras de contenido y celebridades, pero también a una comunidad fiel que valora la honestidad y la cercanía.

Más allá del producto

Desde 2023, Saigu ha llevado su universo más allá de la pantalla con un modelo de retail experiencial que pone a las personas en el centro. Su espacio en Barcelona, concebido como laboratorio y tienda abierta al público, permite conocer de cerca cómo se formulan los productos y participar en cursos, talleres y servicios personalizados. Un enfoque que se ha consolidado con las aperturas de Valencia y Madrid, y que refuerza la idea de que la belleza también puede ser un espacio de aprendizaje y disfrute.